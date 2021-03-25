Akıllı Telefonlar
Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+ Tanıtıldı!
Vivo uzun süredir beklenilen Vivo X60 Serisi modellerini tanıttı. İşte Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+‘ın özellikleri ve fiyatları.
Çinli teknoloji firması Vivo, yeni amiral gemisi modellerini tanıttı. Uzun süredir beklenilen Vivo X60 Serisi, 25 Mart tarihinde karşımıza çıktı. Vivo, X60 Serisi bünyesinde yüksek özelliklere sahip üç modeli tanıttı. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+.
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Vivo X60’ın özellikleri!
Vivo X60 Serisi’nin en düşük özelliklere sahip modeli Vivo X60, karşımıza FHD+ (1080 x 2376 piksel) çözünürlüğünde bir ekran ile çıkıyor. X60 üzerinde taşıdığı 6.56 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hemen bu ekranın üzerinde f/2.46 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera yer alıyor.
Arka tarafında Zeiss imzalı 48MP + 13MP + 13MP olamk üzere üçlü kamera grubuna yer veren X60, 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. Performansını Snapdragon 870 yonga setinden alan X60, bu işlemciyi 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor.
Elektriksel gücünü 4300mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60’ın fiyatları ise şöyle belirlenmiş:
- 8GB Ram + 128GB Depolama: 520 Dolar
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 578 Dolar
Vivo X60 Pro’nun özellikleri!
Vivo X60 Pro yine diğer model gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine ön kısmında 32MP’lik ön kameraya yer veren cihaz, arka kısmında X60 ile aynı özelliklere sahip arka kamera grubunu taşıyor.
Performansını X60’da olduğu gibi Snapdragon 870‘den alan cihaz, 12GB Ram ve 256GB depolama sunuyor. Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro’nun fiyatı ise şöyle belirlenmiş:
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 690 Dolar
Vivo X60 Pro+’ın özellikleri!
Serinin en güçlü modeli X60 Pro+ yine diğer modeller gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ön tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera taşıyan X60 Pro+, arka kamerada diğer modellerden epey ayrılıyor.
Arkasında 50MP‘lik Samsung imzalı bir ana kamera taşıyan cihaz, bunun yanında 114 derece ultra geniş açılı 48MP‘lik SonyIMX589‘a yer veriyor. Portre çekimlerini 32MP‘lik kamerasından yapan cihaz, 8MP‘lik periskop kamerayı da üzerinde taşıyor.
Performansını Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz, bazı ülkelerde Exynos 1080 yonga setini kullanacak. Bu işlemcileri 12GB Ram ile destekleyen Vivo X60 Pro+, 256GB depolamaya sahip. sahip.
Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 55W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro+’ın fiyatı ise şöyle belirlenmiş:
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 963 Dolar
Vivo X60 Serisi’nin özellikleri bu şekildeydi. Vivo X60 Serisi‘nin üç modeli de 25 Mart’tan itibaren ön sipariş ile satılacak. 2 Nisan’da satışa sunulacak olan cihazlar, yavaş yavaş dünyaya dağıtılacak. Bakalım X60 Serisi satışlarda istediği başarıyı elde edebilecek mi?
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Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 Modeli NBTC’de Görüntülendi!
Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli yeni modeli NBTC’de görüntülendi. İşte Realme 8 Serisinin 5G destekli yeni modelinin bilinen detayları.
Realme, 24 Mart tarihinde yeni akıllı telefon modelleri Realme 8 ve Realme 8 Pro‘yu tanıttı. Yeni modellerini tanıtan Realme, ilginç bir şekilde yeni modellerinin ikisinde de 5G bağlantısına yer vermedi. Ancak şirket, 8 Serisi bünyesine yeni eklenecek 5G destekli bir modelin varlığını açıkladı. Şimdi ise Realme, Realme 8 5G modelini NBTC’de sergiledi.
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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli modeli NBTC üzerinde ortaya çıktı. Realme 8 Serisi’nin ilk 5G destekli modeli olacak olan cihaz, listelerde RMX3241 model numarası ile yer alıyor. Ancak cihaz bir bilgi yer almıyor.
Öyle ki Realme de şimdilik Realme 8 5G hakkında herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak cihazın minimum Realme 8 ve 8 Pro özelliklerinde olacağı düşünülüyor. Bakalım Realme 5G destekli yeni Realme 8 modelini ne zaman tanıtacak? Gelin şimdi 4G destekli Realme modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8 ve 8 Pro özellikleri!
Serinin ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek Helio G95 yonga setini barındırıyor. Realme 8 bu işlemciyi 4GB/6GB/8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz AMOLED bir ekran ile gelen cihaz Android 11 işletim sistemine ve 128GB depolamaya sahip.
Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip. Arka tarafında ise dörtlü kamera grubunu taşıyan cihaz, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörünü içerisinde barındırıyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 5000mAh‘lik bir pil yer alıyor.
Realme 9 Pro‘ya baktığımızda ise performans tarafında Snapdragon 720G‘nin yer aldığını görüyoruz. AMOLED bir ekran ile gelen cihaz 6GB ve 8GB Ram bellek seçeneğine sahip. 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, 16MP ön kameraya, 108MP ana arka kameraya sahip. Bununla birlikte 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP monokrom sensörler cihazda yer alıyor. Cihazda işletim sistemi olarak ise Android 11 destekli Realme UI 2.0 kullanılıyor.
Son olarak Realme 8 Pro içerisinde 4500mAh‘lik 50W hızlı şarj destekli bir batarya barındırıyor. Her ne kadar kutusundan 65W hızlı şarj adaptörü çıksa da cihaz 50W hızlı şarjı destekleyebiliyor. Firmanın önceki modeli Realme 7 Pro‘nun 65W hızlı şarj destekli olması Realme‘nin bu konuda bir geriye gidiş yaşadığını gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!
Realme, bu ay Realme GT adındaki yeni amiral gemisini tanıttı. Bu amiral gemisi, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz, üst düzey özelliklere sahip olmasına rağmen 470$ fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu telefonun Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değilken, şirketin Realme GT Neo adlı yeni bir varyant üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu cihaz, Realme GT’nin farklı tasarımdaki ve bazı farklı özelliklere sahip yeni bir modeli olacak.
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Realme GT Neo hakkında neler biliyoruz?
Realme GT Neo, MediaTek’in yeni amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 1200’den gücünü alacak. Cihaz, 31 Mart tarihinde resmi olarak Çin’de piyasaya çıkacak. Hindistan başta olmak üzere diğer pazarlarda da bu modelin piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte bugün Realme, cihazın tasarımını ve bazı kamera özelliklerini açıklamaya karar verdi. Böylece, cihazla ilgili bazı temel noktaları resmi ağızdan duymuş olduk.
Realme GT Neo, serinin taban modeline benzer bir şekilde üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Cihazın, 64 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Arka tarafta, kamera diziliminin doğrultusunda renkli bir şerit bulunmakta. Bununla birlikte cihazın sol köşesinde “Dare To Leap” sloganı ve Realme yazısı oldukça dikkat çekiyor. Şirkete göre bu tasarım, Cyberpunk kültürüne olan övgüyü temsil ediyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde CD Projekt Red ile bir iş birliğinin yapılabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Son olarak, fiziksel parmak izi okuyucusunun bulunmadığı tahmin edildiğinden cihazın AMOLED bir panel kullanmasına muhtemel gözle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modeli Geekbench’te görüntülendi!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen orta giriş seviye akıllı telefon Geekbench platformunu ziyaret etti.
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Oppo A74 5G modelinin bazı teknik özellikleri belli oldu!
Oppo A serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon yelpazesini genişletmek isteyen firma, bir yandan da 5G‘yi bütün modellerine yaymaya çalışıyor. A74 5G modeli için geri sayımda olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile alakalı yeni detayları bizlere sunmaya devam ediyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve test sonuçları belli oldu. Tekli çekirdek performansında 523 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında da 1758 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte bazı teknik detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, bizleri Snapdragon 480 işlemcisi ile karşılayacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı. Giriş seviyede 5G kullanan nadir cihazlardan olacak akıllı telefon, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Kesinleşmeyen bazı teknik özelliklere göre cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu bataryanın da 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Bakalım firma giriş seviye akıllı telefonu Oppo A74 5G ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
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