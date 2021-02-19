Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 modelinin görüntüleri sızdırıldı!
Vivo iQOO Neo 5 modelinden yeni görüntüler internete sızdı. Amiral gemisi akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesin bir şekilde belli oldu.
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Vivo iQOO Neo 5 8+3 GB RAM ile geliyor!
Vivo iQOO Neo 5 modeli ile akalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetine alternatif olmayı planlayan cihazın görüntüleri internet ortamına sızdırıldı. Weibo’da paylaşılan bir gönderi sayesinde ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Buna göre akıllı telefon damla çentikli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın ekranına yapıştırılan etiket sayesinde 8+3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı.
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Firma füzyon teknolojisi adını verdiği yeni özelliği ile birlikte cihazın dahili depolamasından sanal RAM oluşturma imkanını sağlayacak. Bu sayede kullanıcıların daha performanslı bir deneyim yaşaması amaçlanmakta. Ayrıca akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. 4400 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon kablolu olarak 88W hızlı şarj desteği verecek. Bununla birlikte cihaz kablosuz olarak da 66W‘lık bir şarj desteği verecek. Akıllı telefon kullanıcılarının karşısına Mart 2021‘de çıkacak. Bakalım firma amiral gemisi rekabetinde beklenen ilgili üzerinde toplayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Neo modelinin özellikleri sızdırıldı!
OPPO Find X3 Neo modelinin görselleri ve özellikleri basına sızdı. Çinli şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Türkiye’de faaliyet gösteren OPPO’nun yeni telefonu Find X3 Neo modeli bugün tüm özellikleri ile ortaya çıktı. Basına sızan bilgilere göre OPPO Find X3 Neo yepyeni bir telefon olmayacak.
Şirket, söz konusu telefonu Reno5 Pro Plus 5G modelinin global versiyonu olarak piyasaya sürecek. OPPO Find X3 serisinin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
OPPO Find X3 Neo; 6.55 inç büyüklüğünde, 2400 × 1080 çözünürlüğünde, 90Hz tazelemeli OLED ekran ile gelecek. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB veya 12 GB RAM’li sürümleri olacak.
OPPO Find X3 Neo modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli OLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- Grafik birimi: Adreno 650 GPU
- RAM: 8 GB veya 12 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128 GB veya 256 GB depolama desteği – UFS 3.1
- Arka Kamera; 50 Megapiksel + 16 Megapiksel + 13 Megapiksel + 2 Mepiksel
- Ön Kamera: 32 MP f/2.4 diyaframlı
- Batarya: 4.500 mAh, 65 W hızlı şarj
- Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma sensörü
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- İşletim Sistemi: ColorOS 11.1 ve Android 11 işletim sistemi
- Boyutlar: 159.9×72.5×7.99mm
- Ağırlık 184 gram
Son olarak 128 GB veya 256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefon kamera kurulumu ile de dikkat çekecek. Ayrıca OPPO Find X3 Neo modelinin arkasında; 50 MP Sony IMX766 sönsör + 16 MP 119 derece ultra geniş açılı lens + 13 MP telefoto lens + 2 MP macro lens kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto E7 Power resmi olarak tanıtıldı!
Motorola Moto E7 Power modelinin tanıtımı gerçekleşti. Giriş seviyeye konumlanan akıllı telefonun detaylı teknik özellikleri belli oldu.
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Motorola Moto E7 Power Helio G25 ile piyasaya çıkacak!
Motorola kıllı telefon piyasasında etkili olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni modeller ile kullanıcılarını karşılayan firma, önemli bir alternatif olmak istiyor. Böylelikle 2021 yılında iddiasını sürdürmek isteyen akıllı telefon üreticisi, yeni giriş seyide cihazını duyurdu. Firma Motorola Moto E7 Power modelini tanıttı. Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon, bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Cihaz gücünü MediaTek yapımı Helio G25 işlemcisinden almakta. Akıllı telefon 2 GB/32 GB ve 4 GB/64 GB olmak üzere iki farklı RAM ve depolama alanı kombinasyonuna sahip olacak.
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6.5 inçlik HD+ ekran ile gelecek akıllı telefon, damla çentik tasarımına sahip olacak. Ayrıca damla çentikte yer alan kamera 5 MP değerinde kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunmakta. Bu kameralar ise sırasıyla 13 MP ana kamera ve 2 MP makro sensörlerinden oluşuyor. Ve yine ayrıca cihazın arka tarafında bir adet parmak izi okuyucusu yer almakta. 5000 mAh batarya kapasitesi bulunan akıllı telefon, kullanıcılarına 10W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak. Uygun fiyatıyla dikkat çeken akıllı telefonun 2 GB/32 GB‘lık modeli 105 dolar, 4 GB/64 GB‘lık modeli ise 115 dolar fiyat etiketiyle bizleri karşılıyor.
Akıllı Telefonlar
Yeni Apple patenti, Face ID ve Touch ID için radikal bir değişikliği gösteriyor
Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusu bunun olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar…
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Ekran altı Touch ID ve Face ID
Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusuna göre, Apple şu anda bunu yapabilmek için çalışıyor. Patent başvurusu “İnce Film Transistör Arka Planlarına Entegre Edilmiş Fotodedektörler” başlığı ile üretici tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) sunuldu. Yeni patent başvurusu, kameralar, derinlik sensörleri, biyometrik sensörler gibi sensörlerin ekran arkasına yerleştirilmesini içeriyor.
Patent başvurusunda, Apple hangi cihazlarının ekran içi sensörleri kullanabileceğinin açığa çıkarıyor. Apple‘ın açıkladığına göre, “akıllı telefonlar, bilgisayarlar (örneğin, tablet bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar) gibi elektronik cihazlar, giyilebilir elektronik cihazlar (örneğin, elektronik saatler, akıllı saatler veya sağlık monitörleri) dahil olmak üzere günümüzün birçok elektronik cihazı. Ayrıca oyun kontrolcüleri, navigasyon sistemleri (ör. araç navigasyon sistemleri veya robot navigasyon sistemleri) vb. cihazlar da buna dahil. Bunlardan yola çıkarak bu teknolojinin iPhone, iPad ve Apple Watch için tasarlandığını söylemek yanlış olmaz.
Apple patent başvurusu, şirketin ekran içi Face ID’yi nasıl kullanabileceğini gösteriyor
Ekrandaki sensörler çeşitli görevleri yerine getirebilir. Belirli nesnelerin varlığını hissedebilir, belirli nesnelere olan mesafeyi, ne kadar yakın olduklarını ve ne zaman hareket etmeye başladıklarını ölçebilirler. Ayrıca bir 2D görüntü, 3D derinlik haritası veya video oluşturabilirler. Face ID‘nin bir iPhone‘un kilidini açmak için bir kullanıcının yüzünün 3 boyutlu bir haritasını oluşturduğunu hatırlayın. Ayrıca patent başvurusundaki bu satır her şeyi açıklıyor: “fotodedektörler… bir cihazın ön yüzüne bakacak şekilde yapılandırılabilir. Ön kamera, biyo-kimlik doğrulama sensörü veya yüz tanıma sensörü. ” Apple, bunun “tek başına veya diğer sensörlerle birlikte” elde edilebileceğini söylüyor. Aynı teknoloji Apple tarafından Touch ID‘nin ekran içi sürümünü sunmak için de kullanılabilir.
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Apple, bu sensörleri ekranın altına taşıyarak, iPhone‘un gelecekteki versiyonlarında çentiği ortadan kaldırabilir. Ayrıca Apple, iPhone ve iPad‘deki çerçevelerin boyutunu da küçültebilir. Teknoloji devi, aynı cihazın ekranının altına Face ID ve Touch ID‘yi eklemeye bile karar verebilir; iPhone kullanıcılarının Face ID‘nin çalışmadığı zamanlar Touch ID‘ye sahip olmak istedikleri anlar oluyor. Benzer bir şekilde, patent başvurusu, patentte açıklanan teknolojinin “parmak izleri, avuç içi izleri, 3D yüz taramaları veya retina taramaları” gibi biyometrik bilgileri toplamak için kullanılabileceğini söylüyor. Bu veriler bir kullanıcıyı tanımlamak veya doğrulamak için kullanılabilir.
Apple bu patent başvurusunu 31 Temmuz 2020‘de yaptı ancak ABD Patent ve Ticaret Ofisi (USPTO) henüz dün yayınladı.
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