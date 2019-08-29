Lenovo: Teknolojiyi kullanmak 11 yaş daha genç hissettiriyor

Lenovo 15.000 ‘den fazla katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını yayınladı. Verilere göre teknolojiyi kullanan insanlar kendilerini daha genç hissediyor.

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Lenovo teknolojinin insan yaşamı ile bağlantısını açıkladı

Lenovo; Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Çin, Hindistan, Japonya, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere’deki tüketiciler ile önemli bir araştırmaya imza attı. On beş binin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen teknoloji araştırmasında ilginç veriler ortaya çıktı. Dünya genelinde teknolojiyi kullanan insanların daha genç, sağlıklı ve duygusal hislere kapıldığı gözlemlendi. Birçok ülkeden katılım sağlayan araştırma katılımcılarının %40’ı , teknolojiyi kullanmalarının kendilerini “biraz-daha çok” genç hissettiklerini belirtti. Kullanıcılara “Teknolojiyi kullandığınızda kendinizi ne kadar genç hissediyorsunuz ?” sorusu yöneltildiğinde ise ortalama 11 yaş daha genç hissettikleri verisine ulaşıldı.

Lenovo tarafından yapılan araştırma da gözlemlenilen bir başka konu ise ebeveyn-çocuk ilişkisinde teknoloji bağlantısı oldu. Çalışan annelerin-babaların yaklaşık dörtte üçlük kısmı (%78), teknolojiyi kullandıklarında çocuklarına daha duygusal bir şekilde bağlanabildiklerini iletti. Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde altmış yedisi teknolojik cihazların genel sağlıklarının iyileşmesinde pozitif etkisinin-etkilerine inandığını söyledi. Bu araştırmadan elde edilen bilgiler ışığında ise Digital Nutrition kurucusu psikolog Jocelyn Brewer ‘Sevdiğimiz insanlarla iletişim halinde kalmak teknolojinin mükemmel bir özelliği. Yüz yüze iletişimin yerini alamayacak olsa da farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar için değerli bir destek’ açıklamasında bulundu.