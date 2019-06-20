OnePlus 7 Pro inceleme – Yılın telefonu olabilir mi? (VIDEO)

OnePlus 7 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemisini tüm özellikleriyle mercek altına aldık. Bakalım OnePlus 7 Pro modeli bizlere neler sunuyor?
Not: Bu cihazı incelememiz için bize gönderen sevgili Aycan Ay’a çok teşekkürler.
Aycan’ın YouTube kanalı: https://hwp.to/2WJ3wFm
OnePlus 7 Pro inceleme – Tasarım neler vadediyor?
Ekran ve donanım özellikleri – UFS 3.0!
OnePlus 7 Pro inceleme – Üçlü kamera sistemi neler sunuyor?
48 MP + 8 MP + 16 MP olmak üzere üçlü bir arka kamera bizleri karşılıyor. Ana kamera F/1.6 diyafram değerine sahip ve OIS destekli. 8 MP’lik ikinci kamera telephoto lens olarak görev yapıyor ve 3x optik zoom kabiliyetine sahip. Son olarak 16 MP’lik sensör ise ultrageniş açılı fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor.
Ön tarafta ise açılır kapanır mekanizmaya sahip, F/2.0 diyafram değeriyle gelen 16 MP’lik bir ön kamera yer alıyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu kamera 300.000 kez açılıp kapanmaya karşı test edildi. Son olarak pil konusunda değinecek olursak 4000 mAh kapasitesi pil ile gelen telefonda 30W destekli Warp Charge desteği yer alıyor. Daha önce yayınladığımız test videosundan görebileceğiniz üzere bu kamera, cihazın pilini yaklaşık 1 saat 13 dakikada tam şarj edebiliyor.
Cevap Yazın: