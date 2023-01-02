Aralık ayının başlarında Samsung’un yeni telefonu Galaxy F04 ortaya çıkmıştı. Giriş seviyesi telefonun tanıtım sayfası Hintli perakende satış sitesi olan Flipkart’ta yayınlandı. Lansman tarihi ve bazı teknik özellikler resmi olarak yayınlandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara göz atalım.

Galaxy F04 nasıl olacak?

Filpkart’ta yayınlanan postere göre Samsung Galaxy F04, 4 Ocak tarihinde tanıtılacak. Posterde yer alan bilgiye göre cihaz 7xxx Hindistan Rupisi fiyat etiketine sahip olacak. Bu da Samsung Galaxy F04’ün 97 dolardan daha ucuz bir fiyatı olacağını bizlere gösteriyor.

Samsung’un yeni telefonu, HD+ çözünürlükte 6.5 inç büyüklükte bir ekran ile bizleri karşılayacak. Bu ekran damla çentikli bir tasarıma ve IPS LCD panele sahip.

Cihaz kaputun altında MediaTek Helio P35 yonga seti ile bizlere göz kırpıyor. Bu yonga seti fiziksel RAM ve sanal RAM’in birleşiminden oluşan 8 GB RAM ile destekleniyor. Uygun fiyatlı telefon gücünü 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise Galaxy F04 ikili bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunun özellikleri hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Galaxy F04 iki farklı renk ile piyasaya sürülecek. Bu renkler ise Jade Purple ve Opal Green olacak.

Şimdilik cihazla ilgili tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçince sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.