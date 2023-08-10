OnePlus bir süredir OnePlus Ace 2 Pro üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus, OnePlus Ace 2 Pro’nun yeni özelliği açıklandı. Detaylara bakalım.

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OnePlus Ace 2 Pro’nun ekran için parmak izi sensörü 2 cm daha yukarı kaydırılmış. Bu sayede parmak izi okuyucusuna erişmek daha da kolaylaşacak.

Bundan önceki sızıntılara göre OnePlus Ace 2 Pro, 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızı sunacak. 6.74 inç büyüklüğündeki ekranda OLED bir ekran paneli kullanılacak.

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OnePlus Ace 2 Pro, kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 150W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise OnePlus Ace 2 Pro, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kamerada Sony IMX890 kamera lensi kullanılacak. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ikinci kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir üçüncü kamera eşlik edecek. OnePlus Ace 2 Pro, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip olacak.