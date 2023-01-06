Çinli teknoloji devi OnePlus, geçtiğimiz günlerde OnePlus 11 isimli amiral gemisi modelini tanıttı. Akıllı telefon Çin’de ve dünyada çok ses getirdi. Ancak bu günlerde OnePlus’ın başı OnePlus 11 ile dertte. Detaylara bir göz atalım.

Çinli teknoloji yayıncısı Xiaobai’s Tech Reviews, “OnePlus 11 İncelemesi” başlıklı en son videosunda son beş ayda piyasaya sürülen amiral gemisi modeller ile OnePlus 11’i karşılaştırdı. Bu cihazların arasında Snapdragon 8 Gen 2 kullanan cihazlar da var. Karşılaştırmada OnePlus 11, 5 saat 33 dakikalık ekran süresi alarak Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip cihazlar arasında en kötü pil ömrüne sahip cihaz olarak listenin en alt sırasına yerleşti.

Xiaobai’s Tech Reviews’ın yaptığı pil testinde sosyal medya kullanımı, müzik dinleme, video izleme, video kaydı, Genshin Impact, Honor of Kings ve PUBG testleri yapıldı.

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OnePlus 11 pil tarafında 5000 mAh büyüklükte bir pil ile birlikte geliyor. Buna rağmen kendisinden daha düşük pil kapasitesine sahip cihazların gerisinde kaldı. Xiaobai’s Tech Reviews bu testin sonunda 8 cihazlık bir liste de yayınladı.

Nubia Red Magic 8 Pro (FHD + 120Hz’de test edilmiştir) (6000 mAh) – 8 saat 17 dakika Nubia Z50 (FHD + 144Hz’de test edilmiştir) (5000 mAh) – 6 saat 54 dakika Redmi K60 Pro (2K + 120Hz’de test edilmiştir) (5000 mAh) – 6 saat 44 dakika iQOO 11 (2K + 144Hz’de test edilmiştir) (5000 mAh) – 6 saat 23 dakika Xiaomi 13 (FHD + 120Hz’de test edilmiştir) (4500 mAh) – 6 saat 17 dakika Xiaomi 13 Pro (2K + 120Hz’de test edilmiştir) (4820 mAh) – 6 saat 2 dakika Vivo X90 Pro+ (2K + 120Hz’de test edilmiştir) (4700 mAh) – 6 saat 1 dakika OnePlus 11 (2K + 120Hz’de test edilmiştir) (4700 mAh) – 5 saat 33 dakika

OnePlus’ın hezameti burada gözler önüne seriliyor. İlerleyen günlerde OnePlus’ın yazılım güncellemeleri ile birlikte bu sorunu çözmesi bekleniyor.