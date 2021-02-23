OnePlus 9 serisi, 9E modeli ile genişliyor!

OnePlus cephesinden gelecek yeni modellerle alakalı farklı söylentiler, sektörde uzun süredir dolaşıyordu. Söylentiler genellikle baz ve Pro model üzerinde yoğunlaşırken son sızıntılar üçüncü bir modeli işaret ediyor. OnePlus 9E olarak adlandırılması beklenen model, ailenin yeni bireyi olmaya hazırlanıyor.

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Hiç kuşkusuz yakın dönemde çıkması merakla beklenen serilerden biri, OnePlus 9 ailesi. OnePlus tarafından 9 serisiyle alakalı birbirinden farklı söylenti ve sızıntılar gelse de son sızıntı oldukça bir hayli ilginç. İddialara göre OnePlus, 9 serisine yeni bir üye ekliyor.

Yeni üye OnePlus 9E, Snapdragon 690 ile geliyor!

Beklenen yeni amiral gemisi ailesi OnePlus 9 serisi, yeni bir modelle genişlemeye gidiyor. Techmaniacs’ın paylaştığı sızıntı verilere göre 9E olması beklenen model, yeni seriyle birlikte geliyor.

Techmaniacs’ın paylaştığı sızıntılara göre 9E modeli, Snapdragon 690 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber cihazda 6,5” büyüklüğünde FHD+ ve 90Hz tazeleme hızında bir panel yer alacağı ifade ediliyor. Depolama tarafında şirket tercihini 128GB’tan yana yaparken cihazda 8GB RAM bellek bulunacak. 5000 mAh dolaylarında bir batarya kapasitesiyle birlikte gelmesi beklenen 9E, 64MP+8MP’lik kamera setiyle gelecek. Sızıntıların arasında ise fiyatlandırma ile alakalı herhangi bir detay bulunmuyor.

Abileri de oldukça performanslı olacak

OnePlus 9E modeli haricinde diğer modeller için de bazı sızıntılar söz konusu. Serinin en donanımlı üyesi olacak 9 Pro, Snapdragon 888 yongasından güç alıyor. GizChina, 9 Pro modelinde 8GB RAM ve 128GB depolama kapasiteli bir ‘Basic’ konfigürasyon bulunacağını öne sürüyor. Bununla birlikte 3216X1440 boyutlarında 120Hz AMOLED panele sahip olacak cihaz, 48MP ana ve 64MP geniş açı kamerasına ev sahipliği yapacak. Kamera tarafında 3,3x yakınlaştırma seçeneği de sunan cihaza 4500mAh kapasitesinde batarya güç verecek.

Hasselblad işbirliği sonrası kamera için beklentiler yüksek

OnePlus kanadının bu seriyle beraber işbirliğine gittiği İsveçli Hasselblad, fotoğraf ekipmanlarıyla oldukça başarılı işlere imza atan bir firma. Bu bağlamda yeni cihazlarda kamera tarafını üstlenen Hasselblad, kullanıcıların beklentisini bir hayli yükseltmiş durumda. Uzmanlar yeni seriyle beraber 8K video kaydının mümkün olabileceğini ifade ediyor. Ancak diğer bir kesim ise 4K’da 120FPS kaydının kullanıma sunulacağını iddia ediyor. Her ne olursa olsun OnePlus 9 Pro modelinin kamera tarafında başarılı işlere imza atacağı kesin.