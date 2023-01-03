OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan ve Çin pazarı için 4 Ocak tarihinde tanıtılacağı açıklanan OnePlus 11 modelinin tasarımı, firma tarafından paylaşılan tanıtım afişlerinde ortaya çıkmıştı. Yeni kamera modülü tasarımıyla beraber dikkat çeken bir görünüşe sahip olan cihazın tasarımı, ilk defa kanlı canlı görüntülendi.

OnePlus 11 Maketinin Görselleri Ortaya Çıktı!

Bazı telefon operatörleri, cihazların gerçek bir örneğini sergilemek yerine, çalınma gibi durumlara karşı önlem almak için bazı cihazların maketlerini sergiye koyuyor. OnePlus 11 için bir operatör mağazasında sergilenmek üzere hazırlanan maketin sızdırılan görselleri, cihazın tasarımını görmemizi sağladı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görselde yer alan OnePlus 11, siyah rengiyle oldukça şık görünüyor. Cihazın en çok dikkat çeken özelliği ise, arkasında yer alan daire şeklindeki kamera modülü olmuş. Kamera modülünün üzerinde yer alan Hasselblad yazısı, cihazın kamerasında ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ın dokunuşu olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllardaki OnePlus amiral gemilerinden oldukça farklı görünen cihaz, kamera tasarımıyla diğer modellerden ayrılsa da, sessize alma tuşu gibi OnePlus’a özgü özellikleri de bünyesinde barındıracak.

Ayrıca cihazın özçekim kamerasının da OnePlus 10T’den farklı olarak cihazın sol üst köşesine konumlandırıldığını söyleyelim. Hatırlatmak gerekirse, firmanın en güncel modellerinden biri olan OnePlus 10T, ekranın orta üst kısmında konumlandırılan bir özçekim kamerasına sahipti ve firmanın sonraki cihazlarında da özçekim kamerasının ortaya konumlandırılacağı iddia edilmişti.

Ancak görünen o ki, OnePlus cephesi bir sonraki amiral gemisinde de kendine özgü olan özelliklerden vazgeçmeyecek.

Özellikleriyle Göz Dolduracak!

Tasarım konusunda oldukça iddialı olan OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu, donanım özellikleriyle de etkileyecek.

OnePlus 11‘in, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 ile gelmesi bekleniyor. Ortaya çıkan bazı AnTuTu performans testi sonuçları, OnePlus 11’in bu testte rekor kırdığını göstermiş ve cihaz herkesi heyecanlandırmıştı.

Cihazın bu denli yüksek bir skor almasında, cihazda yer alması beklenen yüksek hızlı UFS 4.0 depolama birimi ve LPDDR5X bellek teknolojisinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu bilgilerin yalnızca söylenti düzeyinde olduğunu hatırlatmakta fayda var.

5000 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı söylenen cihazın Çin’de satılan versiyonunda kutu içinden 100 Watt destekli şarj aleti çıkacak. Küresel pazarda satılacak cihazın kutu içeriğinde şarj aleti sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Ayrıca cihazın Çin’de satılacak versiyonu kutudan OPPO‘nun Android 13 üzerine kurulu olan ColorOS 13 yazılımıyla çıkacak. Küresel pazarda satılacak cihaz ise önceki modellerde olduğu gibi OnePlus’ın kendi özelleştirilmiş yazılımı olan ve Android 13 üzerine kurulu olan OxygenOS 13 ile satışa sunulacak.

Oldukça etkileyici bir tasarıma ve güçlü donanım özelliklerine sahip olacak cihazın tanıtımını bizler de merakla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus 11’in tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsimniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!