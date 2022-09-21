Geçtiğimiz haftalarda OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 11 Pro, @OnLeaks tarafından erken bir prototipe dayalı ilk renderlerde ortaya çıktı. Şimdi de ünlü sızıntı uzmanı Steve Hemmerstoffer (@onleaks) akıllı telefonun temel özelliklerini ifşa etti.

Telefon, beklendiği gibi, Kasım ayında Snapdragon Tech Summit 2022’de tanıtılacak olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Yonga Seti ile güçlendirilecek.

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OnePlus 10 Pro, selefi gibi 6,7 inç QHD+ AMOLED ekran ve 16MP delikli selfie kamerası içerecek. Ekranda ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcısı da yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platform, 16GB‘a kadar RAM ve 256GB depolama alanı ile beraber geliyor.

Fotoğrafçılık söz konusu olduğunda, telefon üç atıcıya ve merkezde Hasselblad markasına sahip dairesel bir kamera modülüne sahiptir. Arka tarafta 50MP birincil sensör, 48MP ultra geniş açılı lens ve 32MP 2x telefoto sensör bulunacak. Özellikle, telefonun 100W SUPERVOOC hızlı şarj özelliklerine sahip 5000mAh pil içermesi bekleniyor.

Ek olarak, Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS ve USB Type-C konektörü gibi normal özellikler de barındırıyor. Ayrıca OnePlus 11 Pro Android 13 ile beraber gelmesi bekleniyor.

Kaynak: 91mobiles