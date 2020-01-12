OnePlus 8 Pro Geekbench testinde görüldü

OnePlus 8 Pro, GALILEI IN2023 kod numarası ile Geekbench testinde görüldü. Cihazın test sonuçlarına bakıldığında 12GB RAM ile geleceği görülüyor.

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Dünyanın en büyük tüketici fuarı CES 2020 etkinliğinde Concept One telefonu ile dikkatleri üzerine çeken OnePlus yılın ilk yarısında üç yeni telefon tanıtması bekleniyor. Bu cihazların OnePlus 8 serisine ait olacağı tahmin edilirken serinin en güçlü cihazı OnePlus 8 Pro Geekbench testinde görüntülendi. Bu test ile birlikte Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni amiral gemisi ile ilgili ilk bilgiler paylaşıldı. GALILEI IN2023 kod numarası ile teste giriş yapan akıllı telefon tekli çekirdek sonucunda 4296 puan, çoklu çekirdek sonucunda 12531 puan almayı başardı.

10 Ocak tarihinde test cihazlarına eklenen akıllı telefonun 12GB RAM ile birlikte geleceği görülüyor. Telefonun yonga seti tarafında ise Qualcomm Snapdragon 865 kullandığı düşünülüyor. Zira geçtiğimiz ay sentetik testte görülen Sony Xperia 3 telefonu aynı mimari ve frekans hızlarına sahipti. 8 çekirdek ve 1.80Ghz ana frekans ile çalıştığı görülen telefonun anakart bilgisi kısımında kona yazılmış durumda. Cihaz ile ilgili sentetik test sonucu dışında bilinen bilgiler ekran tarafında. Apple ve Samsung tarafından gelen ekran tazeleme hızlarına karşı OnePlus, yeni amiral gemisinde 120Hz tazeleme hızına sahip eğimli AMOLED panel kullanacak. Telefonun ön kamerası ise sol üst köşede delikli yapıda bulunacak. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışacak OxygenOS 10 arayüzü ile performansta rekabetçi cihazlardan biri olacak OnePlus 8 Pro tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı.