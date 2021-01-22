Realme Watch 2, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!

Realme Link uygulamasının kaynak kodunda görüntülenen Watch 2 ve Watch 2 Pro, geçtiğimiz hafta Realme tarafından onaylanmıştı. Şimdi ise yakın zaman içinde piyasaya sürülmesi beklenen Realme Watch 2‘nin tasarımı ve teknik özellikleri FCC sertifikasında görüntülendi. Realme‘nin yeni akıllı saat serisinde, batarya ve sensör tarafında önemli geliştirmeler olması bekleniyor.

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Realme Watch 2, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Watch 2, RMW2008 model numarası ile FCC sertifikasyonundan geçti. Realme‘nin yeni akıllı saati, 1.4 inçlik 320×320 piksel çözünürlüğe sahip TFT dokunmatik ekran ile gelecek. Cihazın sağ tarafında bir güç düğmesi bulunacak. Saatte bulunan çıkarılabilir silikon kayışlar, şirketin sloganı olan “Dare To Leap” yazısını taşıyacak. Watch 2, yerleşik kalp atış hızı ve kandaki oksijen oranını ölçen SpO2 sensörüne sahip olacak. Cihazın IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

Watch 2, serinin mevcut modeli olan Realme Watch‘ta bulunan 160 mAh batarya yerine 305 mAh batarya ile gelecek. Bu da hemen hemen iki kat daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Cihazın Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de bulunuyor. Akıllı saat, Android 5.0 ve üzeri Android sürümlerinde aktif olarak çalışabilecek. Henüz iOS konusunda bir bilgi bulunmasa da lansmanda bu konu hakkında detayların açıklanması bekleniyor. Watch 2, adım sayacı, uyku takibi, egzersiz modları ve mesaj-çağrı bildirimlerini de gösterecek. Ayrıca meditasyon modu bulunacak ve müzik-kamera kontrolü de saat üzerinden gerçekleştirilebilecek.