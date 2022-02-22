OnePlus 10 Pro Ortadan İkiye Ayrıldı!

Günümüz akıllı telefonlarında birçok farklı malzeme kullanılıyor. Bunlardan birisi sertleştirilmiş plastik, diğer alüminyum, bir diğeri ise paslanmaz çelik. Telefonların segmentine göre ayrılan bu malzemelerden OnePlus, üst seviye telefonlarında alüminyum malzeme kullanıyor. Ancak üst seviye malzeme kalitesine sahip olan OnePlus 10 Pro ortadan ikiye ayrıldı!

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OnePlus, geçtiğmiz Ocak ayında 10 Pro modelini sadece Çin’e özel tanıtmıştı. Global olarak ne zaman satışa çıkacağı belli olmayan telefonu kimi yayıncılar Çin’den sipariş edip kullanmaya ve test etmeye başladılar. Bu yayıncılardan birisi de JerryRigEverything adında kanalı olan YouTuber Zack, OnePlus 10 Pro’yu kendi imzası niteliğinde olan video serisi “dayanıklılık testinden” geçirmeye karar verdi.

Her zaman yaptığı gibi telefonun sağlamlığını ekran ile test etmeye başlayan Zack, telefonun ekran koruma jelatinini çıkarıp ekrana 9 ayrı seviyede elmas kesici ile test ediyor ve her zamanki gibi telefonun ekranı 6. ve 7. seviyelerde derin çiziklere maruz kalıyor. Bununla birlikte ekranın yanma testinde ise uzun bir süre çakmakla ısıtılan ekranda pikseller ölüyor ve ölen pikseller iyileşmiyor. Sıra çerçevelere geldiğinde ise maket bıçağıyla kenarları çiziyor ve hem çıkan sesten hem de boyanın altındaki malzemeye bakıldığında alüminyum bir yapıda olduğu görülüyor. Ses açma kapatma tuşları, güç tuşu ve sessize alma tuşunun da alüminyumdan yapıldığı, arka kapağın camdan yapıldığı ve kamera bölümünün ise çizilmeye dayanıklı olduğu anlaşılıyor.

Sıra bir telefonun en zor dayanıklılık gösterdiği kısım bükülme testine geliyor ve OnePlus 10 Pro kolay bir şekilde bükülüyor! Duruma hiç şaşırmayan Zack OnePlus 10 Pro’nun neden bu şekilde kolay büküldüğünü kontrol ettiğinde telefonun tuşlarının olduğu bölümün bükülmeye karşı dirençsiz olduğunu ve kamera bölümünün ağırlığı ve ağırlık dengesinin iyi olmaması sebebiyle olduğunu dile getiriyor.

Peki sizce alüminyumdan yapılan bir amiral gemisi OnePlus 10 Pro’nun bu şekilde bükülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlerle kendi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.