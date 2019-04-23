OnePlus 7’nin özellikleri belli oldu!

OnePlus 7 hakkında yayılan bir sızıntı sonrasında cihazın tüm özellikleri ortaya çıktı. OnePlus 7 Pro modeli ise bu yıl öne çıkan telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.

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OnePlus 7 Pro 5G desteği ile gelecek

Yılın en popüler telefonuna aday olarak gösterilen OnePlus 7 Pro, sahip olduğu özellikler ve 5G bağlantı teknolojisi ile kendisinden bekleneni karşılayacak gibi görünüyor. Yayınlanan yeni sızıntı ile özellikleri ortaya çıkan OnePlus 7 ailesi iki modelden oluşacak.

OnePlus 7, 6.4 inçlik Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkacakken, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak. Cihazın iki farklı varyasyonu karşımıza çıkacak, bunların ilki 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan model olacak. İkinci varyasyon daha fazla işlem kapasitesi için RAM belliği arttırılmış bir model olacak. Bu model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. 3700 mAh batarya ile kullanıcılarının karşısına çıkacak cihaz, Sony 48 MP sensörün yanında 5 MP derinlik algılayıcı kamera ile arka tarafında çift kamera bulunduracak.

OnePlus 7 Pro, 6.7 inçlik dev ekranında QHD+ çözünürlüğe sahip olurken, ailenin diğer üyesi gibi Snapdragon 855 yonga setini kullanacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı sunan varyasyonları bulunan cihaz ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip olacak. Arka tarafında üç kamera bulunduracak OnePlus 7 Pro, 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, 8 MP 3x optik yakınlaştırma sensörü, 16 MP geniş açı sensörünü barındıracak. 4000 mAh batarya ile gelmesi beklenen cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

OnePlus 7 Pro’nun 5G desteği ile karşımıza çıkması beklenirken standart model OnePlus 7’nin 4G desteği satışa çıkması bekleniyor.