Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisi, kutusunda şarj aletiyle gelecek!
Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru güvenilirliği yüksek bir kaynak, OnePlus 9 serisinin 4.500 mAh batarya ile geleceğini öne sürmüştü. Şimdi ise popüler sızıntıcı Max Jambor, OnePlus‘ın yeni serisinin kutusundan şarj cihazının çıkacağını söyledi. Ayrıca önceki sızıntıları da bu paylaşımıyla birlikte onayladı. Jambor, kutudan çıkan şarj aletinin kaç W olacağı ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak tahminlere göre kutudan çıkan şarj aletinin hızı, cihazın desteklediği maksimum hız ile aynı olacaktır.
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OnePlus 9 serisi, kaç mAh batarya ile gelecek?
Twitter‘da, cihazın batarya kapasitesini gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre her iki telefonda da çift hücreli pil teknolojisi mevcut. Twitter paylaşımında, cihazların 4500 mAh batarya kapasitesi ile geleceği belirtiliyor. Kaynağa göre OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarjı destekleyecek. Taban modelin de bu hızı desteklemesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca yine sızıntılara göre her iki cihaz da kablosuz hızlı şarjı destekliyor olacak. Bu şarj hızının 45W’a kadar çıkması olası. Lite model hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
OnePlus’ın yeni amiral gemisi serisi hakkında bugüne kadar neler ortaya çıktı?
OnePlus 9 serisi, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Her iki telefon da 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Bununla birlikte, pro model 6.78 inçlik QHD+ çözünürlüklü bir panel kullanacak. Ancak taban modelde 6.56 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran karşımıza çıkacak. Serinin mart ayında geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla şey duyabiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme gizemli bir telefonla daha TENAA’ya uğradı!
Realme gizemli telefonlar geliştirmeye devam ediyor. Akıllı telefon üreticisi adı henüz belli olmayan bir model ile TENAA‘ya uğradı.
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Realme RMX3161 TENAA’ya uğradı!
Realme yeni akıllı telefon modelleri geliştirmeye devam ediyor. Fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren firma, yeni bir cihazla kullanıcılarını karşılayacak. RMX3161 model numaralı bir akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA‘ya uğradı. Adı henüz belli olmayan akıllı telefona ait tasarım detayları da ortaya çıktı. Narzo serisine ait olduğu iddia edilen akıllı telefon, 5G özelliğine sahip olacak. İşlemci konusunda bir bilgi henüz yer almazken, akıllı telefonun orta seviyede yer alacağı tahmin ediliyor.
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Akıllı telefon, 6.5 inçlik ekran boyutuna sahip olacak. Ancak ekranın içerisinde yer alacağı tahmin edilen panelin ne olduğu henüz belli olmadı. Delikli ekran teknolojisinin kullanılacağı akıllı telefon da bir adet ön kamera bulunmakta. Ayrıca cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ancak ne yazık ki kameraların yetenekleri hakkında paylaşılan bir bilgi henüz yok. Fiyat performans ürünü olması beklenen akıllı telefon, 4880 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 11 ile piyasaya çıkacak akıllı telefonun kesin çıkış tarihi bilinmiyor. Bakalım Realme yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentilerin üstüne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro TENAA’da ortaya çıktı
Yeni fiyat, performans kralı Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro, ortaya çıkıyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin, merakla beklenen yeni telefonu TENAA üzerinde ortaya çıktı.
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Xiaomi, her yıl olduğu gibi bu sene de yeni modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Fiyat, performans odaklı ürünleriyle bilinen Çinli üretici, ilk olarak geçtiğimiz ay yapılan bir etkinlikle M11 modelini tanıttı. Oldukça etkileyici özelliklerle gelen model, rakiplerine göre oldukça uygun fiyatlı olsa bile şirket, daha da iyisini yapma peşinde. Çinli üretici, Redmi gibi alt markalarıyla çıkardıkları modeller sayesinde uygun fiyata, amiral gemisi deneyimini yaşatıyor. Özellikle kamera ve malzeme kalitesinden tasarruf eden Redmi K ailesi, yıllardır performansıyla ön plana çıkıyor. Yakında tanıtılacak Xiaomi Redmi K40, bu ailenin en yeni üyeleri olarak karşımıza çıktı. Merakla beklenen telefon, TENAA üzerinde ortaya çıktı. İşte tasarımı!
Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro
Ortaya çıkan görsellerde, telefonun genel tasarımı oldukça net gözüküyor. Mi11 modeliyle benzer bir tasarımla gelen Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro, oldukça büyük bir kamera bölümüne sahip. Detayları belli olmasa bile boyut olarak büyük olan lens, 108 MP’lik kameraya işaret ediyor. Dört kamerayla gelecek olan telefonlar, iki büyük kamera lensine ve aralarına konumlandırılmış iki küçük lense sahip. Cam olan arka yüzey, tıpkı Mi11 modelinde olduğu gibi mat bir görünüme sahip gibi duruyor. Bu durum özellikle parmak izi tutmaması açısından oldukça önemli. Çıkışına oldukça az bir süre kalan modellerle ilgili, henüz elimizde net bilgi yok. Ancak üst seviye bir Qualcomm Snapdragon işlemciye kesin gözüyle bakılıyor. Çıkış tarihi olan 25 Şubat yaklaştıkça yeni ve kesin detayların ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 serisi, Mart ayında piyasaya sürülecek!
Geçtiğimiz yıl Xiaomi Hindistan, mart ayında Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max‘i resmi olarak kullanıcılara duyurmuştu. Son raporlar, bu ay içinde Redmi Note 10 serisinin piyasaya sürüleceğini söylüyordu. Fakat Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin mart ayında tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca büyük ihtimalle Redmi Note 10 serisi ilk kez Hindistan’da karşımıza çıkacak.
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Redmi Note 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz gün Jain tarafından yayınlanan teaser, Redmi Note 10’un stabil bir deneyim sunacağını ortaya çıkardı. Bugün yayınlanan video ise Redmi Note 10 serisinin yüksek ekran tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. BIS sertifikaları, M2101K6I model numarasının Redmi Note 10 Pro 5G modeline ait olduğunu öne sürüyor. Ayrıca bu sertifikalara göre M2101K7AI model numarası ise Redmi Note 10 4G’nin model numarası olabilir.
𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀
Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁
I ❤️ #Redmi #RedmiNote 🔟 #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4
— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021
Geçtiğimiz ay sızdırılan bilgilere göre Redmi Note 10 Pro, üç farklı konfigürasyon ile gelecek. Cihaz, 6 GB RAM/64 GB depolama alanı, 6 GB RAM/128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM/128 GB depolama alanı seçenekleri ile satışa çıkacak. Henüz seride bir “Pro Max” model bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Bu nedenle konfigürasyonlar bu seçeneklerle sınırlı gibi gözüküyor.
Redmi Note 10 ise iki farklı seçenek ile gelecek. Bu seçenekler, 4 GB RAM/64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM/64 GB depolama alanı olacak. Ayrıca cihazların, mavi, yeşil, gri ve beyaz renk seçenekleri ile geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, cihazların mart ayında gelecek olması yakında yeni teaserlar görebileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca Xiaomi’nin bu lansmanda yeni giyilebilen teknolojik ürünlerini tanıtabileceği de konuşuluyor.
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