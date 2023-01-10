Uzun süredir hakkında sızıntılar yapılan OnePlus 11 serisi 4 Ocak tarihinde Çin’de yapılan bir lansmanda tanıtıldı. Cihazların Şubat ayında Hindistan pazarına ondan sonra da global pazara sürülmesi bekleniyor. Raporlar, Çinli şirketin bu yıl OnePlus Ace 2 adlı bir amiral gemisi daha piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

“PHK110” model numarasına sahip bir OnePlus akıllı telefon, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) sertifikasını aldı. Önceki sızıntılar bu cihazın OnePlus Ace 2 olduğunu ortaya koymuştu. MIIT sertifikası, akıllı telefonunun yakın zamanda Çin pazarında satışa çıkabileceğini gösteriyor. OnePlus Ace 2’nin diğer pazarlara da OnePlus 11R adıyla gelmesi bekleniyor.

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MIIT sertifikası akıllı telefonun OnePlus 11’e benzer şekilde 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh’lik bir pile sahip olacağını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra cihazın 5G ve çift SIM kart desteğine sahip olacağı da MIIT tarafından onaylandı.

Bundan önceki sızıntılarda OnePlus Ace 2’nin delikli bir ekrana sahip olacağı söylenmişti. Bu ekran 1.5K çözünürlük sunacak ve kavisli bir ekran olacak. Sızıntılara göre ekran paneli ise OLED olacak.

OnePlus Ace 2 kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilecek.

Kamera tarafında ise cihaz 50 MP çözünürlükte Sony IMX890 ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte üçüncü bir kamera eşlik edecek. OnePlus Ace 2 ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak.

Şimdilik cihazla ilgili tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.