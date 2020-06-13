Vivo, yeni telefonlarına Android 11 Beta sürümünü getiriyor!

OPPO Reno3 ailesi geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunuldu. Biz de sizlere Reno 3 ve Reno 3 Pro’nun ne farklar sunduğunu aktarmak istedik.

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Reno 3 şu anda Türkiye’de 256 GB’lık versiyonu 6.599TL. Reno 3 ise 3999 TL, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu. Neden aynı depolama birimini kullanan cihazlarla fiyatları kıyaslamıyoruz. Çünkü 128 GB’lık versiyonu Reno 3’ün yok.

Ben Oppo Reno3 ve 3 Pro cihazını yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Yorumları aynı zamanda kullanıcısı olarak gerçekleştiriyorum. Türkiye’de satılan Reno 3 Pro modeli aslında 5G versiyonu yani içerisinde Mediatek bir işlemci yerine Snapdragon bir işlemci kullanılıyor.

Oppo Reno3 ve Reno3 Pro ekran panelindeki farklılıklar

İki cihazda da aynı ekran paneli kullanılmış. İki telefonda da AMOLED panel görüyoruz. Ekrandan kesinlikle sizi kuşkuya düşürmesin. Gerçekten renk doğruluğu açısından piyasa üzerinde başarılı bulduğum modellerden her ikisi de. Batarya kapasitelerimiz aynı. 4035 mAh batarya kapasitesiyle kutudan çıkıyorlar.

Hızlı şarj teknolojisinde ne gibi farklılıklar var?

Her iki cihazda da firmanın kendi tasarladığı VOOC teknolojisini kullanan 30W hızlı şarj desteğimiz var. Fakat Reno 3 VOOC 3.0 kullanıyor. Reno 3 Pro VOOC 4.0 kullanıyor. Ne farkı var. VOOC 4.0 20 dakikada telefonu %50 dolum sağlarken, VOOC 3.0 30 dakikada aynı rakama ulaşabiliyor. Tasarımsal açıdan her iki cihaz da birbirlerine çok benziyorlar. Reno 3 Pro’da arka tasarım cam ve çerçeveler metal iken Reno 3’de tüm tasarım çizgileri plastikten imhal edilmiş. Aradaki fiyat farkı düşünüldüğünde anormal bir durum gözükmüyor. Elbette firmalar daha uygun fiyatlı çözümler yakalamak için böyle kısıntılara gidebilirler. Reno 3’te 6.4 inçlik bir ekranımız var, Reno 3 Pro’da kenarları kavisli 6.5 inçlik bir ekranımız var.

Reno 3 serisi, hemen hemen aynı ağırlıklar sunabiliyor. Reno 3 170, Reno 3 171 gram. Hissiyat açısından çok hafif bir cihaz, sektörde son zamanlarda çıkan telefonlara göre. Ekran tazeleme hızlarımız, Reno3’te standart olarak bildiğimiz 60Hz, Reno 3 Pro’da 90Hz’e çıkarılmış. Çoğu kullanıcı, tazeleme hızlarını önemli görmez. Şahsi kullanımlarımdan yola çıkarak, göze daha hoş yapan daha akıcı bir deneyim için 90Hz’in tercih edilmesini tavsiye ederim. Keza ofiste 90Hz kullanan insanlar da genelde 60Hz’e geri döndüklerinde daha yavaş bir hissiyat yaşadılar. Ekran deneyimi açısından.

OPPO Reno3 ve Reno3 Pro işlemci farkları

İşlemcileri karşılaştırırsak, küçük kardeşte MediaTek Helio P90 var. Abisinde Snapdragon 765G var. MediaTek’in performansı senelerdir bir tartışma konusu. Kullanıcılar geçmişte verilmeyen güvenden ötürü MediaTek’in kullanıldığı telefonlara daha çekimser yaklaşıyorlar. Eskisi gibi Mediatek’in işlemcileri kötü bir performans sunmuyorlar. Orta segmenti domine eden bir firma olmaya çalışıyor Mediatek. Bu yüzden piyasa içerisindeki ortaklıklarını arttırıyor gün geçtikçe. 765G ise Snapdragon 845’e daha yakın bir deneyim sunuyor. Orta üst segment bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 730G ile grafik saat hızları hariç çok daha iyi. Tüm skorlarda daha yüksek performans yakalıyor.

Kamera kanadına geldiğimizde ise kardeş cihazlarımızın her biri için aynı çözünürlük değerleri var. Sırasıyla 48 MP geniş açılı ana kamera, 13 MP telefoto, 8 MP ultra-geniş açı, 2 MP’de b/w denen siyah beyaz filtremiz var. Ses özelliklerinde kısıntıya gitmeleri gerçekten beni üzdü. Çünkü dediğim gibi ben Reno 3 kullanıyorum ve hoparlörünü çok beğeniyorum. Dış ortamda çok güçlü ses sağlayabiliyor. Ama Reno 3 Pro’ya geçtiğimde duyduğuma inanamadım. Hem ses çok canlı, 3 boyutlu derinlik efektini sağlayabiliyor. Dolby Atmos’la birlikte bu etki profesyonel ses çözümleriyle desteklenmiş oluyor.

Özetle aslında Pro model, daha gelişmiş unsurlarla geliyor. Baz modelde ise fiyat dolayısıyla bazı özelliklerden feragat ediliyor. Daha iyi bir ekran deneyimi, daha iyi bir ses deneyimi, daha iyi bir kamera için Reno3 Pro’yu tercih edebilirsiniz.