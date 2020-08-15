OnePlus 8 ve 8 Pro, yeni güncellemesini aldı!

OnePlus, geçmişte çıkardığı tüm cihazlara güncelleme ve güvenlik yamalarını tam ve zamanında vermesiyle öne çıkan bir şirket. Ağustos 2020 güvenlik yaması daha önce pixel cihazlara ve birkaç Samsung telefon için piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise bu yama OnePlus 8 serisi akıllı telefonlara geliyor.

İlginizi çekebilir: Samsung, 7nm sürecinde güç tasarrufunu arttırdı!

reklam

OnePlus 8 serisinin yeni güncellemesi neler içeriyor?

Temmuz ayında OnePlus tarafından yayınlanan güncelleme, OnePlus Buds desteği ve yeni saat stillerini getirmişti. Bunun yanında Temmuz 2020 Android güvenlik güncellemesi cihazlara eklenmişti. Bunun yanında birkaç ufak hata düzeltmesi ve yenilik bulunuyordu. Ağustos ayı güncellemesi ise OnePlus açısından küçük bir güncelleme olmuş denilebilir. Yeni güncelleme sadece bazı ufak hataları gideriyor ve Ağustos ayı Android güvenlik güncellemesini cihazlara ekliyor. Ayrıca kamera tarafında da bazı çekim sorunları gideriliyor.

OnePlus 8 serisinin Ağustos ayı güncelleme notlarına göz atacak olursak, en önemli düzeltmelerden biri çakışan karakter sorununun çözülmüş olması. Bu problem pek çok kullanıcıda oluşuyordu ve rahatsız edici bir sorundu. Bunun haricinde ufak hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığında iyileştirmeler bulunuyor. Kamera tarafında ise ön kamera artık daha optimize bir şekilde çekim gerçekleştiriyor. Bu güncellemenin temel hedefi Ağustos ayı Android güvenlik yamasını verebilmek olduğu için çok fazla yenilik bulunmuyor. Umuyoruz ki ileriki güncellemelerde ekran tarafındaki sorunlar çözüme kavuşur.