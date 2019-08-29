OnePlus 7T Snapdragon 855+ ile birlikte gelecek

Önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacağı söylenilen OnePlus 7T cihazının teknik özellikleri sızdırıldı. Teknik özellikleri ile ön planda olan telefon Snapdragon 855+ ile birlikte gelecek.

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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus 14 Mayıs 2019 tarihinde yeni cihazları OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirmişti. Şirketin gelecek ay ise serinin yeni cihazı OnePlus 7T modelini tanıtacağı söyleniliyor. Cihazın lansman tarihi beklenilirken telefona ait tüm teknik özellikler sızdırıldı. Teknik özellikleri ile kullanıcıları etkileyecek telefon Snapdragon 855 işlemcisinin yüksek frekansta çalışan modeli Snapdragon 855+ yonga setini kullanacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefon 128 GB veya 256 GB depolama varyasyonları ile satışa sunulacak.

Telefonun ekran kısmı ise birçok yeniliği içerisinde barındırıyor. 6.55 inç büyüklüğünde 90Hz 2K Super AMOLED panel ekran kısmında öne çıkan özelliklerden. Tazeleme hızı ile dikkat çeken panel mobilde oyun oynayan kullanıcılara iyi bir deneyim sunmayı hedeflemekte. Telefonun ön kamerası tekli yapıda 16 MP çözünürlüğünde iken arka tarafta üçlü paket bizleri karşılayacak. Arka tarafta 48 MP ana kamera ve onlara eşlik edecek 16 MP, 12 MP çözünürlüğünde iki kamera daha bulunuyor. Video tarafında telefonun 960 FPS ultra ağır çekim modunu destekleyeceği söyleniliyor. Cihazın yüksek donanımlı ön yapısını ise 3800 mAh gücündeki hızlı şarj destekli batarya karşılayacak.