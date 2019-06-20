OnePlus 7 Pro inceleme – Yılın telefonu olabilir mi? (VIDEO)

OnePlus 7 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemisini tüm özellikleriyle mercek altına aldık. Bakalım OnePlus 7 Pro modeli bizlere neler sunuyor?

Not: Bu cihazı incelememiz için bize gönderen sevgili Aycan Ay’a çok teşekkürler.

Aycan’ın YouTube kanalı: https://hwp.to/2WJ3wFm

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OnePlus 7 Pro inceleme – Tasarım neler vadediyor?

Ayna grisi, badem ve mavi renk seçenekleri ile gelen model, ön taraftan baktığınızda çerçevelerinden arındırılmış tam ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Tabii ki cihaz bu tam ekran tasarımını açılır kapanır ön kamera sistemine mevcut. Bu sisteme OnePlus 7 Pro incelemesinin ilerleyen detaylarında değineceğiz. Önü ve arkası cam olan telefon Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca yan çerçeveler ise alüminyum malzeme ile kaplı.

Telefonda stereo hoparlör yer alırken, güvenlik seçeneklerinde hem ekrandan parmak izi hem de yüz tanıma teknolojisi tercih edebiliyorsunuz. Ekrandan parmak izi sensörü lansmanda söylendiği gibi gerçekten oldukça hızlı. Yüz tanıma teknolojisini kullanmak isterseniz de her seferinde ön kameranın açılması gerektiğini unutmayın. Tasarım noktasında cihazın suya ve toza dayanıklılık sertifikası yok. Ancak şirket su temasına karşı tasarımın dayanıklı bir şekilde üretildiğini belirtiyor. Göze çarpan bir diğer eksik ise 3.5 mm’lik kulaklık yuvasının olmayışı.

Ekran ve donanım özellikleri – UFS 3.0!

6.67 inç boyutlu ekranda 1440 x 3120 çözünürlük sunan Fluid AMOLED panel kullanan OnePlus 7 Pro bu anlamda çok iddiali. Zira telefonda 90 Hz tazeleme hızıyla birlikte HDR 10+ desteği sunuluyor. Yüksek tazeleme hızı hem arayüzde çok akıcı bir görsellik sağlıyor hem de destekli oyunlarda fark yaratıyor. Ayrıca Super AMOLED panelden dolayı her zaman açık ekranı kullanabildiğinizi de belirtelim.

Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan OnePlus 7 Pro modelinde, 6 GB veya 8 GB RAM ile birlikte 128 GB veya 256 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor. Depolama alanının UFS 3.0 olması neredeyse iki kattan daha yüksek bir hız anlamına geliyor. Yaptığımız testlerde 1200 MB/S okuma ve 415 MB/S yazma hızına ulaşabildik.

OnePlus 7 Pro inceleme – Üçlü kamera sistemi neler sunuyor?

48 MP + 8 MP + 16 MP olmak üzere üçlü bir arka kamera bizleri karşılıyor. Ana kamera F/1.6 diyafram değerine sahip ve OIS destekli. 8 MP’lik ikinci kamera telephoto lens olarak görev yapıyor ve 3x optik zoom kabiliyetine sahip. Son olarak 16 MP’lik sensör ise ultrageniş açılı fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor.

Ön tarafta ise açılır kapanır mekanizmaya sahip, F/2.0 diyafram değeriyle gelen 16 MP’lik bir ön kamera yer alıyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu kamera 300.000 kez açılıp kapanmaya karşı test edildi. Son olarak pil konusunda değinecek olursak 4000 mAh kapasitesi pil ile gelen telefonda 30W destekli Warp Charge desteği yer alıyor. Daha önce yayınladığımız test videosundan görebileceğiniz üzere bu kamera, cihazın pilini yaklaşık 1 saat 13 dakikada tam şarj edebiliyor.