Yeni nesil amiral gemisi OnePlus 9 Pro, Hasselbald işbirliği ile sızdı. Telefonun görselleri, tasarımı ve bazı teknik özellikleri sızdı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.

reklam

Çinli akıllı telefon markası OnePlus’ın, yeni akıllı telefonları yolda. Yaklaşık altı ayda bir standart ve T model telefonlar çıkaran şirketin, sıradaki beklenen modelleri ise OnePlus 9 ve 9 Pro. Çıkışına kısa bir süre kala telefonlarla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen sızıntıda ise şirketin yeni OnePlus 9 modeline ait görseller sızdı. Telefonun tasarımı ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Özellikle kamera konusundaki Hasselblad işbirliği, dikkat çekiyor.

OnePlus 9 Pro ve Hasselblad işbirliği sızdı

Sızan görsellerde telefonun, arka tarafındaki dörtlü kamera yapısı ve Hasselblad yazısı dikkat çekiyor. Hasselblad, İsveçli bir kamera markası. Şirket, ürettiği profesyonel, orta orta kameralarla dikkat çekiyor. İnsanlığın Ay’a ilk inişini gerçekleştirdiği, Apollo uzay programı sırasında da modifiye Hasselblad kameralar kullanıldı. Oldukça pahalı ekipmanlarıyla dikkat çeken şirket, özellikle oldukça pahalı ürünleriyle biliniyor. OnePlus CEO’su Pete Lau, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, “şirketin daima kullanıcılarını dinlediğini ve kamera konusunda gelen talepler üzerine, deneyimi derinleştirecek çalışmalar yapıldığını” belirtti. Herkes Leica ya da Zeiss ile bir ortalık beklerken OnePlus, herkesi şaşırtarak ilginç bir adım attı. OnePlus 9 Pro modelinin tasarımı da oldukça dikkat çekici.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple, batıl inanç nedeniyle iPhone 13’ü atlayabilir!

Telefonun tasarımı ve bazı özellikleri

OnePlus 9 Pro, şirketin 2021 yılında çıkaracağı ilk telefon. Oldukça iyi teknikleri özelliklerle gelecek olan telefon hakkında, şimdilik çok fazla bilgi yok. Ancak sızan görsellerde, telefonun 11 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olduğu görülmüş oldu. Ekran tarafında ise 2340 x 1080 QHD+ çözünürlüğünde ve 120Hz tazeleme oranına sahip AMOLED bir ekran bizi bekliyor. Dikkat çeken tasarım detaylarından biri ise kavisli ekran. Şu ana kadar sızan bütün görsellere, telefonun düz bir ekrana sahip olacağını gösteriyordu. Ancak yeni sızıntılarda, telefon kavisli bir ekrana ve parlak cam bir arka panele sahip. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…