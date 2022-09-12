Şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 11 Pro, @OnLeaks tarafından erken bir prototipe dayalı ilk renderlerde ortaya çıktı. Bu, telefonun OnePlus 10T’den kaldırılmış olsa bile, önceki sürümden gelen Hasselblad teknolojisi ile beraber geliyor.

Render, ortada Hasselblad markasının yer aldığı benzer bir üçlü arka kamera düzenlemesini gösteriyor ancak telefonun dairesel bir kamera modülüne sahip olduğu söyleniyor. 10T’de merkezde olmasına rağmen, önceki modelden sol köşedeki delikli kamerayı koruduğu söyleniyor.

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Henüz telefonun özellikleri belli olmazken, ancak bir QHD+ AMOLED ekran ile gelebilir ve Kasım ayında Snapdragon Tech Summit 2022’de tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelmesi muhtemel.

Şirket, güncellemeyi bu yıl OnePlus 10 Pro ve OnePlus 10T’ye sunacağına söz verdiğinden, Android 13’ü OxygenOS 13 ile kutudan çıkarması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda OnePlus 11 Pro hakkında daha fazla ayrıntı çıkacaktır.