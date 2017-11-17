OnePlus 5T Özellikleri ve Fiyatı

Amiral Gemi Katili mottosuyla yola çıkan OnePlus ailesinin son üyesi OnePlus 5T, son dönemlerin en iyi cihazı olmaya aday yapısıyla geldi.

OnePlus’ın fazlasıyla ilgi gören ürünlerinden biri olan OnePlus 5, güncellenmiş versiyonu ile karşımıza çıktı. Tasarımsal olarak Oppo R11S ile aynı kasayı kullanan OnePlus 5T, 18:9 oranındaki 6 inçlik FullHD+ AMOLED ekranı ile geliyor.

Qualcomm Snapdraogn 835 yonga seti, Adreno 540 grafik işlem birimi, 64 GB ve 128 GB depolama ile 6 GB ile 8 GB bellek gibi detaylar sunan telefon, 20 MP + 16 MP çift arka kamera ve 16 MP ön kamera gibi detaylar ile geliyor.

162 gr ağırlığında ve 7.3 mm inceliği sunan OnePlus 5T, iPhone X’teki FaceID’ye benzer bir yüz tanıma teknolojisi sunarken, bunu FaceID için Apple’ın kullandığı sensörlere gerek kalmadan sadece ön kamera ile gerçekleştirebildiğini, yani Apple’ın bu işi abarttığını ima ediyor.

3300 mAh bataryasıyla da günlük kullanımı rahat karşılayabileceği söylenen ve 5V 4A 20W değerindeki Dash Charge teknolojisi ile hızlıca kendini doldurabilen OnePlus 5T, 6 GB RAM ve 64 GB depolama versiyonunu 499 Dolar, 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği sunan versiyonunu ise 559 Dolar’dan satışa sunuyor.