Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, yeni güncellemesini aldı!
OnePlus, geçmişte çıkardığı tüm cihazlara güncelleme ve güvenlik yamalarını tam ve zamanında vermesiyle öne çıkan bir şirket. Ağustos 2020 güvenlik yaması daha önce pixel cihazlara ve birkaç Samsung telefon için piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise bu yama OnePlus 8 serisi akıllı telefonlara geliyor.
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OnePlus 8 serisinin yeni güncellemesi neler içeriyor?
Temmuz ayında OnePlus tarafından yayınlanan güncelleme, OnePlus Buds desteği ve yeni saat stillerini getirmişti. Bunun yanında Temmuz 2020 Android güvenlik güncellemesi cihazlara eklenmişti. Bunun yanında birkaç ufak hata düzeltmesi ve yenilik bulunuyordu. Ağustos ayı güncellemesi ise OnePlus açısından küçük bir güncelleme olmuş denilebilir. Yeni güncelleme sadece bazı ufak hataları gideriyor ve Ağustos ayı Android güvenlik güncellemesini cihazlara ekliyor. Ayrıca kamera tarafında da bazı çekim sorunları gideriliyor.
OnePlus 8 serisinin Ağustos ayı güncelleme notlarına göz atacak olursak, en önemli düzeltmelerden biri çakışan karakter sorununun çözülmüş olması. Bu problem pek çok kullanıcıda oluşuyordu ve rahatsız edici bir sorundu. Bunun haricinde ufak hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığında iyileştirmeler bulunuyor. Kamera tarafında ise ön kamera artık daha optimize bir şekilde çekim gerçekleştiriyor. Bu güncellemenin temel hedefi Ağustos ayı Android güvenlik yamasını verebilmek olduğu için çok fazla yenilik bulunmuyor. Umuyoruz ki ileriki güncellemelerde ekran tarafındaki sorunlar çözüme kavuşur.
Akıllı Telefonlar
Samsung, 7nm sürecinde güç tasarrufunu arttırdı!
2020 yılının en önemli gelişmelerinden biri 7 nm üretim süreci oldu. Gelecek sene için ise şirketler 5 nm üretime hazırlanmaya başladılar. Apple ve Huawei ilk 5 nm yongalarını önümüzdeki günlerde duyuracak. Samsung ise yeni nesil 5 nm yonga setlerinin seri üretimine başladı. Gelecek S21 veya S30 serisinde bu yonga setlerini görebiliriz.
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Samsung 7 nm sürecini geliştirmeye devam mı ediyor?
Samsung, odak noktasını yeni nesil yonga setlerine çevirmiş olsa da mevcut 7 nm sürecini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, orta segmentte kullanacağı 7 nm yongalarını daha kullanışlı bir hale getirmeye çalışıyor. Bugün, Koreli Behemoth şirketi aşırı ultraviyole (EUV) tabanlı 7 nm yongalara 3D biriktirme teknolojisini uyguladığını açıkladı. Samsung bu teknolojiye eXtended-Cube veya X-Cube adını veriyor. Teknolojinin çalışma prensibi SRAM’ı biriktirme ve çiplerdeki katmanları birbirine TSV yoluyla bağlama ile gerçekleşiyor.
İşlem, CPU ve GPU gibi bazı kalıplara sahip geleneksel yarı iletken sistemlerinden farklı olarak çalışıyor. Bu teknolojinin temel hedefi yonga setinin daha az yer kaplaması ve daha verimli bir güç tasarrufu sağlamak. Samsung‘a göre bu yeni teknoloji veri aktarım hızını da önemli ölçüde arttıracak. Şirket bir yandan 5 nm sürecinden geçen Exynos 1000 üzerinde çalışırken diğer yandan 7 nm sürecini daha da ileri taşıyor. Şu an kullanılan Exynos tabanlı çiplerin güç tasarrufu konusunda yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak bu gelişme kullanıcıları memnun edecektir.
Akıllı Telefonlar
Realme C12, 6.000 mAh bataryasıyla tanıtıldı!
Geçtiğimiz haftalarda yeni bütçe telefonu C15’i tanıtan Realme, bugün yaptığı duyuru ile serinin farklı bir modelini daha duyurdu. Realme C12, 6.000 mAh bataryası ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!
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Realme C12 tanıtıldı: 6.000 mAh batarya, üçlü arka kamera ve dahası!
C serisinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan Realme C12, geçen ay duyurulan Realme C15’e kıyasla pek çok noktada benzerlikler taşıyor. Tasarım, ekran, işlemci ve batarya gibi noktaları ortak olan iki telefonu ayıran nokta ise kameraları oluyor. Realme’nin C15 modeli dörtlü arka kamera kurulumu taşırken, C12 modelinde ise üçlü arka kamera tercih edilmiş.
Realme C12, plastik gövdesini tamamlayan 6.5 inç boyutunda HD+ IPS bir ekran taşıyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass ile korunurken, damla çentik formu ise çerçeveleri olabildiğince inceltiyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemciden alan telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama şeklinde tek versiyonu bulunuyor. Ayrıca depolama alanı microSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor.
Telefonun üçlü arka kamera kurulumunda 13 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 2 megapiksellik yardımcı sensörler eşlik ediyor. Arka kamera paketinde derinlik sensörünün yanı sıra gece çekimlerini iyileştiren monokrom sensör dikkat çekiyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor.
6.000 mAh gücünde bataryaya sahip Realme C12, böylece oldukça uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj kapasitesi 10W ile sınırlandırılırken, telefonu powerbank gibi kullanabileceğiniz kablolu ters şarj özelliği de unutulmamış. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkan C12’nin Endonezya pazarındaki önerilen satış fiyatı ise 128 dolar olarak açıklandı. Son olarak telefonun Avrupa pazarında satılıp satılmayacağının henüz kesinleşmediğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo tarafında, 5G destekli yeni bir amiral gemisi yolda!
Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden Oppo, yakın zamanda yeni bir amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkabilir. TENAA’da görüntülenen PEAM00 \ PEAT00 kod adlı cihaza göz attığımız zaman; yeni bir amiral gemisi modelinin karşımıza çıkmak üzere olduğunu söylemek ise zor değil. Ayrıca geçtiğimi günlerde Oppo’nun, yeni cihazın sertifikasyon işlemlerini tamamladığı da ortaya çıktı. Görünen o ki, bu yeni amiral gemisi modeli, bu ay içinde satışa sunulabilir.
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Yeni Oppo amiral gemisi ile ilgili neler biliyoruz
Oppo PEAM00 / PEAT00 kod adı ile görüntülenen cihaz, 160.5 x 73.9 mm’lik ölçülere sahip. Oppo’nun yeni amiral gemisi, ince, hafif bir yapıya sahip ve ağırlığı da, sadece 169 gram. Cihazın ekran paneline baktığımız zaman ise, bizleri 6.43 inç boyuta sahip AMOLED bir panel karşılıyor. Ayrıca bu panel, bizlere Full HD+ çözünürlük sunuyor. TENAA’da gördüğümüz görsellere göre, cihazın sol üst köşesinde de bir kamera deliği mevcut. Parmak izi okuyucu ise, ekrana gömülü olarak yer alıyor.
Cihazla ilgili birçok detay ortaya çıkmış olsa da; cihazda hangi işlemcinin bulunduğuna dair henüz hiçbir bilgi yok. Bu konuda elimizdeki tek veri, TENAA üzerinde görüntülenen 2.0 GHz’lik işlemci hızı. 8 GB Ram bulunması beklenen cihazda, 256 GB dahili depolama hafızası da bulunacak. Muhtemel işletim sistemi de büyük ihtimalle Android 10 olarak karşımıza çıkacak. Kamera tarafında ise, ana kamera 48 MP, geniş açı kamera 8 Mp ve 2 Mp de henüz ne amaçla kullanılacağı açıklanmamış bir kamera mevcut. Ön taraftaki özçekim kamerası ise, 32 Mp olarak karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili dikkat çeken en önemli detay ise, tek bir batarya yerine; 2100 mAh kapasiteye sahip 2 adet batarya kullanacak olması. Bu tercihin, Oppo tarafından 65 W hızlı şarj teknolojisini daha stabil bir şekilde sunabilmek adına gerçekleştirdiği düşünülüyor.
Yeni cihazın ismi, bu büyük bir olasılık olmasa da Oppo Ace 3 olabilir diye tahmin ediyoruz. Cihazın, yeni A serisi üyesi olabilmesi de ayrı bir olasılık. Peki ya siz Oppo’nun muhtemel yeni amiral gemisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!