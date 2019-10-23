OnePlus 6 ve 6T için Android 10 Beta yayınlandı!

Son dönemde peş peşe yeni modeller duyuran akıllı telefon üreticisi OnePlus, eski modelleri için de güncelleme desteği sunmaya devam ediyor. OnePlus 6 ve 6T için bir süredir beklenen Android 10 Beta süreci, markadan yapılan açıklama ile resmen başladı.

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OnePlus 6 ve OnePlus 6T, Android 10 güncellemesine kavuştu!

OnePlus’ın geçtiğimiz hafta dağıtmaya başladığı Open Beta 1 güncellemesi, OnePlus 6 ve OnePlus 6T modellerini Android 10 Beta sürümüne kavuşturuyor. OTA üzerinden dağıtılan güncelleme; sistem arayüz tasarımı, performans yükseltmesi ve özelleştirmeler olarak 3 ana bölüme ayrılmış. Bu yeniliklerin yanı sıra OnePlus 7 Pro ile ortaya çıkan Fnatic Mode ve Game Space özellikleri de dikkat çekiyor. Fnatic Mode grafik optimizasyonu ile oyun performansını artırırken, Game Space ise tüm oyun ayarlarına tek çatı altından ulaşılabilmesini sağlıyor.

Android 10 Open Beta 1 güncellemesinin getirdiği yenilikler ise şu şekilde sıralanıyor;

Sistem

OnePlus 6 serisi için Android 10 sürüm yükseltmesi

Tamamen yeni UI tasarımı (OxygenOS 10.0)

Gizlilik esaslı geliştirilmiş yeni konum izinleri

Hızlı ayar menüsündeki simgelerin özelleştirilmesi

Özelleştirmeler

Bir geri ekrana gitmek için kenarlardan içe doğru kaydırma hareketi eklendi.

Son uygulamalar arasında hızlıca dolaşmak için sanal navigasyon tuşlarına kaydırma özelliği eklendi.

Game Space özelliği ile oyun içi ayarlara tek yerden erişim imkanı sunuldu.

Ambient Display özelliğine akıllı bilgilendirme seçeneği eklendi.

Spam mesaj özelliği, artık önceden belirlenen anahtar kelimelere göre çalışıyor.

OnePlus, Android 10 güncelleme takvimine OnePlus 5 ve 5T modeli ile devam edecek. Bu iki modelin de Open Beta 1 güncellemesini yıl sonuna kadar alması bekleniyor.