Genel
OnePlus 9 özellikleri AIDA64 üzerinde ortaya çıktı
Son dönemde oldukça fazla paylaşıma konu olan OnePlus 9 ile ilgili sızıntılar bitmiyor. Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan telefonun teknik detayları, şimdi de AIDA64 uygulaması üzerinden ortaya çıktı.
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OnePlus 9, AIDA64 uygulamasında ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Hasselblad sürpriziyle dikkatleri üzerine çeken telefonun özellikleri AIDA64’de görüntülendi. 6.55 inçlik Full HD+ ekrana sahip olduğu görülen OnePlus 9’un 120Hz yenileme hızını koruduğu belirtiliyor. Önceki sızıntılarda bu ekranın LTPO OLED panel ile donatıldığı ortaya çıkmıştı. Gücünü “Lahaina” kod adlı Snapdragon 888 işlemciden alan cihazı 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı besliyor. Ayrıca boş depolama alanının 102.11 GB olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Kamera tarafında ise en azından bu sızıntıda önemli bir detay yer almıyor. OIS destekli ana kameranın 48 MP çözünürlüğe sahip olduğu belirtilirken, kesin olmayan sızıntılarda üçlü kamera paketinin 48 MP + 8 MP sensörler ile desteklendiği iddia ediliyor. Bununla birlikte ekran deliğinde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. 4.500 mAh kapasiteli batarya ve 65W hızlı şarj desteği de OnePlus 9 modelinin özelliklerini tamamlıyor.
Mart ayında görücüye çıkacak OnePlus 9, aynı zamanda Pro/Plus sürümünü beraberinde getirecek. Dolayısıyla kablosuz şarj ve bazı ekstra kamera yeteneklerinin de bu üst paket ile sunulacağı ifade ediliyor. Son olarak OnePlus’ın Nord serisinin güncellenen versiyonunu bu etkinlikte duyurabileceği iddialarının bulunduğunu da belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 modelinin görüntüleri sızdırıldı!
Vivo iQOO Neo 5 modelinden yeni görüntüler internete sızdı. Amiral gemisi akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesin bir şekilde belli oldu.
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Vivo iQOO Neo 5 8+3 GB RAM ile geliyor!
Vivo iQOO Neo 5 modeli ile akalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetine alternatif olmayı planlayan cihazın görüntüleri internet ortamına sızdırıldı. Weibo’da paylaşılan bir gönderi sayesinde ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Buna göre akıllı telefon damla çentikli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın ekranına yapıştırılan etiket sayesinde 8+3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı.
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Firma füzyon teknolojisi adını verdiği yeni özelliği ile birlikte cihazın dahili depolamasından sanal RAM oluşturma imkanını sağlayacak. Bu sayede kullanıcıların daha performanslı bir deneyim yaşaması amaçlanmakta. Ayrıca akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. 4400 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon kablolu olarak 88W hızlı şarj desteği verecek. Bununla birlikte cihaz kablosuz olarak da 66W‘lık bir şarj desteği verecek. Akıllı telefon kullanıcılarının karşısına Mart 2021‘de çıkacak. Bakalım firma amiral gemisi rekabetinde beklenen ilgili üzerinde toplayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Neo modelinin özellikleri sızdırıldı!
OPPO Find X3 Neo modelinin görselleri ve özellikleri basına sızdı. Çinli şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Türkiye’de faaliyet gösteren OPPO’nun yeni telefonu Find X3 Neo modeli bugün tüm özellikleri ile ortaya çıktı. Basına sızan bilgilere göre OPPO Find X3 Neo yepyeni bir telefon olmayacak.
Şirket, söz konusu telefonu Reno5 Pro Plus 5G modelinin global versiyonu olarak piyasaya sürecek. OPPO Find X3 serisinin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
OPPO Find X3 Neo; 6.55 inç büyüklüğünde, 2400 × 1080 çözünürlüğünde, 90Hz tazelemeli OLED ekran ile gelecek. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB veya 12 GB RAM’li sürümleri olacak.
OPPO Find X3 Neo modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli OLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- Grafik birimi: Adreno 650 GPU
- RAM: 8 GB veya 12 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128 GB veya 256 GB depolama desteği – UFS 3.1
- Arka Kamera; 50 Megapiksel + 16 Megapiksel + 13 Megapiksel + 2 Mepiksel
- Ön Kamera: 32 MP f/2.4 diyaframlı
- Batarya: 4.500 mAh, 65 W hızlı şarj
- Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma sensörü
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- İşletim Sistemi: ColorOS 11.1 ve Android 11 işletim sistemi
- Boyutlar: 159.9×72.5×7.99mm
- Ağırlık 184 gram
Son olarak 128 GB veya 256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefon kamera kurulumu ile de dikkat çekecek. Ayrıca OPPO Find X3 Neo modelinin arkasında; 50 MP Sony IMX766 sönsör + 16 MP 119 derece ultra geniş açılı lens + 13 MP telefoto lens + 2 MP macro lens kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.
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Donanım
XPG’nin En Hızlı SSD’si GAMMIX S70 Satışa Çıktı
Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına sahip GAMMIX S70, yeni nesil PCIe 4 arabirimi yüksek performansı hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.
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Oyuncular, e sporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG’nin GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 SSD modeli Türkiye’de satışa çıktı. Ek olarak farklı ihtiyaçlara ve bütçelere sahip kullanıcıları yeni nesil PCIe 4.0 teknolojisiyle buluşturmak için daha önceden GAMMIX S50 ve GAMMIX S50 Lite modellerini kullanıcıların beğenisine sunan marka, GAMMIX S70 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor.
GAMMIX S70’den Saniyede 7GB Okuma / 6GB Yazma Hızı!
PCIe 4.0 teknolojisinin gücünü sonuna dek kullanmak isteyen kullanıcılara özel. Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına ulaşabilen S70, dünyanın en hızlı M.2 SSD’lerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Öyle ki NVMe 1.4 ve Dinamik SLC Önbellek teknolojilerini destekleyen S70 performansıyla SATA SSD olduğu gibi en hızlı PCIe 3.0 SSD’leri de geride bırakıyor. S70’in performansını sonuna kullanmak için PCIe 4 bir anakart gerekse de ürünün geriye dönük olarak PCIe 3.0 anakartlar ile de uyumluluğu da mevcut.
GAMMIX S70 Serin, Stabil ve Yüksek Performanslı
XPG tarafından özel olarak tasarlanan CoolArmor soğutucusu GAMMIX S70’in istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesini sağlıyor. CoolArmor, teras gibi birbiri üzerine binen katmanları sayesinde daha geniş bir yüzey alanı oluşturarak ürünün daha etkin biçimde soğutuyor. Ayrıca bu özel soğutucu sayesinde GAMMIX S70 %30’a varan oranda daha serin çalışabiliyor.
Bu özelliklerinin yanında S70 geniş bir aralıktaki olası hataları tespit edip onararak doğru veri aktarımı sağlamak ve daha yüksek TBW sunmak için LDPC hata düzeltme kodu teknolojisine de sahip. Ayrıca Uçtan-Uca (E2E) Veri Koruma ve AES 256-bit Şifreleme desteği de bulunan S70 özel verilerinizin güvende olmasını sağlıyor.
1TB ile 2TB kapasite seçenekleri ve 5 yıllık garantiyle gelen GAMMIX S70’i önde gelen pek çok teknoloji mağazasında 2000TL‘den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün.
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