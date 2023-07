OnePlus, OnePlus 12 modelini bu yılın Aralık ayında Çin’de duyurmayı planlıyor. Lansman öncesinde ise sızıntılarla OnePlus 12’nin tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıkmış ve OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisinin gerçek bir amiral gemisi olacağı anlaşılmış ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Son gelen haberler küresel pazardaki kullanıcıların bekleyişinin kısa süreceğini gösteriyor. İşte güçten yerinde duramayan canavarın tanıtım tarihi!

Normalde OnePlus’ın küresel pazarda telefonlarını Şubat ayında tanıttığı bilinse de, güvenilir bir kaynak olan Max Jambor’un tweetine göre OnePlus 12’nin küresel lansmanı 2023’ün Ocak ayında yapılacak. Bu da OnePlus 12’nin dünya genelinde daha erken piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

No worries folks! Global launch will take place in January ✅ and not in February as some people are reporting 😉 https://t.co/wNpMHW1aFe

— Max Jambor (@MaxJmb) July 18, 2023