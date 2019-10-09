OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, OnePlus 7 cihazıyla birlikte Oytun Yağız Göksel konuğumuz oldu. Bakalım Yağız Bey, OnePlus 7 ile ilgili bize neler anlatacak?

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