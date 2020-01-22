OnePlus 8 Pro , 120Hz ekranı ve delikli kamera tasarımıyla geliyor!

Samsung Galaxy S20 ailesinin tanıtımına sadece birkaç hafta kala, Max Weinbach tarafından atılan bir tweette, yeni jenerasyon Galaxy S serisi ve Galaxy Z Flip modellerinin tahmini fiyat değerleri paylaşıldı. Tabi ki de bu fiyatlar Avrupa’daki satış fiyatları olacak. Ülkemizdeki vergiler eklendiğinde daha farklı olacağı da kuvvetle muhtemel.

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Galaxy S20 modeli, Galaxy S10’dan daha ucuz olabilir

Yeni amiral gemisi modellerinin en altında yer alacak olan normal Galaxy S20 için fiyatlandırma konusunda 800 Euro ile 900 Euro arası bir fiyatta satılması bekleniyor. Geçen sene Galaxy S10 modelinin 899 Euro gibi bir fiyata çıkmasını göz önünde bulundurursak, Galaxy S20 az da olsa ucuz bir fiyata çıkacak gibi görünüyor.

Ayrıca standart modelin 5G versiyonu olan Galaxy S20 5G ise Weinbach’ın tahminlerine göre Samsung‘un 100 Euro gibi bir farkla, yaklaşık 900-1000 Euro gibi bir fiyata satacağını ön görüyor.

Normal Galaxy S20 modeli 6.2 inçlik Infinity-O ekran, Exynos 990 işlemcisi ve üçlü arka kamerayla gelecek. Bu üçlü kurulumda 12 MP ana kamera, 64 MP çözünürlüklü 3x telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kameralar yer alacak.

Ayrıca normal Galaxy S20 modeli 4000 mAh batarya, Android 10 sürümü üzerine One UI 2.1 arayüzü ve microSD kartlar ile 1 TB’a kadar arttırılabilir 128 GB dahili hafıza gibi özelliklere de sahip olacak.

Galaxy S20+ ile Galaxy S10+ arasında büyük fiyat farkı olmayacak

Yeni jenerasyonu tanıtılacak olan Galaxy ailesinin bir diğer üyesi olan Galaxy S20+ ise 950 euro ile 1050 Euro arası bir fiyata sahip olacak. Galaxy S20+ 5G ise 1050 Euro ile 1100 Euro arası bir etiketle gelecek. Geçen sene Galaxy S10+ modelinin 999 Euro gibi bir fiyatla satışa çıktığını da belirtelim.

Galaxy S20+ modeli elbette ki normal S20‘ye göre ufak tefek farklılıklarla gelecek. Bu modelde ekran 6.7 inç‘e büyüyecek ve arka kameralara ToF sensörü eklenecek. Depolama konusunda normal Galaxy S20 ile aynı kalacağı beklense de bataryanın 4500 mAh değerine çıkarılarak, daha büyük ekrandan kaynaklı olacak tüketimi dengelenecek.

Galaxy S20 Ultra fiyatıyla “ultra” ekinin hakkını verecek

Serinin en üstünde konumlandırılacak olan Galaxy S20 Ultra modeli maalesef 4G LTE modeliyle gelmeyecek. Sadece 5G‘li olarak üretilecek ve fiyat olarak ise 1300 Euro gibi uçuk bir fiyattan satışa çıkacak. Geçen sene Galaxy S10 5G modelinin 1249 Euro gibi bir fiyattan çıktığını da söylemeden geçmeyelim.

Peki Galaxy S20 Ultra ne gibi yenilikler sunacak?

6.9 inç boyutunda 120 Hz’lik bir ekranı bulunacak. Tamamen yeni dörtlü kamera kurulumuna yer verilcek. Bunlar sırasıyla, 108 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, 10 kat optik, 30 kat hibrit ve 100 kat dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve ToF sensörü olacak.

Ayrıca siyah, mavi, pembe ve gri renkleriyle satışa çıkması bekleniyor. Tabi bölgeden bölgeye, satışa çıkacak renkler farklılık gösterebilir.

Galaxy Z Flip en büyük rakibi Motorola Razr’dan ucuz olabilir

11 Şubat’taki tanıtımda Galaxy S20 ailesine ek olarak, markanın katlanabilir yeni telefonu olan Galaxy Z Flip de tanıtılacak. Tanıtıldığına oldukça dikkat çeken katlanabilir ekranlı Motorola Razr, 1599 Euro gibi bir etikete sahipken, Galaxy Z Flip modelinin 1400 Euro gibi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy Z Flip‘te dayanıklılığı arttıran ince bir cam katmanıyla desteklenmiş, katlanabilir 6.7 inçlik Infinity-O ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı söylenen cihazdaki 12 MP arka ve 10 MP ön kameraya 3300 mAh değerinde ufak sayılabilecek bir batarya olacak.