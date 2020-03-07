Akıllı Telefonlar
OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 güncellemesi aldı!
OnePlus, geçtiğimiz ekim ayında OnePlus 7 ve 7 Pro için Android 10 güncellemesini yayınladı. Şirket, Pro varyantının 5G sürümü için 2020 Q1‘de en son Android sürümünü alacağını açıklamıştı. Sözünü tutan OnePlus, 7 Pro 5G için cihazı Android 10 sürümüne yükselten OxygenOS 10.0.4‘ü yayınladı.
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OnePlus 7 Pro 5G güncellemesi, telefona hangi özellikleri ekledi?
Güncelleme, yeni kullanıcı arayüzü ve gizlilik için gelişmiş konum izinleriyle birlikte her zamanki Android 10 özelliklerini getiriyor. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki güncelleme günlüğüne bakabilirsiniz.
Sistem
- Android 10‘a yükseltildi.
- Yepyeni UI tasarımı
- Gizlilik için konum izinleri
- Hızlı ayarlarda görüntülenecek simge şekillerini seçmenizi sağlayacak özelleştirme özelliği
Tam ekran hareketleri
- Geri dönmek için ekranın sol veya sağ tarafından içe doğru hızlıca kaydırma hareketi eklendi.
- Son uygulamalar için sola veya sağa geçişe izin veren bir alt gezinti çubuğu eklendi.
Game Space
- Yeni Game Space özelliği artık daha kolay erişim ve daha iyi oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor.
Bilgilendirme
- Ortam ekranı için belirli zamanlara, konumlara ve olaylara dayalı akıllı bilgilendirme (Ayarlar – Ekran – Ortam Ekranı – İçeriksel Bilgi)
İleti
- İleti için anahtar kelimelerle spamı engellemek artık mümkün (Mesajlar – Spam – Ayarlar – Engelleme Ayarları)
OnePlus güncellemeyi aşamalı bir şekilde gerçekleştirecek. Yani başlangıçta yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı alacak ve hiçbir hata bulunmazsa birkaç gün içerisinde daha geniş bir kitleye yayılacak.
Akıllı Telefonlar
OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı
OPPO, Lamborghini ile işbirliği yaparak Find X2 Pro ile aynı donanıma sahip olan Find X2 Pro Lamborghini Edition modelini tanıttı.
Oppo, yeni üst segment cihazları olan Find X2 ve Find X2 Pro modellerini, Çin’de yapılan lansman ile tanıtmıştı. Find X2 Pro, sahip olduğu tasarım ve özellikler ile 2020’nin en iyi Android telefonları arasında olmaya aday.
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Şirket, geçtiğimiz seneki model de yaptığı gibi yine Lamborghini ile işbirliği yaparak Find X2 Pro için özel seri çıkarmayı hedefliyor.
Find X2 Pro Lamborghini Edition modelinin özel arka paneli, Lamborghini’nin Aventador SVJ Roadster modelinden ilhamla alınarak hazırlandı. Sadece siyah renk seçeneği bulunan özel cihazın, üç boyutlu ve çıkıntılı bir tasarıma sahip olduğu görüyoruz. Aynı zamanda ısı emici bir sistemin de bulunduğu cihaz, dokusu itibari ile Lamborghini’nin iç mekan dokusunu fazlasıyla anımsatıyor.
Cihaza özel hazırlanmış kutunun içinde bir kulaklık, bir koruyucu kılıf, bir araç şarj cihazı, USB kablosu ve şarj adaptörü mevcut durumda. Ayrıca tüm aksesuarların üzerinde Lamborghini logosu bulunuyor.
Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition için, tahmin edilebileceği üzere, oldukça yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor. Paylaşılan bilgiye göre telefonun 1900 dolardan satışa sunulmayı bekliyor.
Oppo Find X2 Pro’nun teknik özellikleri:
- Snapdragon 865 5G
- 12GB RAM
- 512GB UFS 3.0 dahili depolama alanı
- 6.7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip 3168×1440 piksel AMOLED ekran
- 48 MP ana kamera
- 48MP ultra geniş açılı lens
- 13MP telefoto lens
- 32MP ön kamera
- 4260 mAh kapasitesinde SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine sahip batarya
- USB C Bağlantı noktası
- Android 10 tabanlı ColorOS 7.1
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, Kirin 1020 işlemci ile şaşırtacak!
2020’de tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri, işlemci tarafında önemli yeniliklere sahne olacak. Kullanıcıların merakla beklediği modeller arasında yer alan Huawei Mate 40 ise sahip olacağı HiSilicon Kirin 1020 işlemcisiyle şaşırtacak!
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Huawei Mate 40, 5 nm işlemcisi sayesinde performansını katlayacak!
Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden TSMC, bu yılın ilk yarısından itibaren 5 nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. TSMC’nin en büyük müşterilerinden Apple ve Huawei, 500 milyon dolardan fazla ARGE yatırımı yapılan üretim teknolojisini ilk kullanan markalar olacak. Haliyle önümüzdeki yıl bu iki marka arasında ciddi bir performans savaşının yaşanması bekleniyor.
TSMC’nin 5 nm tekniğiyle üretilecek ilk işlemcinin ise HiSilicon Kirin 1020 olacağı belirtiliyor. İlk olarak Huawei Mate 40 modelinde göreceğimiz işlemcinin, yeni mimarisi sayesinde Kirin 990’a göre %50 daha güçlü olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Kirin 1020’nin, daha önce Qualcomm Snapdragon 865’te de gördüğümüz Cortex-A77 yerine Cortex-A78 çekirdekleri kullanacağı söyleniyor. Böylece Huawei’nin en yeni işlemcisi, mimari avantajının yanı sıra güncel çekirdek kullanımı tarafında da üstünlüğü ele alacak.
Entegre 5G modem desteği barındıran Kirin 1020’ye sahip ilk akıllı telefon modeli ise Mate 40 serisi olacak. Yılın son çeyreğinde tanıtılacak olan Mate 40 serisinin haricinde bir Huawei modelinin daha güçlü işlemciyi kullanacağı bildiriliyor. Bunun yanında iPhone 12 modelinde kullanılacak olan Apple A14 Bionic yongası da TSMC’nin 5 nm bantlarında üretilecek.
N5 ve N5P olarak iki farklı versiyona sahip olan 5 nm üretim tekniği, halihazırda kullanılan 7 nm teknolojisine göre önemli avantajlar barındırıyor. N5 versiyonunun, 7 nm üretim tekniğine göre %15’e varan performans artışı ve %30’a varan enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor. 2021’de üretime geçmesi planlanan N5P versiyonu ise N5’e göre %7 daha fazla performans ve %15 daha düşük güç tüketimi hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO ColorOs 7.1 güncellemesi yayınlandı
OPPO, merakla beklenen ColorOs 7.1 güncellemesini yayınladı. Bilindiği üzere OPPO, yeni amiral gemileri Find X2 ve Find X2 Pro‘yu tanıttı. Tanıtımın ardından kısa bir süre sonra da kendi arayüzü olan ColorOs 7.1 güncellemesini yayınlayarak kullanıcılarını sevindirdi.
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Çinli teknoloji devi ColorOs 7.1 güncellemesiyle beraber, kamera, ekran, depolama kapasitesi ve bellek yönetimi ile ilgili yeni optimizasyonlar ve düzeltmeler yaptı.
OPPO, bildiğiniz üzere yeni cihazlarında 120Hz ekran yenileme teknolojisini kullanıyor. Şirket yeni güncelleme ile arayüzüne bu desteği de eklemiş oldu. Çinli firma bunu ekranda görüntülenen içeriğin kalitesini artıran “O1 Süper Hassas Görüntü Kalitesi Motoru” olarak da adlandırıyor.
Genelde videolar ya da filmler 30 fps‘de çekiliyor. Ancak bu teknoloji sayesinde OPPO, içeriği 60 fps, hatta 120 fps’e kadar izlemenize olanak sağlayacak. Şuanda bu özellik, yalnızca Tencent Sports iQ, Tencent Video, Amazon Prime, YouTube, Netflix ve diğer platformlarda desteklenmekte.
Kamera açısından bakacak olursak cihazlar, OPPO ColorOs 7.1 güncellemesiyle beraber HDR video çekme desteğine de kavuşmuş oluyor. Yani bu güncelleme ile çektiğiniz videolar güneş ışığı ya da karanlık bir ortamda en iyi ve en net hale gelmiş olacak.
Diğer bir yenilik ise bellek ve depolama yönetimindeki iyileştirmeler. Bu özellik sayesinde cihazların bellek okuma hızı %18 artarak performansta geliştirmeler olacak. RAM kullanımı %40 düşürülürken uygulama açma hızı da önemli oranda arttırıldı.
OPPO, ColorOs 7.1 güncellemesinin hangi cihazlara geleceği hakkında net bir bilgi yok. Ancak ilerleyen günlerde şirket, güncelleme gelecek cihazların listesinin açıklanması bekleniyor.