OnePlus 8 serisi Çin’de tükendi!

OnePlus 8 serisi başarısına devam ediyor. Çin‘de fiyat artışına rağmen tükenen serinin üretiminde hızlandırma yaşanması bekleniyor.

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OnePlus 8 serisinin üretimi hızlandırılacak.

Amiral gemisi akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından olan OnePlus 8 serisi başarısını sürdürüyor. Bu sene piyasaya çıkan ve oldukça iddialı özelliklere sahip olan cihazın, Çin‘de stokları bitti. Nisan ayında çıkan bir cihaz için oldukça başarılı bir gelişme olarak nitelendirebiliriz bu durumu. CEO Peter Lau, şirket olarak beklentilerine erkenden ulaştıkları için çok memnun olduklarını belirtirken, telefonu almak isteyenleri çok fazla bekletmemek için üretimi hızlandırma kararı aldıklarını aktardı. Çin‘de bu gelişmeler yaşanırken, batı pazarında her hangi bir olumsuz durum yaşanmamakta. Batı pazarında ilerisi için de stok sıkıntısı beklenmezken, Çin pazarını da mağdur etmemek için çalışmalar başlatıldı. Cihazların fiyatında bir önceki seriye göre zam gelmesine rağmen bu kadar tutulmasının ardından bakalım firma nasıl bir yol izleyecek.

Teknik özellik bakımından oldukça güçlü olan cihazlar, Snapdragon 865 ile birlikte geliyor. Firma, 5G ile çıkış yapan cihaza iki modelde de AMOLED ekrana yer vermiş. OnePlus 8 ve 8 Pro, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ülkemizde ne yazık ki resmi kanallardan satışı olmayan OnePlus cihazlarının yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Seri Kuzey Amerika bölgesinde nisan sonu satışa sunulacak!