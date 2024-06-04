OnePlus 12 modelini piyasaya süren OnePlus, zaman kaybetmeden OnePlus 13 üzerinde çalışmaya başladı. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 13’ün iPhone’dan daha iyi olan özelliği sızdırıldı. Detaylara bakalım.

OnePlus 13’ün hangi özelliği iPhone’dan daha iyi olacak?

Digital Chat Station, OnePlus 13’ün bazı özelliklerini sızdırdı. Bu sızıntıya göre akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Bu özellik şu anda hiçbir iPhone’da bulunmuyor. Buna ek olarak akıllı telefon 2K 8T LTPO OLED bir ekran paneline sahip olacak. Bu iki özellik ile birlikte OnePlus 13, iPhone’dan daha iyi olacak.

OnePlus 13’den önceki nesil: OnePlus 12

OnePlus 12 karşımıza 1440×3168 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.82 inç büyüklükte 510 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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OnePlus 12 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 12, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.