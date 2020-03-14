Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro, Robert Downey Jr’ın elinde görüldü!
OnePlus, 8 serisi akıllı telefonlarıyla ürün yelpazesini güncellemeye hazırlanıyor. Son aylarda yaklaşan telefonlar hakkında birçok farklı sızıntı gördük. Ancak sonuncusu markanın kendi temsilcisi Robert Downey Jr. tarafından gerçekleşti.
İlginizi çekebilir: OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 güncellemesi aldı!
OnePlus 8 Pro, Robert Downey Jr. tarafından nerede ve nasıl görüntülendi?
Hollywood aktörünün yeni bir fotoğrafı, bir çekim setindeyken yaklaşan OnePlus 8 Pro gibi görünen bir telefon ile ortaya çıktı. Daha önce görülen sızıntılarla da eşleşen dikey olarak hizalanmış kamera kurulumunu açıkça görebiliyoruz, ancak şimdilik hepsi bu kadar.
Önceki spekülasyonlara göre, OnePlus 8 serisi standart ve pro modellerinin yanı sıra Lite versiyonlu üç telefondan oluşacak. Serinin üst seviye modellerinin Snapdragon 865 yonga seti, yeni 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekran ve 5G bağlantısı ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bunlar haricinde telefonların artık kameralarıyla da kendilerinden söz ettireceği konuşuluyor, ilerleyen günlerde bu konuda daha net bilgilere sahip olmayı umuyoruz.
Ayrıca sonunda OnePlus‘ın yeni amiral gemilerinde kablosuz şarjı görebileceğiz gibi görünüyor. Kablosuz şarj değerinin ise 30W değerinde olacağı konuşuluyor. Bu noktada sadece spekülasyonlar var fakat ihtimal oldukça yüksek gözüküyor.
OnePlus 8 serisinin 14 Nisan‘da lansman ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ancak resmi lansmanından önce telefonlar hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi,110 milyon Redmi Note telefonu sattı!
Xiaomi 2014‘ten beri Redmi Note telefonlarını piyasaya sürüyor ve ilk günden bu yana bu seri müşteriler arasında oldukça popüler olmuş durumda. Öyle ki, bugün akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 110 milyon Redmi Note akıllı telefonu sattığını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, Mi 10 Pro’nun 108 MP kamerasını uzaya fırlattı!
Xiaomi ve Redmi alt markasının ilişkisi ne durumda?
Redmi son zamanlarda ayrı bir marka olarak tanıtılmış gibi olmasına rağmen Ar-Ge, üretim ve tedarik zincirinin çoğunu hala Xiaomi ile paylaşıyor. Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max‘in lansmanını geçtiğimiz günlerde gördük. Bu da, bu sayıyı daha da arttırmaya önemli ölçüde yardımcı olacak gibi gözüküyor.
Etkinlik sırasında Redmi Note hattının bazı kilometre taşları da hatırlandı. Redmi Note 4G iken, 10.000 INR‘nin altında fiyatı olan Hindistan‘ın ilk akıllı telefonu Redmi Note 4G olmuştu. 2017‘nin dört çeyreğinin üçünde Hindistan’ın en çok satan telefonu oldu. Redmi Note 5 çıktığında, 2018 yılında Hindistan‘ın en çok satan serisi oldu. Ve bu, şirketin en önemli başarılarından biri oldu. Redmi Note 7 ile aile, 2019 için bir derece düşük bir fiyata 48 MP kamera ile tanıtılan ilk telefon olarak tacı başına takmıştı. Şimdi ise Redmi Note 9 ailesi ile birlikte yeni başarılara imza atacak mı, ilerleyen günlerde göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 3 16 Mart’ta bizlerle
Çinli telefon devi Oppo, yeni Reno serisi telefonunu dünya genelinde satışa çıkarıyor. Edinilen bilgilere göre Oppo Reno 3 16 Mart tarihinde satışa çıkarılacak.
İlginizi çekebilir; Oppo Reno 3 Pro 44 MP çift selfie kamera ile duyuruldu.
Oppo Reno 3 teknik özellikleri
Firmanın dünya genelinde satışa çıkaracağını Facebook üzerinden duyurduğu cihaz, 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip Gücünü yeni nesil MediaTek Helio P90′dan alan telefonun, Çin versiyonu ile tam olarak aynı özellikleri taşımadığı öğrenildi. Orta seviye telefonlar için, kuvvetli bir işlemci olduğu bilinen yonga setinin rekabette geri kalmayacağı düşünülüyor. Orta seviye cihazlar arasında yer alacak cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı biliniyor. Ekran kısmında damla çentik kullanılan ve 44 MP‘lik ön kameraya sahip olan cihaz aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip. Arka tarafta ise toplamda dört adet kamera bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla, 48 MP‘lik ana kamera, 13 MP‘lik telefoto, 8 MP‘lik ultra geniş açı ve 2 MP‘lik makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra cihazın 4025 mAh değerine sahip bataryası bulunmakta.
Cihaz özellikleri olarak farklı versiyonlarda müşterilerini karşılayan Oppo Reno serisi, bu sebepten ötürü kafaları oldukça karıştırmakta. Dünya genelinde satışa çıkacak Reno 3 serisi cihazların 5G‘li olmaması ve donanım olarak farklı özeliklere sahip olması bu konuda önemli bir etken. Fiyat olarak kesin bilginin yer almadığı cihazın Reno 2 ile benzer fiyatlara sahip olacak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Huawei’nin bayrak gemisi kategorisinde bulunacak olan P40 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihi yaklaştıkça daha ayrıntılı sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 serisi telefonlar 26 Mart’ta tanıtılacak!
Sızdırdığı bilgiler ile popüler olan RODENT950, Twitter üzerinden P40 serisi cihazlara ait fiyat aralıklarını sızdırdı. Yapılan paylaşıma göre baz model olan P40 sahip olduğu konfigürasyona göre 799-899 € fiyat aralığında satılacak. P40 Pro modeli 999-1099 €, P40 Pro Premium Edition ise 1299-1499 € fiyat aralığında olacak.
P40 799-899€
P40 pro 999-1099€
P40 Pro PE 1199- 1299€
Prices vary by country +-50-100€
— Teme (特米) (@RODENT950) March 11, 2020
RODENT950 yaptığı paylaşımda fiyatların 50-100 € daha az veya fazla olabileceğini de belirtmiş. Akıllı telefon sektöründe ortaya çıkan pek çok sızıntı doğru çıkıyor olsada kesin fiyatların tanıtım tarihinde farklı olabileceğini belirtelim. Huawei’nin P40 serisi akıllı telefonları 26 Mart 2020 tarihinde Paris’te yapılacak lansmanda tanıtılacak.