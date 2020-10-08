Galaxy F41 tanıtıldı: 6.000 mAh pil ve 64MP kamera, M31’den daha ucuz!

Galaxy F41 tanıtıldı. Kamera özellikleri ve bataryasıyla oldukça dikkat çeken telefon 16 Ekim’de satışa çıkacak.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy M31 Prime, Amazon’da listelendi!

reklam

Galaxy F41 hangi özelliklerle geliyor?

Samsung Galaxy F41, devamlılığı sağlamak için tasarlanmış 6.000 mAh bataryaya sahip. Bu da 26 saate kadar video oynatma, günlerce telefon görüşmesi veya 21 saat boyunca internette gezinme yapabilme imkanına tekabül ediyor.

Telefon Hindistan’da tasarlandı ve üretildi. Pazarlama stratejisi, telefonun genç bir kalabalığa yönelik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yine de gösterişli pazarlama, bu telefonun içinde saklanan Galaxy M31’i gizleyemez.

Galaxy F41’in 1080p + çözünürlüğe sahip 6,4 inç Super AMOLED ekranı bulunuyor. Bu ekran NTSC renk gamında %110 kapsama ve 420 nit maksimum parlaklık vadediyor. İçerisinde, One UI Core 2.1 ile Android 10 çalıştıran tanıdık Exynos 9611 yonga seti (4x A73, 4x A53, Mali-G72 MP3) bulunuyor.

Telefon, 6 GB RAM’e sahip ve 64 veya 128 GB depolama alanı ile yapılandırılabiliyor. İki SIM desteğine ek olarak bir de microSD kart desteği bulunuyor.

Telefonda öne çıkan bir diğer özellik arkadaki 64 MP üçlü kamera modülü ve ön çentikte bulunan 32 MP selfie kamerası oluyor. Bu kameralar çeşitli modlar ve filtreler sunuyor. Telefonun kamera donanımı, seri fotoğraf çekimleri ve canlı odak modunun kullanılmasını sağlayan Single Take gibi özelliklerin kullanılmasına imkan tanıyor.

Arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor ve aynı zamanda hyperlapse ve bumerang modları sunuyor. Telefonun arkasında 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 5 MP canlı odak sensörü bulunuyor. Parmak izi okuyucu da arka tarafa eklenmiş durumda.

Telefonun 6.000 mAh kapasiteli bataryası ise 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor. Ancak ne yazık ki 15W şarj cihazıyla 2 saat 40 dakika gibi hiçte hızlı sayılamayacak bir sürede tam şarjını tamamlayabiliyor.

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulacak Samsung Galaxy F41, 16 Ekim itibarıyla piyasaya sürülecek. Telefonunun 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 232 dolar ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon 245 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.