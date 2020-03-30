OnePlus 8 Pro’nun kamera özellikleri sızdırıldı!

Önümüzdeki ay gelmesi planlanan OnePlus 8 Pro‘nun bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın kamera özellikleri ile ilgili sızıntılar paylaşıldı. Önceden cihazın kameralarıyla ilgili bildiğimiz tek şey 48MP + 48MP + 8MP + 5MP şeklinde bir kurulumu olmasıydı. Ancak bugün Ishan Agarwal, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide cihazın kamera detaylarını paylaştı.

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OnePlus 8 Pro’nun kamera özellikleri neler olacak?

Öncelikle bu yeni OnePlus cihazının kamera kurulumu ile ilgili en önemli haber, ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX689 sensörüne sahip olması. Bu sensör Oppo Find X2 Pro‘da kullanılan sensör ile aynı. Ishan Agarwal‘a göre bu sensör f/1.78 diyafram aralığı ile gelecek. OnePlus 8 Pro‘nun ikinci kamerası ise 48 MP ve f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı bir lens olacak. Bu ultra geniş açılı lens 120 derecelik bir görüş açısı sunacak. 8 MP’lik kameraya geldiğimizde ise bu kamera 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera olacak. Bu telefoto kameranın diyafram açıklığı ise f/2.44 değerinde olacak.

Cihazın dördüncü ve son kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde bir “renk filtresi” sensörü olacak. Bu sensör bazı çekim modlarında kullanıcılara renk doğruluğu konusunda yardımcı olacak. Ishan Agarwal, yeni OnePlus amiral gemilerinde, yenilenmiş bir 3-HDR video modu bulunacağını ve iyileştirilmiş OIS-EIS desteği bulunacağını da notlarına ekledi.