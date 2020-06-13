Akıllı Telefonlar
Vivo, yeni telefonlarına Android 11 Beta sürümünü getiriyor!
Geçtiğimiz günlerde Google ve OnePlus, Android 11 Betası’nı alırken, Xiaomi, Realme ve Oppo yakın zamanda güncellemeyi sunacağını açıklamıştı. Şimdi ise Vivo, NEX 3S 5G ve iQOO 3 model telefonlarına bu güncellemeyi yayınladı. Cihazlara Geliştirici Önizleme Programı aracılığıyla Android 11 Beta 1 kurulabilir duruma geldi.
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Vivo, bu güncelleme ile hangi özellikleri aktifleştirecek?
Vivo NEX 3S 5G ve iQOO 3 için bu güncellemelleri Vivo‘nun resmi sitesinden indirebilirsiniz. Şimdilik bu yazılımların sadece geliştiriciler tarafından kullanılması için tasarlandığını unutmamak gerekiyor. İlk beta sürümlerde pek çok sorun ve hata ortaya çıkıyor. Vivo tarafından da bu hatalar bildirildi. Bu hatalara göz atıcak olursak;
- Ekrandan parmak izi okuyucusu çalışmıyor.
- Ön kamera çalışmıyor.
- Durum çubuğu simgeleri kamera çentiği ve ekranların köşesi ile çakışıyor.
- Chrome ilk kez başlatıldığında “Senkronizasyon açılsın mı?” ekranında mevcut Google hesapları gözükmüyor.
- Ayarlarda “Cihaz hakkında” yerine “Taklit edilen cihaz hakkında” yazısının bulunması.
- Ayarlarda iki farklı sistem güncellemesi sayfasının bulunması. (Kullanıcıların kafasını karıştırabiliyor.)
İkinci Android 11 Beta sürümü şirket tarafından Temmuz ayının sonunda yayınlanacak. Ağustos ayında ise Beta sürümlerini vermeyi bırakıp resmi Android 11 çıkışını bekleyecek. Baştada belirttiğimiz gibi bunlar sadece geliştiriciler için yayınlanan ve hatalar bulunan “Beta” sürümlerdir. Günlük kullanımda resmi Android 11’in piyasaya sürülmesini beklemenizi tavsiye ederiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo V19 Neo teknik özellikleri belli oldu!
Vivo yeni nesil orta seviye telefonu V19 Neo cihazını duyurdu. Cihaz firmanın resmi internet sitesinde görüntülendi ve teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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V19 Neo teknik özellikleri ortaya çıktı!
Vivo yeni orta seviye akıllı telefonu V19 Neo cihazını internet sitesi aracılığıyla duyurdu. Teknik özellikleri belli olan cihaz, donanım olarak orta seviye akıllı telefon rekabeti içerisinde yer alacak gibi gözüküyor. 6.44 inç Super AMOLED ekran ile bizleri karşılayan cihaz, delikli ekran teknolojisine sahip. V19 Neo gücünü Qualcomm‘unSnapdragon 675 işlemcisinden almakta. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, bu konuda orta seviye cihazlar arasında geride kalmamayı planlıyor. Ayrıca cihazın parmak izi sensörü de ekran altına yerleştirilmiş.
Mavi ve beyaz renk seçenekleri ile bizleri karşılayan cihaz, toplamda beş adet kameraya sahip. Bunlardan bir tanesi 32 MP değerinde olan ön kamera. Diğer dört kamera ise arka tarafta yer alırken sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Android 10 işletim sistemi ile gelecek cihaz, 4500 mAh batarya kapasitesine ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Daha önce Hindistan’da V17, Endonezya’da da V19 ismi ile piyasaya çıkan cihaz an itibariyle Filipinler’de 360 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıktı. Cihazın dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno3 mü, OPPO Reno3 Pro mu? Hangisi kime göre?
OPPO Reno3 ailesi geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunuldu. Biz de sizlere Reno 3 ve Reno 3 Pro’nun ne farklar sunduğunu aktarmak istedik.
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Reno 3 şu anda Türkiye’de 256 GB’lık versiyonu 6.599TL. Reno 3 ise 3999 TL, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu. Neden aynı depolama birimini kullanan cihazlarla fiyatları kıyaslamıyoruz. Çünkü 128 GB’lık versiyonu Reno 3’ün yok.
Ben Oppo Reno3 ve 3 Pro cihazını yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Yorumları aynı zamanda kullanıcısı olarak gerçekleştiriyorum. Türkiye’de satılan Reno 3 Pro modeli aslında 5G versiyonu yani içerisinde Mediatek bir işlemci yerine Snapdragon bir işlemci kullanılıyor.
Oppo Reno3 ve Reno3 Pro ekran panelindeki farklılıklar
İki cihazda da aynı ekran paneli kullanılmış. İki telefonda da AMOLED panel görüyoruz. Ekrandan kesinlikle sizi kuşkuya düşürmesin. Gerçekten renk doğruluğu açısından piyasa üzerinde başarılı bulduğum modellerden her ikisi de. Batarya kapasitelerimiz aynı. 4035 mAh batarya kapasitesiyle kutudan çıkıyorlar.
Hızlı şarj teknolojisinde ne gibi farklılıklar var?
Her iki cihazda da firmanın kendi tasarladığı VOOC teknolojisini kullanan 30W hızlı şarj desteğimiz var. Fakat Reno 3 VOOC 3.0 kullanıyor. Reno 3 Pro VOOC 4.0 kullanıyor. Ne farkı var. VOOC 4.0 20 dakikada telefonu %50 dolum sağlarken, VOOC 3.0 30 dakikada aynı rakama ulaşabiliyor. Tasarımsal açıdan her iki cihaz da birbirlerine çok benziyorlar. Reno 3 Pro’da arka tasarım cam ve çerçeveler metal iken Reno 3’de tüm tasarım çizgileri plastikten imhal edilmiş. Aradaki fiyat farkı düşünüldüğünde anormal bir durum gözükmüyor. Elbette firmalar daha uygun fiyatlı çözümler yakalamak için böyle kısıntılara gidebilirler. Reno 3’te 6.4 inçlik bir ekranımız var, Reno 3 Pro’da kenarları kavisli 6.5 inçlik bir ekranımız var.
Reno 3 serisi, hemen hemen aynı ağırlıklar sunabiliyor. Reno 3 170, Reno 3 171 gram. Hissiyat açısından çok hafif bir cihaz, sektörde son zamanlarda çıkan telefonlara göre. Ekran tazeleme hızlarımız, Reno3’te standart olarak bildiğimiz 60Hz, Reno 3 Pro’da 90Hz’e çıkarılmış. Çoğu kullanıcı, tazeleme hızlarını önemli görmez. Şahsi kullanımlarımdan yola çıkarak, göze daha hoş yapan daha akıcı bir deneyim için 90Hz’in tercih edilmesini tavsiye ederim. Keza ofiste 90Hz kullanan insanlar da genelde 60Hz’e geri döndüklerinde daha yavaş bir hissiyat yaşadılar. Ekran deneyimi açısından.
OPPO Reno3 ve Reno3 Pro işlemci farkları
İşlemcileri karşılaştırırsak, küçük kardeşte MediaTek Helio P90 var. Abisinde Snapdragon 765G var. MediaTek’in performansı senelerdir bir tartışma konusu. Kullanıcılar geçmişte verilmeyen güvenden ötürü MediaTek’in kullanıldığı telefonlara daha çekimser yaklaşıyorlar. Eskisi gibi Mediatek’in işlemcileri kötü bir performans sunmuyorlar. Orta segmenti domine eden bir firma olmaya çalışıyor Mediatek. Bu yüzden piyasa içerisindeki ortaklıklarını arttırıyor gün geçtikçe. 765G ise Snapdragon 845’e daha yakın bir deneyim sunuyor. Orta üst segment bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 730G ile grafik saat hızları hariç çok daha iyi. Tüm skorlarda daha yüksek performans yakalıyor.
Kamera kanadına geldiğimizde ise kardeş cihazlarımızın her biri için aynı çözünürlük değerleri var. Sırasıyla 48 MP geniş açılı ana kamera, 13 MP telefoto, 8 MP ultra-geniş açı, 2 MP’de b/w denen siyah beyaz filtremiz var. Ses özelliklerinde kısıntıya gitmeleri gerçekten beni üzdü. Çünkü dediğim gibi ben Reno 3 kullanıyorum ve hoparlörünü çok beğeniyorum. Dış ortamda çok güçlü ses sağlayabiliyor. Ama Reno 3 Pro’ya geçtiğimde duyduğuma inanamadım. Hem ses çok canlı, 3 boyutlu derinlik efektini sağlayabiliyor. Dolby Atmos’la birlikte bu etki profesyonel ses çözümleriyle desteklenmiş oluyor.
Özetle aslında Pro model, daha gelişmiş unsurlarla geliyor. Baz modelde ise fiyat dolayısıyla bazı özelliklerden feragat ediliyor. Daha iyi bir ekran deneyimi, daha iyi bir ses deneyimi, daha iyi bir kamera için Reno3 Pro’yu tercih edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, Temmuz ayında Android 11 Betası’na katılacak!
Dün Google tarafından yayınlanan Android 11 Betası, OnePlus, Xiaomi ve Oppo tarafından onaylandı. Bugün ise Realme, Android 11 Betası‘na katılacağını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya çıkan X50 Pro 5G için Android 11 Betası‘nın Temmuz ayında geleceğini duyurdu.
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Realme X50 Pro 5G, Android 11 Betası ile hangi özelliklere sahip olacak?
Realme X50 Pro 5G, şu anda Android 10 tabanlı Realme UI kullanıyor. Cihaz, Android 11 Beta sürümü ile kayan bildirimler, tek seferlik izin ayarları ve hızlı paylaşım gibi özelliklere sahip olacak. Hızlı paylaşım özelliği en çok dikkat çeken konulardan biri olacak. İki Android cihazın dosya ve içerik aktarımında kullanıcıları oldukça memnun edecek bir özellik olarak karşımıza çıkacak.
Realme’nin yeni amiral gemisi hangi teknik özelliklere sahip?
X50 Pro 5G, Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon, 6.44 inçlik FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekrana sahip. Ön tarafta 32 MP + 8 MP çözünürlüklü iki selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunmakta. X50 Pro 5G, ekran altı parmak izi okuyucusuna ve USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj desteğine sahip. Cihaz 65W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil içeriyor.