Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Pro, yenilenmiş kamera arayüzüyle geliyor!
Mart ayında tanıtılması beklenen yeni OnePlus serisi için farklı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yunan Techmaniacs tarafından paylaşılan yeni arayüz görüntüleri, OnePlus 9 Pro için bazı değişiklikleri göz önüne seriyor.
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2021 yılının ilk çeyreğinde, belki de en merak edilen cihaz ailesi, One Plus 9 serisi. Mart ayında tanıtılması ve Nisan ayında da piyasada yer alması beklenen seri, 3 modelden oluşacak. One Plus 9 ve 9 Pro modelleri haricinde aileye 9E, 9 Lite ya da 9R olarak adlandırılması beklenen bir cihaz daha bu seriyle beraber katılacak. Şirketin geçtiğimiz seride 8T modeline yer vermemesi, 9 Pro için beklentileri bir hayli yükseltmiş durumda. Bu nedenle tepe modelle alakalı birbirinden farklı birçok iddia, hemen hemen her gün gelmeye devam ediyor. Son sızıntılar ise Yunan Techmaniacs sitesinden geldi.
OnePlus 9 Pro, dörtlü kamera setiyle geliyor
Yunan teknoloji sitesi Techmaniacs, bir dizi arayüz görselini internet üzerinden paylaştı. OnePlus 9 Pro modeline ait olduğu ifade edilen görseller, cihazın arayüzünde bazı detayları gösteriyor. Görsellerde ilk göze çarpan detay özellikler alanı oluyor. Bu alana göre cihaz, 6,7” büyüklüğünde 120Hz AMOLED panel ile beraber geliyor. GizmoChina’da yer alan habere göre Snadragon 888’den güç alan model, 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle geliyor.
Cihazın arka tarafında ise 48MP+50MP+8MP+2MP olmak üzere dörtlü bir kamera seti yer alıyor. Bazı kaynakların iddialarına göre OnePlus 9 Pro modelindeki 50MP değerindeki kamera, Sony üretimi IMX766 sensöründen güç alacak. 48MP’lik diğer sensör ise yine Sony üretimi IMX689 modeli olabilir. Öz çekim kamerası olaraksa şirket tek sensör kullanmayı tercih etmiş.
Arayüzde dikkat çeken değişiklik
Android 11 üzerinde çalışan OxygenOS’in sürümü ne yazık ki görünmüyor. Ancak sürüm, kamera arayüzündeki değişikliklerle kendini gösteriyor. Ayarlar menüsüne erişimin alttan olduğu yeni tasarımda video için farklı ayarlara hızlı erişim sağlamak mümkün. Ayrıca detaylara bakıldığında cihazın 8K 30FPS ile 4K 120FPS video kaydını desteklediği de görülebiliyor. Ancak cihazın geri kalan özellikleri hakkında ise herhangi bir detay görsellerde yer almıyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO F19 Pro Birçok Açıdan Netleşti
Yaklaşık 5 ay önce resmiyet kazanan F17′lerin devamı niteliğindeki F19 serisinin Pro‘su netleşti. İşte OPPO F19 Pro ve teknik detayları!
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2020 yılının Eylül ayında oluşturulan OPPO “F” serisi yeni modeller ile genişliyor. İlk olarak F17 ve F17 Pro olmak üzere iki cihaz halinde tanıtılan seri, bir süredir gündeme gelen F19 serisiyle kendini güncelleyecek. İlk serinin aksine F19’da üç cihaz bulunacak. Bu da hem çeşitliliği arttıracak, hem de F19 serisini güçlendirecek. Peki OPPO F19 serisinin ortanca modeli, yani OPPO F19 Pro neler sunacak?
Yeni seri OPPO F19, F19 Pro ve F19 Pro Plus olmak üzere üç cihazdan oluşacak. Bu üç cihazdan ikisi artık neredeyse netleşmişlen, F19 modeli hakkında bildiklerimiz sınırlı. Yani F19 Pro ve F19 Pro Plus hakkında oldukça yeterli bir bilgi birikimimiz var; ancak biz bu yazımızda OPPO F19 Pro modeline değineceğiz.
OPPO F19 Pro Bir Önceki “Pro” ile Oldukça Benzer
Özellikleri bakımından F17 Pro ile büyük benzerlik gösteren F19 Pro 6.4 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlükte olurken AMOLED hazzını kullanıcılara tattırıyor. AMOLED ile doğru orantılı olarak da ekran altı parmak izi sensörü bu modelde söz konusu.
Gücünü MediaTek Helio P90‘dan alan telefon arka tarafta dört adet kameraya sahip. Bu kameraların çözünürlükleri 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olarak sıralanırken ön taraftaki kamera 16MP çözünürlükte.
4.310 mAh pile ek olarak 30W hızlı şarj desteğini beraberine getiren telefonun muhtemel fiyatı 271 dolar seviyesinde. Bu fiyatın 6GB RAM /64GB depolama seçenekli sürüm için geçerli olduğunu belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini’nin düşük satışlarına rağmen çıkacak!
Apple, 2020 senesinde iPhone ailesine yeni bir telefon kattı. Bu telefon, kompakt bir tasarımla iPhone 12 Mini olarak karşımıza çıktı. Cihazın teknik özellikleri amiral gemisi düzeyinde olmasına rağmen boyut olarak küçük bir telefon. Bununla birlikte geçtiğimiz sene Apple, iPhone SE serisini de yeniden canlandırdı. Yaz aylarında tanıtılan iPhone SE 2020, tıpkı iPhone 12 Mini gibi kompakt bir tasarıma sahip. Ortaya çıkan son raporlar, iPhone 12 Mini‘nin satışlarının iyi gitmediğini gösteriyor. Ancak bazı sızıntılara göre düşük satışlara rağmen iPhone 13 Mini piyasaya çıkacak.
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Apple, iPhone 12 Mini’nin üretimini neden durduracak?
Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen iPhone 12 Mini‘nin satışları beklendiği kadar iyi olmadı. Bununla birlikte, Apple‘ın artık kompakt cihazlar üretmeyeceği söylentileri yayılmaya başladı. Jon Prosser ise ikinci çeyrekte iPhone 12 Mini‘nin üretilmeyeceğini söyledi. Ancak Prosser, satışların değil sadece üretimin duracağını da belirtti. Kaynağa göre iPhone 12 Mini üretiminin durması, mevcut talebi çoktan karşılamış olmasıyla alakalı. Cihazın küçük bir kesime hitap etmesi, satışların duraksamasında etkili oldu.
Günümüzde insanların yoğun medya kullanımı ve içerik tüketimi sebebiyle ufak boyuttaki telefonlar ilgi görmemeye başladı. Ancak hala küçük bir kesim bu tarz kompakt cihazlara rağbet gösteriyor. Apple‘ın Mini serisi ile temel hedefi, bu kitleyi elinde tutmaya çalışmak. Bu nedenle, gelecek sene iPhone 13 Mini yüksek ihtimalle raflarda yerini alacak.
Akıllı Telefonlar
Yeni Honor Modelleri Hakkında Sızıntılar Paylaşıldı!
Digital Chat Station, Honor’un 2021’de hangi modelleri tanıtacağını sızdırdı. İşte yeni Honor modelleri ve cihazlar hakkında bilinen tüm detaylar.
Honor yeni modelleri ile 2021 yılında gözler önüne çıkmayı amaçlıyor. Bu yıl hangi modeller üzerinde çalıştığını, hangi modelleri tanıtacağını şimdilik gizli tutan Honor, bilgilerini o kadar da gizli tutamıyor. Çünkü yeni Honor akıllı telefonları ile ilgili yeni sızıntılar mevcut.
Yeni paylaşılan sızıntılarda Honor’un 2021 yılında hangi modeller üzerinde çalıştığına dair bilgiler mevcut. Digital Chat Station tarafından gelen sızıntılarda Honor’un yeni modelleri hakkında bazı ipuçları mevcut. Gelin Honor 2021 yılında neler sunacak göz atalım.
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Digital Chat Station yaptığı paylaşımda Honor‘un yakında yeni orta ve giriş seviyesi telefonları ile karşımıza çıkacağını söyledi. Yeni modellerin hangi seriye ait olduğu bilinmiyor. Ancak cihazların Honor 11, 11X ve 9A modellerinin türevleri olduğu düşünülüyor.
Öte yandan Honor’un yeni amiral gemisi modeli ile ilgili bilgiler de mevcut. Honor, Honor 40 adıyla piyasaya sürülmesi beklenilen yeni amiral gemisi modelini Mayıs veya Haziran ayında tanıtacak. Ek olarak Honor‘un bu modelde yeni bir işlemci kullandığı da biliniyor. Tabi bu işlemciye dair ilk bilgilerin de Mayıs veya Haziran ayında gelmesi bekleniliyor.
Honor 2021’de katlanabilir telefonunu tanıtacak!
Honor katlanabilir telefon modeli ile ilgili soruları da 2021’de yanıtlayacak. Katlanabilir telefon piyasasına giriş yapması beklenilen Honor, bu yıl pazara giriş yapıyor diyebiliriz. Honor Magic adlı bir katanabilir telefon ile gelecek olan Honor dikkatleri üzerine çekecek.
Son olarak Honor, yeni modelleri arasına bir tableti de ekleyecek. Bu tablet hakkında ise hiçbir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla tabletin ismi veya segmenti hakkında şimdilik bir bilgi yok. Bakalım yeni Honor cihazları ne kadar ilgi çekecek.
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