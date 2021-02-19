OnePlus 9 özellikleri AIDA64 üzerinde ortaya çıktı

Son dönemde oldukça fazla paylaşıma konu olan OnePlus 9 ile ilgili sızıntılar bitmiyor. Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan telefonun teknik detayları, şimdi de AIDA64 uygulaması üzerinden ortaya çıktı.

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OnePlus 9, AIDA64 uygulamasında ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Hasselblad sürpriziyle dikkatleri üzerine çeken telefonun özellikleri AIDA64’de görüntülendi. 6.55 inçlik Full HD+ ekrana sahip olduğu görülen OnePlus 9’un 120Hz yenileme hızını koruduğu belirtiliyor. Önceki sızıntılarda bu ekranın LTPO OLED panel ile donatıldığı ortaya çıkmıştı. Gücünü “Lahaina” kod adlı Snapdragon 888 işlemciden alan cihazı 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı besliyor. Ayrıca boş depolama alanının 102.11 GB olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Kamera tarafında ise en azından bu sızıntıda önemli bir detay yer almıyor. OIS destekli ana kameranın 48 MP çözünürlüğe sahip olduğu belirtilirken, kesin olmayan sızıntılarda üçlü kamera paketinin 48 MP + 8 MP sensörler ile desteklendiği iddia ediliyor. Bununla birlikte ekran deliğinde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. 4.500 mAh kapasiteli batarya ve 65W hızlı şarj desteği de OnePlus 9 modelinin özelliklerini tamamlıyor.

Mart ayında görücüye çıkacak OnePlus 9, aynı zamanda Pro/Plus sürümünü beraberinde getirecek. Dolayısıyla kablosuz şarj ve bazı ekstra kamera yeteneklerinin de bu üst paket ile sunulacağı ifade ediliyor. Son olarak OnePlus’ın Nord serisinin güncellenen versiyonunu bu etkinlikte duyurabileceği iddialarının bulunduğunu da belirtelim.

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