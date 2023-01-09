OnePlus ülkemize gireli 1 yıldan fazla oldu. Ülkemizde Oppo, Realme, Xiaomi gibi Çinli markaların gerisinde kalan OnePlus bu günlerde OnePlus 7 serisinin yazılım desteğini kesmesiyle gündemde. Peki, bu telefonu satın alanlar şimdi ne yapacak?

OnePlus, OnePlus 7 serisini 2019 yılında piyasaya sürmüştü. Dört yıllık yazılım desteğinin ardından Çinli şirket bu cihazların yazılım desteğini sona erdirdi. Bu seride altı adet akıllı telefon bulunuyor:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 7T Pro McLaren Edition

Cihazlar en son güncelleme olarak Android 12 tabanlı OxygenOS 12 güncellemesini aldılar. Bundan sonra yeni güncelleme gelmeyecek.Android dünyası açık kaynak kodlu olmasından mütevellit derya deniz. Eğer güncelleme almak istiyorsanız beğendiğiniz özel ROM’lardan herhangi birisini kurabilirsiniz. Bu yöntemle daha uzun yıllar güncelleme desteğine sahip olabilirsiniz.

İçindekiler OnePlus 7 Serisi İçin Custom Rom Önerisi

OnePlus 7 Serisi İçin Custom Rom Önerisi

OnePlus dünya çapında oldukça sevilen bir firma olduğu için cihazları için bol bol custom rom bulunuyor. Sizler için en iyilerini derledik. .

Paranoid Android

Pixel Experience

Arrow

Bu üç custom rom OnePlus dahil olmak üzere birçok cihazda mevcut. Geliştiricileri genel olarak kaliteliler. Custom romların üçü de AOSP tabanlı. Tamamen saf bir Android deneyimi elde edebilirsiniz. Tamamıyla stabilizasyon odaklı olan bu custom romları “Official” olarak desteklenen tüm cihazlar için öneriyoruz.