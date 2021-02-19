Vivo iQOO Neo 5 modelinin görüntüleri sızdırıldı!

Vivo iQOO Neo 5 modelinden yeni görüntüler internete sızdı. Amiral gemisi akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesin bir şekilde belli oldu.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası

reklam

Vivo iQOO Neo 5 8+3 GB RAM ile geliyor!

Vivo iQOO Neo 5 modeli ile akalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetine alternatif olmayı planlayan cihazın görüntüleri internet ortamına sızdırıldı. Weibo’da paylaşılan bir gönderi sayesinde ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Buna göre akıllı telefon damla çentikli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın ekranına yapıştırılan etiket sayesinde 8+3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı.

Fiyat performans ürünü akıllı telefonlardan oluşan listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Firma füzyon teknolojisi adını verdiği yeni özelliği ile birlikte cihazın dahili depolamasından sanal RAM oluşturma imkanını sağlayacak. Bu sayede kullanıcıların daha performanslı bir deneyim yaşaması amaçlanmakta. Ayrıca akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. 4400 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon kablolu olarak 88W hızlı şarj desteği verecek. Bununla birlikte cihaz kablosuz olarak da 66W‘lık bir şarj desteği verecek. Akıllı telefon kullanıcılarının karşısına Mart 2021‘de çıkacak. Bakalım firma amiral gemisi rekabetinde beklenen ilgili üzerinde toplayacak mı bekleyip göreceğiz.