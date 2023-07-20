OnePlus, OnePlus 12 modelini bu yılın Aralık ayında Çin’de duyurmayı planlıyor. Lansman öncesinde ise sızıntılarla OnePlus 12’nin tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıkmış ve OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisinin gerçek bir amiral gemisi olacağı anlaşılmış ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Son gelen haberler küresel pazardaki kullanıcıların bekleyişinin kısa süreceğini gösteriyor. İşte güçten yerinde duramayan canavarın tanıtım tarihi!

Kontrolsüz Güç: OnePlus 12!

Normalde OnePlus’ın küresel pazarda telefonlarını Şubat ayında tanıttığı bilinse de, güvenilir bir kaynak olan Max Jambor’un tweetine göre OnePlus 12’nin küresel lansmanı 2023’ün Ocak ayında yapılacak. Bu da OnePlus 12’nin dünya genelinde daha erken piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

No worries folks! Global launch will take place in January ✅ and not in February as some people are reporting 😉 https://t.co/wNpMHW1aFe — Max Jambor (@MaxJmb) July 18, 2023

OnePlus 12’nin özellikleri hakkındaki söylentilere göre, cihaz uyarlanabilir yenileme hızları için LTPO teknolojisiyle dontılmış 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olacak. OnePlus’ın ekran tedarikçisi henüz belli değil ancak firmanın OnePlus 9 serisinden beri kullandığı ekranlar kalitesiyle göz doldurduğu için, bu model de ekran kalitesiyle göz dolduracaktır.

Cihazın ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacağını da ekleyelim. Arka kamera kurulumu ise OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX9 serisi ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom özellikli OIS özellikli 64 megapiksel OmniVision OV64B ünitesinden oluşacak. Ana kamerada 1 inçlik efsane Sony sensörü kullanılması muhtemel.

OnePlus 12 gücünü, Ekim 2023’te tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden sağlayacak. Cortex-X4 çekirdekleriyle performans rekorlarını tek seferde kıracak olan bu işlemcinin, A17 Bionic gibi rakiplerini bile yerle yeksan edeceği söyleniyor. Cihazın 16GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama alanı sunması bekleniyor. Depolama ve RAM konusunda da OnePlus 12 performanstan ödün vermeyecek.

Yazılım tarafında, cihazın Android 14 işletim sistemi ve OxygenOS 14 ile geleceği tahmin ediliyor. Güncelleme konusunda da OnePlus’ın bu modelde bir atılım yapması ve Samsung, Google ve Apple gibi rakiplere ayak uydurması bekleniyor. Ayrıca, şirketin yeni canavarı 5.400mAh pil ile birlikte 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak.

Tüm bu özellikler ve erken piyasaya çıkış tarihiyle OnePlus 12, teknoloji meraklılarının büyük ilgisini çekecek gibi görünüyor. Ancak kesin detayları öğrenmek için resmi duyuruyu beklemek gerekecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 12 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!