Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Pro Hasselbald işbirliği ile sızdı
Yeni nesil amiral gemisi OnePlus 9 Pro, Hasselbald işbirliği ile sızdı. Telefonun görselleri, tasarımı ve bazı teknik özellikleri sızdı.
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Çinli akıllı telefon markası OnePlus’ın, yeni akıllı telefonları yolda. Yaklaşık altı ayda bir standart ve T model telefonlar çıkaran şirketin, sıradaki beklenen modelleri ise OnePlus 9 ve 9 Pro. Çıkışına kısa bir süre kala telefonlarla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen sızıntıda ise şirketin yeni OnePlus 9 modeline ait görseller sızdı. Telefonun tasarımı ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Özellikle kamera konusundaki Hasselblad işbirliği, dikkat çekiyor.
OnePlus 9 Pro ve Hasselblad işbirliği sızdı
Sızan görsellerde telefonun, arka tarafındaki dörtlü kamera yapısı ve Hasselblad yazısı dikkat çekiyor. Hasselblad, İsveçli bir kamera markası. Şirket, ürettiği profesyonel, orta orta kameralarla dikkat çekiyor. İnsanlığın Ay’a ilk inişini gerçekleştirdiği, Apollo uzay programı sırasında da modifiye Hasselblad kameralar kullanıldı. Oldukça pahalı ekipmanlarıyla dikkat çeken şirket, özellikle oldukça pahalı ürünleriyle biliniyor. OnePlus CEO’su Pete Lau, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, “şirketin daima kullanıcılarını dinlediğini ve kamera konusunda gelen talepler üzerine, deneyimi derinleştirecek çalışmalar yapıldığını” belirtti. Herkes Leica ya da Zeiss ile bir ortalık beklerken OnePlus, herkesi şaşırtarak ilginç bir adım attı. OnePlus 9 Pro modelinin tasarımı da oldukça dikkat çekici.
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Telefonun tasarımı ve bazı özellikleri
OnePlus 9 Pro, şirketin 2021 yılında çıkaracağı ilk telefon. Oldukça iyi teknikleri özelliklerle gelecek olan telefon hakkında, şimdilik çok fazla bilgi yok. Ancak sızan görsellerde, telefonun 11 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olduğu görülmüş oldu. Ekran tarafında ise 2340 x 1080 QHD+ çözünürlüğünde ve 120Hz tazeleme oranına sahip AMOLED bir ekran bizi bekliyor. Dikkat çeken tasarım detaylarından biri ise kavisli ekran. Şu ana kadar sızan bütün görsellere, telefonun düz bir ekrana sahip olacağını gösteriyordu. Ancak yeni sızıntılarda, telefon kavisli bir ekrana ve parlak cam bir arka panele sahip. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 II modelinin DxOMark puanı belli oldu
Sony Xperia 5 II modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Sony’nin amiral gemisi Xperia 5 II, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Sony’nin yeni akıllı telefonu, 6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. Gorilla Glass 5 korumasına sahip olan telefon, HDR desteğine ek olarak 240 Hz dokunma hassasiyeti sunuyor. Ekranın tazeleme oranıysa 120 Hz olarak karşımıza çıkıyor.
Kamera konusunda; ön kamerası 12 megapiksel olan Sony Xperia 5 II modelinin arkasında ise 12 Megapiksel f/1.7 geniş açı, 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 telefoto kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xperia 5 II modeli; fotoğraf alanında 114, zoomda 60 ve video kısmında ise 99 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 111 puan olarak belirledi.
Sony Xperia 5 II modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.1 inç FHD+, 120 Hz OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: 12 megapiksel geniş (f/1.7) + 12 megapiksel ultra geniş (f/2.2) + 12 megapiksel 3x telefoto (f/2.4)
- Batarya: 4,000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
Sony Xperia 5 II modeli, doğru pozlama ve ince ayrıntıları iyi koruması ile genel olarak iyi performans gösterdi. Ancak telefonun dinamik aralık, beyaz dengesi ve düşük ışık performansı geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
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Akıllı Telefonlar
Gizemli bir Realme telefonu Geekbench’e uğradı!
Realme yeni bir akıllı telefon modeli daha geliştiriyor. Henüz adı bilinmeyen cihaz Helio G95 işlemcisi ile Geekbench‘e uğradı.
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Helio G95 işlemcili yeni bir Realme cihazı yolda!
Realme 2021 yılını en iyi şekilde tamamlamayı umuyor. Çıkardığı fiyat performans ürünü akıllı telefonlarla beğenileri toplayan firma, gizemli bir model için kolları sıvadı. Adı sanı henüz bilinmeyen RMX3085 kod adlı akıllı telefon, Geekbench platformunda ortaya çıktı. Bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefonun test sonuçları belli oldu. Buna göre akıllı telefon tekli çekirdek performansında 536 puan almayı başardı. Öte yandan çoklu çekirdek performansında ise akıllı telefon 1702 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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Test sonuçlarına göre ortalama puanlar alan akıllı telefon orta sınıf rekabetine dahil olacak. Ayrıca Helio G95 işlemcisinin varlığı da bunu kanıtlar nitelikte. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ne yazık ki detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihaz ile alakalı detaylı bilgi sunmak şu an için pek mümkün gözükmüyor. Yakın dönemde V11 modelini kullanıcılarıyla buluşturan firma, böylelikle 2021 için iddialı firma olma hedefi açısından ilk adımlarını da attı. Bakalım ilerleyen günlerde Realme, akıllı telefon dünyasına ne gibi yenilikler getirecek bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo, bu ay ColorOS 11 güncellemesi alacak cihazları paylaştı!
Geçtiğimiz ay olduğu gibi Oppo kanadı, güncelleme takvimiyle alakalı detayları paylaşmaya devam ediyor. Şubat ayı içerisinde ColorOS 11 alması planlanan modelleri paylaşan şirket, kullanıcılarını bilgilendirme konusunda bir adım önde görünüyor.
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Eylül ayından bu yana ColorOS 11 için güncelleme programını paylaşan Oppo, 2021’de de geleneğini sürdürüyor. Ocak ayındaki programını tamamlayan şirket, Şubat ayı için de güncelleme takvimini paylaştı. GizmoChina’ya göre şirket, Beta ve Kararlı sürüm olmak üzere iki çatıda topladığı cihazlara ilgili günlerde güncelleme vermeye başlayacak. Cihazlar ve dağıtımlarıyla alakalı daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz:
ColorOS 11 Beta
Dağıtımı devam edenler
- Reno 2F (Hindistan)
- Reno 10x Zoom (Hindistan)
- F15 (Hindistan)
27 Şubat’tan itibaren alacaklar
- A91 (Endonezya)
ColorOS 11 Karalı
Dağıtımı devam edenler (EU, EEA*)
- Find X2 (İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Romanya)
- Find X2 Pro (İsviçre, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda)
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Reno4 (Polonya)
- Reno4 5G (Fransa, İsviçre, İtalya)
- Reno4 Pro 5G (Fransa, İsviçre)
- Reno4 Z 5G (Fransa)
- Reno4 Lite (Türkiye, Ukrayna, Polonya, Romanya, Moldova)
- Reno3 (Türkiye, Polonya, Ukrayna)
- A72 (Hollanda)
- A52 (İtalya, İspanya)
Şubat ayı içerisinde alacaklar (EU, EEA)
- Reno4 5G (Portekiz, İtalya)
- Find X2 Neo (Haollanda, Fransa, İspanya)
- Reno3 Pro (Ukrayna)
- Reno4 Pro (Ukrayna)
*EU– Avrupa Birliği, EEA- Avrupa Ekonomik Alanı
Diğer Bölgeler için
- Find X2
- Find X2 Pro
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Find X2 Neo
- Find X2 Lite
- Reno4 5G
- Reno4 Pro 5G
- Reno4 Z 5G
- A93
- F17 Pro
- Reno4 F
- Reno4 Pro 4G
- Reno4 4G
- Reno4 Lite
- Reno3 Pro 4G
- Reno3 4G
- A72
- A92
- A52
- F11
- F11 Pro
- F11 Marvels Avengers Limited Edition
- A9
27 Şubat itibariyle alacak olanlar
- OPPO Reno3 Pro 5G (Rusya, Kazakistan)
Bu modellerin operatör özel modellerini kapsamadığını, onların bu program haricinde bir güncelleme takvimi olduğunu da belirtelim.
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