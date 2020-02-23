OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından puanlandı!

OnePlus telefonları kamera özellikleriyle hiç bir zaman adını tam anlamıyla duyuramamıştı. Fakat OnePlus 7 Pro, kullanıcıların aradığı odak uzunluklarının tamamını kullanan ilk telefon olarak duyurulmuştu. DxOMark‘ın en son kamera incelemesine göre, 7 Pro‘nun sahip olduğu aynı donanım ve yazılıma sahip 7T Pro, Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun hemen arkasında oldukça rekabetçi bir şekilde yer alıyor.

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OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından kaç puan aldı?

OnePlus 7T Pro’nun genel kamera performans puanı 114 puan olarak belirlendi. Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun ise her ikisi de 116 puan almıştı. Telefonun fotoğraflarda renklerinin canlı göründüğü ve detaylarının her koşulda iyi şekilde göze çarptığı belirtiliyor.

Bununla birlikte DxOMark‘ta yayınlanan rapora göre telefonun aşırı ısınması sonucunda ortaya çıkan bazı durumlarda görüntüde gölgelenme ve beyaz dengesi ile ilgili sorunlar yaşanabilmekte. Bu sorunlar DxOMark puanının düşmesindeki başlıca etkenlerden. OnePlus 7T Pro‘nun stabilizasyon algoritmalarına bağlı yaptığı çerçevelemeleri, 7 Pro‘nun yapmadığı gözüküyor. Öte yandan 7T Pro‘nun pozlama, otomatik netleme ve artefakt puanları selefinden daha iyi durumda gözüküyor.

OnePlus 7T Pro, yüksek bir puan alan Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition ile karşılaştırıldığında, 7T Pro‘nun görüntünün parlak ve karanlık kısımlarını dengelemek için daha iyi bir iş ortaya çıkardığı gözüküyor. Daha ayrıntılı bilgi için kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.