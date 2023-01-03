Android dünyasında kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin tanıtılması ile performans testleri altüst oldu. Bugün ise dünyanın en hızlı Android telefonu el değiştirdi. AnTuTu performans testinin geliştiricileri, geçen yılın Aralık ayı için en güçlü telefonların derecelendirmesini yayınladı.

Kasım ayında bildiğiniz gibi iQOO’nun canavarı iQOO 11 Pro listenin zirvesinde yer almayı başarmıştı. Ancak Aralık ayının başında tanıtılan Redmi K60 Pro, listeyi karıştırmayı başardı. 31 Aralık’ta satışa sunulan Redmi K60 Pro dünyanın en hızlısı olmayı başardı.

Redmi K60 Pro ilginç bir şekilde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip Moto X40, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Vivo X90 Pro+’daki diğer amiral gemilerinin çoğundan daha iyi performans gösterdi. En üst sıralarda tahmin edebileceğiniz gibi Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip telefonlar yer aldı.

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Sonrasında ise MediaTek’in amiral gemisi yonga seti Dimensity 9200 ile beslenen telefonlar listeyi domine etmeyi başardı. Qualcomm etkinlik sırasında Snapdragon 8 Gen 2’nin overclock çekirdeklerine sahip olduğunu belirtmemişti. Ancak piyasaya bu yonga setine sahip telefonlar sürüldükçe çekirdeklerin overclock işlemine müsait olduğu ortaya çıktı.

RAM tarafında ise LPDDR5X teknolojisi ile hız konusunda da önemli bir artış sağlanıyor. 2023’ün ikinci yarısında tanıtılacak olan özellikle oyuncu telefonlarında performansın daha da artacağı söyleniyor. Redmi’nin bu yıl oyuncu telefonu üretmeyeceği K60 Pro modeli ile oyun odaklı telefon isteyenleri hedef kitlesine almak istediği biliniyor. Bu yüzden Asus, Lenovo ve Black Shark gibi firmaların oyuncu telefonları yakında AnTuTu testinin zirvesine oturmak için gün sayıyor.