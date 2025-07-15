Teknoloji devi OnePlus, kısa süre önce piyasaya sürdüğü yeni fiyat-performans telefonu Nord CE 5 için ilk büyük yazılım güncellemesi hamlesini yaptı. Hindistan’daki kullanıcılar için dağıtımına başlanan ve CPH2717_15.0.2.311(EX01) yapı numarasıyla gelen bu ilk paket, cihaza önemli yetenekler kazandırıyor. Bu güncelleme, OnePlus Nord CE 5 OxygenOS 15 deneyimini temelden değiştirmeyi ve kullanıcı verimliliğini artırmayı hedefliyor. Marka, bu güncellemeyle birlikte cihazın potansiyelini daha ilk günden en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

OnePlus Nord CE 5 OxygenOS 15 Güncellemesi Dağıtıma Çıktı!

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, “Zihin Alanına Kaydet” (Save to Mind Space) isimli yapay zeka özelliği oldu. Bu fonksiyon, kullanıcıların ekranlarındaki herhangi bir içeriği akıllı bir anı olarak kaydetmesine ve bu içeriğin otomatik olarak özetlenerek arşivlenmesine olanak tanıyor. Yeni OnePlus Nord CE 5 OxygenOS 15 güncellemesi, bu özellik sayesinde not alma ve bilgi saklama alışkanlıklarını kökten değiştirebilir. Artık kullanıcılar, önemli bilgileri kolayca saklayabilecek.

Bağlantı tarafında da önemli bir adım atılarak cihazlara bilgisayar uzaktan kontrolü yeteneği eklendi. Kullanıcılar artık telefonlarını bir kumanda gibi kullanarak bilgisayarlarına erişebilecek ve dosyalarını uzaktan yönetebilecekler. Bu özellik, OnePlus Nord CE 5 OxygenOS 15 kullanıcılarına mobilite ve esneklik konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Güncelleme, iş ve günlük kullanım senaryolarını daha pratik hale getiriyor.

Kamera performansı da unutulmadı ve bu güncelleme ile iki kritik alanda iyileştirme yapıldı. Fotoğraflardaki renk doğruluğu artırılırken, genel çekim deneyiminin istikrarı da güçlendirildi. Bu sayede OnePlus Nord CE 5 OxygenOS 15 kullanıcıları, her koşulda daha tutarlı ve canlı fotoğraflar çekme imkanına kavuşacak. Kamera deneyimindeki bu iyileştirmeler, sosyal medya paylaşımlarının kalitesini de artıracaktır.

Mobil oyuncular için de harika haberler var. Güncelleme ile oyun performansı ciddi şekilde iyileştirildi ve telefonun dokunmatik örnekleme hızı tam 3000 Hz’e çıkarıldı. Daha rekabetçi oyuncular için ise Pro Gamer modunda ekstra 300 Hz’lik bir artış daha sunuluyor. Bu geliştirmeler, OnePlus Nord CE 5 OxygenOS 15 işletim sisteminin oyun odaklı yeteneklerini pekiştirerek daha akıcı ve tepkisel bir deneyim vaat ediyor.

Genel sistem kararlılığı üzerinde de duruldu. Özellikle Bölünmüş Görünüm (Split View) modunda ekran görüntüsü alırken bazı uygulamaların seçilememesi gibi can sıkıcı bir sorun bu güncellemeyle giderildi. OTA üzerinden kademeli olarak dağıtılan OnePlus Nord CE 5 OxygenOS 15 güncellemesinin, tüm kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunması için aşamalı bir plan izleniyor.

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