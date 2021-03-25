Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+ Tanıtıldı!

Vivo uzun süredir beklenilen Vivo X60 Serisi modellerini tanıttı. İşte Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+‘ın özellikleri ve fiyatları.

Çinli teknoloji firması Vivo, yeni amiral gemisi modellerini tanıttı. Uzun süredir beklenilen Vivo X60 Serisi, 25 Mart tarihinde karşımıza çıktı. Vivo, X60 Serisi bünyesinde yüksek özelliklere sahip üç modeli tanıttı. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+.

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Vivo X60’ın özellikleri!

Vivo X60 Serisi’nin en düşük özelliklere sahip modeli Vivo X60, karşımıza FHD+ (1080 x 2376 piksel) çözünürlüğünde bir ekran ile çıkıyor. X60 üzerinde taşıdığı 6.56 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hemen bu ekranın üzerinde f/2.46 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera yer alıyor.

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Arka tarafında Zeiss imzalı 48MP + 13MP + 13MP olamk üzere üçlü kamera grubuna yer veren X60, 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. Performansını Snapdragon 870 yonga setinden alan X60, bu işlemciyi 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor.

Elektriksel gücünü 4300mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60’ın fiyatları ise şöyle belirlenmiş:

8GB Ram + 128GB Depolama: 520 Dolar

12GB Ram + 256GB Depolama: 578 Dolar

Vivo X60 Pro’nun özellikleri!

Vivo X60 Pro yine diğer model gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine ön kısmında 32MP’lik ön kameraya yer veren cihaz, arka kısmında X60 ile aynı özelliklere sahip arka kamera grubunu taşıyor.

Performansını X60’da olduğu gibi Snapdragon 870‘den alan cihaz, 12GB Ram ve 256GB depolama sunuyor. Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.

Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro’nun fiyatı ise şöyle belirlenmiş:

12GB Ram + 256GB Depolama: 690 Dolar

Vivo X60 Pro+’ın özellikleri!

Serinin en güçlü modeli X60 Pro+ yine diğer modeller gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ön tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera taşıyan X60 Pro+, arka kamerada diğer modellerden epey ayrılıyor.

Arkasında 50MP‘lik Samsung imzalı bir ana kamera taşıyan cihaz, bunun yanında 114 derece ultra geniş açılı 48MP‘lik SonyIMX589‘a yer veriyor. Portre çekimlerini 32MP‘lik kamerasından yapan cihaz, 8MP‘lik periskop kamerayı da üzerinde taşıyor.

Performansını Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz, bazı ülkelerde Exynos 1080 yonga setini kullanacak. Bu işlemcileri 12GB Ram ile destekleyen Vivo X60 Pro+, 256GB depolamaya sahip. sahip.

Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 55W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro+’ın fiyatı ise şöyle belirlenmiş:

12GB Ram + 256GB Depolama: 963 Dolar

Vivo X60 Serisi’nin özellikleri bu şekildeydi. Vivo X60 Serisi‘nin üç modeli de 25 Mart’tan itibaren ön sipariş ile satılacak. 2 Nisan’da satışa sunulacak olan cihazlar, yavaş yavaş dünyaya dağıtılacak. Bakalım X60 Serisi satışlarda istediği başarıyı elde edebilecek mi?

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