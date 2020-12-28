Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisinde periskop lens olmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde periskop lens olmayacağı öğrenildi.
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OnePlus 9 serisinde hiçbir şekilde periskop lens bulunmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi diyebiliriz. Firmanın en önemli markası olan akıllı telefon serisi ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. En son prototip modelinin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığı öğrenilen seri, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Kamera özellikleri de aynı şekilde geçtiğimiz günlerde sızdırılan seri,yine kamera cephesinde bir detay ile karşımıza çıktı. Weibo’da paylaşım yapan Digital Chat Station hesabı, amiral gemisi akıllı telefon serisinin periskop lense sahip olmayacağını takipçilerine duyurdu.
Konu ile alakalı şaşkınlığını gizlemeyen Digital Chat Station, bu yılın üçüncü çeyreğinden bu yana artan periskop lens kullanımının neden firma tarafından tercih edilmediğini bilmediğini söyledi. Aynı şekilde hesap bu durumun teminat sıkıntısı ile alakalı olmadığını da takipçilerine duyurdu. Baz ve Pro modellerde normal telefoto lens kullanımına giden firmanın gerçekten neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Amiral gemisi akıllı telefon piyasada önemli bir alternatif olma konusunda oldukça iddialı bir şekilde kullanıcılarını bekliyor. 2021 başında tanıtılacak akıllı telefon serisi bakalım yüksek beklentilerin altından kalkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, şarj aleti eksiğiyle resmen tanıtıldı!
Xiaomi, bir süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11’i Çin’de yaptığı lansman ile resmi olarak duyurdu. Xiaomi Mi 11, geliştirilmiş ekran yeteneği ve kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!
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Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: 2K ekran, Snapdragon 888 ve 108MP kamera!
Tasarım olarak büyük bir sürpriz yaşatmayan telefon, ön yüzünde dört taraftan kavisli bir ekran tasarımıyla geliyor. Oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan ekranın, Corning’in yeni Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunması dikkat çekiyor. Yenilenen arka kamera tasarımının yanı sıra Harman Kardon imzalı stereo hoparlör sistemi de yenilikler arasında bulunuyor.
Xiaomi Mi 11, donanım tarafında ise markanın şimdiye kadar geliştirdiği en yenilikçi telefon modeli olarak ön plana çıkıyor. 6.81 inç boyutundaki Samsung üretimi OLED panel, devasa boyutunun yanı sıra 2K ekran çözünürlüğü sunuyor. 120Hz tazeleme hızı, 480Hz dokunmatik tepki hızı, 1500 nit maksimum parlaklık, HDR10+ desteği ve optik parmak izi okuyucu da ekran özelliklerini tamamlıyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 888’den alan Xiaomi Mi 11, 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama şeklinde 3 farklı versiyona sahip. Üçlü arka kamerada ise hem sensör, hem de yazılım kalitesi bakımından önemli iyileştirmelere gidilmiş. 108 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya 13 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel telefoto makro sensör eşlik ediyor. Mi 10 serisinde gördüğümüz OIS desteği ve 8K/30 FPS video kaydı yerini koruyor. Ekran deliğindeki ön kameranın da 20 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.
4.600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Xiaomi Mi 11, kutusunda önemli bir eksik barındırıyor. Xiaomi, beklenildiği üzere tanıtımda yeni telefonunun kutusunda şarj adaptörü bulunmayacağını açıkladı. Bu da 55W kablolu hızlı şarj desteği için kendi şarj aletinizi kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W kablosuz ters şarj desteği, adaptöre ihtiyaç duymayanlar kullanıcılar için ilgi çekiyor. Android 11 işletim sistemi, MIUI 12.5 arayüz, NFC, kızılötesi sensör, WiFi 6+ gibi detaylar ise telefonun özelliklerini tamamlıyor.
Xiaomi Mi 11, 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyonu ile 3.999 yuan (611 dolar) fiyat etiketinden satışa sunulacak. Marka tarafından verilen bilgiye göre, telefonun başlangıç fiyatı Mi 10’un başlangıç fiyatıyla aynı tutulmuş. 8 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyon 4.299 yuan (657 dolar) fiyata sahipken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu ise 4.699 yuan’dan (718 dolar) satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra altına kaplandı
Samsung Galaxy S21 Ultra modeli henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da özel tasarımı ile gündemde. Ultra lüks aksesuarlarla tanınan Rus firma Caviar, konsept akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekledi.
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Cep telefonlarına uyguladığı ultra lüks tasarımlarla tanınan Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar, bu sefer de Samsung’un yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy S21 Ultra modelini gün yüzüne çıkardı.
Şirketin “GOLDEN 21” serisinin bir üyesi olan özel tasarım Galaxy S21 Ultra, altın ağırlıklı bir kaplamaya sahip. Cihazın boydan boya altın kaplamayla gelirken; altın kaplamanın üzerinde özel işleme “21” ibaresi bulunuyor.
Samsung Galaxy S21 ailesi henüz tanıtılmadığından Galaxy S21 Ultra GOLDEN 21’in çıkış tarihi de henüz bilinmiyor. Caviar’ın telefon için belirlediği ücret şimdilik tam 77 bin dolar seviyesinde yer alıyor. Ayrıca bunun başlangıç ücreti olduğu söyleniyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç WQHD+ LTPO 1 – 120 Hz adaptif
- İşlemci: Snapdragon 875 / Exynos 2100
- RAM: Henüz belirlenmedi
- Dahili depolama: Henüz belirlenmedi
- Arka kamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP (optik) + 10 MP (optik)
- Ön kamera: 40 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim sistemi: Android 11 temelli One UI 3.1
- Renk seçenekleri: Phantom Black ve Phantom Silver
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC
Akıllı Telefonlar
Realme Q2 Çin sınırları dışına çıkmaya hazırlanıyor!
Realme Q2 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin’e özel geliştirilen akıllı telefonun yakında küresel pazara da çıkabileceği öğrenildi.
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Realme Q2 modelini farklı pazarlarda da görebiliriz!
Akıllı telefon dünyasında özellikle fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren Realme, küresel pazara yeni bir model ile daha gelmeye hazırlanıyor. Ekim ayında Q2 serisini tanıtan ve Çin’e özel olarak piyasaya çıkartan akıllı telefon üreticisi, seriyi Çin sınırları dışarısına çıkarmaya hazırlanıyor. Hindistanlı sertifika platformu BIS üzerinde görüntülenen akıllı telefonun, küresel pazara çıkış konusunda ilk sinyallerini vermeye başladığı öğrenildi. Öte yandan RMX2117 model numarasıyla listelenen akıllı telefon, piyasaya farklı bir isimle çıkabilir.
Ocak 2021 tarihinde Realme 8 ve Narzo 30 serilerini tanıtacak akıllı telefon üreticisinin cihazı hangi isimle çıkaracağı henüz bilinmiyor. Orta seviyeye konumlandırılan 5G özellikli akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden almakta. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitelerine sahip olan akıllı telefon, 6.5 inçlik FullHD+ ekrana sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon son dönemlerde alışılagelmiş delikli ekran teknolojisi ile ortaya çıkmıştı. Hindistan ile birlikte küresel pazar yolculuğuna başlayacağı tahmin edilen akıllı telefonun fiyatı ile alakalı yeni bir detay henüz ortaya çıkmadı. Bakalım firma Q2 ile birlikte akıllı telefon dünyasında önemli bir alternatif oluşturmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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