OnePlus 8 Pro, Robert Downey Jr’ın elinde görüldü!

OnePlus, 8 serisi akıllı telefonlarıyla ürün yelpazesini güncellemeye hazırlanıyor. Son aylarda yaklaşan telefonlar hakkında birçok farklı sızıntı gördük. Ancak sonuncusu markanın kendi temsilcisi Robert Downey Jr. tarafından gerçekleşti.

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OnePlus 8 Pro, Robert Downey Jr. tarafından nerede ve nasıl görüntülendi?

Hollywood aktörünün yeni bir fotoğrafı, bir çekim setindeyken yaklaşan OnePlus 8 Pro gibi görünen bir telefon ile ortaya çıktı. Daha önce görülen sızıntılarla da eşleşen dikey olarak hizalanmış kamera kurulumunu açıkça görebiliyoruz, ancak şimdilik hepsi bu kadar.

Önceki spekülasyonlara göre, OnePlus 8 serisi standart ve pro modellerinin yanı sıra Lite versiyonlu üç telefondan oluşacak. Serinin üst seviye modellerinin Snapdragon 865 yonga seti, yeni 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekran ve 5G bağlantısı ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bunlar haricinde telefonların artık kameralarıyla da kendilerinden söz ettireceği konuşuluyor, ilerleyen günlerde bu konuda daha net bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

Ayrıca sonunda OnePlus‘ın yeni amiral gemilerinde kablosuz şarjı görebileceğiz gibi görünüyor. Kablosuz şarj değerinin ise 30W değerinde olacağı konuşuluyor. Bu noktada sadece spekülasyonlar var fakat ihtimal oldukça yüksek gözüküyor.

OnePlus 8 serisinin 14 Nisan‘da lansman ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ancak resmi lansmanından önce telefonlar hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.