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Realme Watch 2, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!

Realme Watch 2

Realme Link uygulamasının kaynak kodunda görüntülenen Watch 2 ve Watch 2 Pro, geçtiğimiz hafta Realme tarafından onaylanmıştı. Şimdi ise yakın zaman içinde piyasaya sürülmesi beklenen Realme Watch 2‘nin tasarımı ve teknik özellikleri FCC sertifikasında görüntülendi. Realme‘nin yeni akıllı saat serisinde, batarya ve sensör tarafında önemli geliştirmeler olması bekleniyor.

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Realme Watch 2, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Watch 2, RMW2008 model numarası ile FCC sertifikasyonundan geçti. Realme‘nin yeni akıllı saati, 1.4 inçlik 320×320 piksel çözünürlüğe sahip TFT dokunmatik ekran ile gelecek. Cihazın sağ tarafında bir güç düğmesi bulunacak. Saatte bulunan çıkarılabilir silikon kayışlar, şirketin sloganı olan “Dare To Leapyazısını taşıyacak. Watch 2, yerleşik kalp atış hızı ve kandaki oksijen oranını ölçen SpO2 sensörüne sahip olacak. Cihazın IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

Realme Watch 2

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Watch 2, serinin mevcut modeli olan Realme Watch‘ta bulunan 160 mAh batarya yerine 305 mAh batarya ile gelecek. Bu da hemen hemen iki kat daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Cihazın Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de bulunuyor. Akıllı saat, Android 5.0 ve üzeri Android sürümlerinde aktif olarak çalışabilecek. Henüz iOS konusunda bir bilgi bulunmasa da lansmanda bu konu hakkında detayların açıklanması bekleniyor. Watch 2, adım sayacı, uyku takibi, egzersiz modları ve mesaj-çağrı bildirimlerini de gösterecek. Ayrıca meditasyon modu bulunacak ve müzik-kamera kontrolü de saat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Aksesuar

Realme Buds Q2 tasarım detayları belli oldu!

Yazan:

realme buds q

Realme Buds Q2 yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık FCC üzerinde görüntülendi.

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Realme Buds Q2 canlı görüntülendi!

Gerçek kablosuz kulaklık piyasası genişlemeye devam ediyor. Son dönemlerde artan ilginç rekabetin ardından firmalar yavaş yavaş ürünlerini seriye bağlamış durumdalar. Çoğu akıllı telefon üreticisinin artık birden fazla ürünle kullanıcılarını karşıladığı pazarda, Realme de yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Buds Q2 modelini piyasaya sürecek olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile FCC‘ye uğradı. Tasarım detayları ve pil değerleri öğrenilen gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu kulak içi yapısıyla kullanıcılarını karşılayacak.

Realme Buds Q2

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Tüm bunların yanı sıra piyasadaki diğer rakiplerinden çok farklı özelliklere sahip olması beklenmeyen Realme Buds Q2, tasarım anlamında da, var olan sınırların dışına pek çıkmış gibi gözükmüyor. Pil değerleri de listelenen gerçek kablosuz kulaklık, kutu içerisinde 400 mAh değerinde bir batarya ile kullanıcılarını karşılayacak. Her bir kulaklığın 40 mAh‘lik bataryasının olduğu öğrenilirken, cihazın günlük ve haftalık performansta yapabilecekleri ise merak konusu. Siyah ve fıstık yeşili renk seçenekleri ile şimdilik dikkatleri üzerine çeken gerçek kablosuz kulaklığın bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması tahmin ediliyor.

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Aksesuar

AirPods Max pil tüketimi, kullanıcıları çileden çıkarttı!

Yazan:

AirPods Max

Apple, AirPods Max kulak üstü kulaklığını Aralık ayında tanıtmıştı. Lansmandan bu yana geçen sürede AirPods Max’i satın alan çok sayıda kullanıcı, olması gerekenden fazla pil tüketiminden kaynaklı şikayetlerde bulundu.

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AirPods Max pil tüketimi şikayetleri artıyor

Şikayetlerde, kulaklığın kullanım esnasındaki pil tüketiminin beklenenden yüksek olduğu ve kulaklıkların kullanılmadığında bile önemli derecede pil kaybına maruz kaldığı belirtiliyor.

Bir kullanıcı, AirPods Max’ini lansman gününden beri kullandığını ve son birkaç gündür ciddi bir pil tüketimiyle karşılaştığını belirtti. Verdiği örnekte, pil seviyesi gece %85 civarındayken kulaklıkları kılıfından çıkardığını, yaklaşık 15 dakika kullandığını, daha sonra kılıfına geri koyduğunu ve sabah kalktığında iPhone’undan kulaklığının sadece %5 şarjı kaldığına dair bildirim aldığını söyledi. Aynı zamanda, AirPods Max’lerin kılıfın içindeyken bile hala aktif olmasının çok garip olduğunu belirtti.

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airpods max

Yapılan şikayetlerin çoğunda, ‌AirPods Max’in kararlı bir şekilde düşük güç moduna geçmediği ve üzerinde bir güç düğmesi bulunmadığı için , kulaklıkları pil tasarrufu yapmaya zorlamanın bir yolu olmadığı söylendi.

AirPods Max piyasaya sürüldüğünde, kulaklıklarla birlikte gelen Smart Case’e konulup çıkartılırken düşük güç modlarının nasıl çalışacağı konusunda önemli bir kafa karışıklığı vardı. Bir destek belgesinde Apple, ‌AirPods Max’in beş dakika hareketsiz kaldıktan sonra (bir kılıfa konulmadan) “düşük güç moduna” girecek şekilde tasarlandığını açıklamıştı. Kulaklığa dokunulmazsa, ‌AirPods Max’in‌ üç gün boyunca düşük güç modunda kalacağı, ardından kulaklıkların Bluetooth’u ve Bul’u kesen “ultra düşük” bir güç durumuna geçeceğini belirtmişti.

Görselde Smart Case içinde AirPods Max gösteriliyor.

Apple’ın açıklaması göz önüne alındığında, AirPods Max’in kullanılmadığında pil tüketimini en aza indirmesi gerekiyor. Ancak bazı kullanıcıların yaşadığı pil sorunları düşünüldüğünde, düşük güç modunda bir sorun olabileceği oldukça aşikar.

Kulaklığın fiziksel bir kapatma düğmesi olmadığından, AirPods Max‌’in pilinin düşük güç modunda bile bir gecede boşalması oldukça muhtemel görünüyor. Pil tüketimi ile ilgili şikayetlerin sayısı göz önüne alındığında, Apple’ın bu hatayı yakın zamanda yayınlayacağı bir güncelleme ile düzeltmesi bekleniyor.

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Aksesuar

Netflix, AirPods Pro için Uzamsal Ses desteğini test ediyor!

Yazan:

Netflix

Bir Fransız sitesinden alınan rapora göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max’te yerleşik olan uzamsal ses özelliği için destek eklemeye çalışıyor.

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Site, Amerika Birleşik Devletleri’nde uzamsal ses desteği ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten isimsiz bir Netflix çalışanıyla konuştuğunu söylüyor.

Söylenti henüz başka bir kaynak tarafından onaylanmadı. Ancak Fransız menşeili kaynak, bu özelliğin önümüzdeki ilkbaharda küçük bir katalog başlığı yayınlayarak hayata geçirileceğini düşünüyor.

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Uzamsal ses nedir?

Uzamsal ses, sinema salonunki atmosfere benzer olarak, sesi Apple’ın kulak içi ve kulak üstü kulaklıklarına taşıyan aynı zamanda sesi üç boyutlu hale getiren bir AirPods Pro ve AirPods Max özelliğidir. Uzamsal ses, başınızın hareketini ve iPhone’unuzun konumunu takip etmek için ‌‌AirPods Pro‌‌ ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçeri kullanır, hareket verilerini karşılaştırır ve ardından ses alanını başınız hareket ederken bile cihazınıza bağlı kalacak şekilde yeniden düzenler.

AirPods Pro Mekansal Ses: Nedir ve Neden Önemlidir | ITIGIC

Apple, özelliği ilk olarak 2020 Kasım ayında duyurmuştu. O günden itibaren birçok AirPods Pro sahibi bu özelliği deneyimlemek için gün sayıyordu. Özelliğin Netflix’e getirilmesi şüphesiz ki AirPods Pro kullanıcılarının Uzamsal Ses tecrübesini deneyimleyebilmesi için sınırsız bir içeriğe sahip olmasını sağlayacaktır.

Uzamsal Ses, sadece iPhone veya iPad ile çalışan bir özelliktir. Bu nedenle eğer Netflix gerçekten bunun üzerinde çalışıyorsa, özellik sadece Apple’ın uyumlu iPhone’ları veya iPad’lerinde görüntülediğiniz Netflix içeriklerinde destek sağlayacaktır.

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