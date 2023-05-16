Çok yönlü kamera donanımları artık amiral gemisi akıllı telefonlar için bir standart olmuş durumda. Üst seviye cihazlarda, ana kameranın yanında bir ultra geniş açı ve bir telefoto kamerası olmak üzere en az üç kameraya yer verildiğini görüyoruz. Son yıllarda üreticiler, küçük telefon kasalarına sığması gereken büyük kameraların getirdiği mühendislik kısıtlamalarını aşmak için periskop telefoto kameralara yöneldi. Yeni bir rapora göre, OnePlus cephesi de telefoto kameralardan vazgeçerek periskop kameraya geçebilir. OnePlus 12 kamerasıyla coşturacak!

OnePlus da Kamera Devleri Liginde Kendine Yer Bulacak!

Birçok sızıntı haberinin çıkış noktası olan Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre gelecekteki bir OnePlus telefonunda periskop telefoto kamera bulunacak. Standart telefoto kameraların aksine, periskop zoom lensler uzaktaki nesnelere yaklaşmak için bir dizi prizma ve bir ayna kullanarak daha yüksek büyütme seviyelerine olanak tanıyor. Bu sayede kamera cihaza çok daha rahat sığıyor ve büyütme yetenekleri gelişiyor.

Sızıntıların kaynağı olan Digital Chat Station, hangi OnePlus telefonunun şirketin periskop lenslere geçişini başlatacağını söylememiş. Ancak bu ayın başlarında OnePlus’ın bu yaz katlanabilir bir telefon duyurmayı planladığını duymuştuk. Katlanabilir telefonların çoğunda periskop lensler bulunmazken, Google’ın Pixel Fold’unun 5x periskop lense sahip olduğu doğrulandı ve OnePlus’ın da yaklaşan katlanabilir telefonuyla bunu takip etmesi mümkün.

Eğer şirket ilk katlanabilir telefonlarında periskop kameraları kullanmazsa, bir sonraki geleneksel tasarıma sahip amiral gemisi olan OnePlus 12’de bu kamerayı görebiliriz. Geleneksel amiral gemisinde bu teknolojinin kullanılması daha yüksek bir ihtimal. Zira firma ilk katlanabilir telefonlarında sorun yaşamamak adına alışılmışın çok dışına çıkmak istemeyecektir.

Hatırlatmak gerekirse, şirketin en son amiral gemisi OnePlus 11, standart 2x telefoto lense sahipti. OnePlus 9 Pro’dan beri Hasselblad ile işbirliği yaparak kamera konusunda yüksek beklentiler yaratan OnePlus, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı. Periskop kameranın kullanılmasıyla beraber işler değişebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce periskop kamera artık amiral gemilerinde standart hale gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!