OnePlus 9 Pro, yenilenmiş kamera arayüzüyle geliyor!

Mart ayında tanıtılması beklenen yeni OnePlus serisi için farklı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yunan Techmaniacs tarafından paylaşılan yeni arayüz görüntüleri, OnePlus 9 Pro için bazı değişiklikleri göz önüne seriyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde, belki de en merak edilen cihaz ailesi, One Plus 9 serisi. Mart ayında tanıtılması ve Nisan ayında da piyasada yer alması beklenen seri, 3 modelden oluşacak. One Plus 9 ve 9 Pro modelleri haricinde aileye 9E, 9 Lite ya da 9R olarak adlandırılması beklenen bir cihaz daha bu seriyle beraber katılacak. Şirketin geçtiğimiz seride 8T modeline yer vermemesi, 9 Pro için beklentileri bir hayli yükseltmiş durumda. Bu nedenle tepe modelle alakalı birbirinden farklı birçok iddia, hemen hemen her gün gelmeye devam ediyor. Son sızıntılar ise Yunan Techmaniacs sitesinden geldi.

OnePlus 9 Pro, dörtlü kamera setiyle geliyor

Yunan teknoloji sitesi Techmaniacs, bir dizi arayüz görselini internet üzerinden paylaştı. OnePlus 9 Pro modeline ait olduğu ifade edilen görseller, cihazın arayüzünde bazı detayları gösteriyor. Görsellerde ilk göze çarpan detay özellikler alanı oluyor. Bu alana göre cihaz, 6,7” büyüklüğünde 120Hz AMOLED panel ile beraber geliyor. GizmoChina’da yer alan habere göre Snadragon 888’den güç alan model, 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle geliyor.

Cihazın arka tarafında ise 48MP+50MP+8MP+2MP olmak üzere dörtlü bir kamera seti yer alıyor. Bazı kaynakların iddialarına göre OnePlus 9 Pro modelindeki 50MP değerindeki kamera, Sony üretimi IMX766 sensöründen güç alacak. 48MP’lik diğer sensör ise yine Sony üretimi IMX689 modeli olabilir. Öz çekim kamerası olaraksa şirket tek sensör kullanmayı tercih etmiş.

Arayüzde dikkat çeken değişiklik

Android 11 üzerinde çalışan OxygenOS’in sürümü ne yazık ki görünmüyor. Ancak sürüm, kamera arayüzündeki değişikliklerle kendini gösteriyor. Ayarlar menüsüne erişimin alttan olduğu yeni tasarımda video için farklı ayarlara hızlı erişim sağlamak mümkün. Ayrıca detaylara bakıldığında cihazın 8K 30FPS ile 4K 120FPS video kaydını desteklediği de görülebiliyor. Ancak cihazın geri kalan özellikleri hakkında ise herhangi bir detay görsellerde yer almıyor.