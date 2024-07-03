Akıllı telefonlar güncellendikçe hayatına devam eden cihazlar. Amiral gemisi akıllı telefonlar kanadında ise birçok marka amiral gemileri için uzun güncelleme destekleri sunuyor. OnePlus da bu markalardan birisi. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 12R Haziran güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus 12R Haziran güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus 12R Haziran güncellemesi yayınlandı. OnePlus 12R Haziran güncellemesi OxygenOS 14.0.0.800 ile birlikte geliyor. İlerleyen zamanlarda OnePlus 12R Haziran güncellemesi tüm bölgelere gelecektir. Güncelleme günlüğü ise şu şekilde:

Animasyonlar:

Daha Akıcı Animasyonlar: Uygulamaları açmak ve kapatmak için iyileştirilmiş animasyonlar. Hızlı Ayarlar’ı aşağı çekerken ve Ana ekranda uygulama simgelerini sürüklerken yeni geçiş animasyonu.

Uygulamaları açmak ve kapatmak için iyileştirilmiş animasyonlar. Hızlı Ayarlar’ı aşağı çekerken ve Ana ekranda uygulama simgelerini sürüklerken yeni geçiş animasyonu. Bulanıklaştırma Efektleri: Uygulama simgelerini açmak ve kapatmak için Gauss bulanıklaştırma efektleri eklendi. Ana ekran ve saat widget’ları için yeni geçiş animasyonları.

Oyun:

Kararlılık: Geliştirilmiş oyun kararlılığı.

Geliştirilmiş oyun kararlılığı. Hata Düzeltmesi: Oyun sırasında ekranın kararmasına neden olan sorun düzeltildi.

Sistem:

Müzik Kontrolleri: Müzik kontrolleri artık Fluid Cloud’da görüntülenebiliyor.

Müzik kontrolleri artık Fluid Cloud’da görüntülenebiliyor. Depolama Yönetimi: Sistem verilerinin çok fazla depolama alanı kullanması sorunu düzeltildi.

Sistem verilerinin çok fazla depolama alanı kullanması sorunu düzeltildi. Güvenlik: Entegre Haziran 2024 Android güvenlik yaması.

Entegre Haziran 2024 Android güvenlik yaması. NFC Ödemeleri: NFC özellikli ödemeleri engelleyen sorun düzeltildi.

NFC özellikli ödemeleri engelleyen sorun düzeltildi. Ses Kontrolü: Ses kaydırıcılarının aynı anda görünmesiyle ilgili sorun düzeltildi.

Ses kaydırıcılarının aynı anda görünmesiyle ilgili sorun düzeltildi. Simge Çakışması: Ana ekran ve Son görevler ekranındaki simgelerin çakışmasıyla ilgili sorun düzeltildi.

Dokunmatik Kontrol:

Daha Hızlı Yanıt: Ana ekrandaki uygulama simgelerinin yanıt süresi iyileştirildi.

Ana ekrandaki uygulama simgelerinin yanıt süresi iyileştirildi. Geliştirilmiş Yanıt Verme: Uygulamaları açarken ve kapatırken daha iyi dokunma kontrolü duyarlılığı.

OnePlus 12R neler sunuyor?

OnePlus 12R karşımıza 1264×2780 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.78 inç büyüklükte 450 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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OnePlus 12R kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 12R, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.