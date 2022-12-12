OnePlus, OnePlus 11 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus 11’in markanın sunduğu bir sonraki amiral gemisi olduğu söyleniyor ve muhtemelen OnePlus 10 Pro’nun yeni nesli olarak karşımıza çıakcak. OnePlus 11’in teknik özellikleri ve görselleştirmeleri daha önce sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Cihaza Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin cihaza güç vermesi bekleniyor.

OnePlus 11, cihazla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkaran 3C sertifikasında göründü. Listede, “PHB110” model numarasına sahip bir cihaz görülüyor. Bu cihaz OnePlus 11. Sertifika listesine göre, OnePlus 11 güç adaptörü 5V/2A ve 5-11V/9.1A güç çıkışını işleyecek. Yaklaşan OnePlus amiral gemisi, bunlara dayalı olarak 100W hızlı şarjı destekleyecek. Liste başka herhangi bir bilgi sunmuyor.

Diğer teknik özelliklere gelecek olursak OnePlus 11 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ev sahipliği yapacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Cihazın güç kaynağının 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh büyüklükte bir batarya olduğu söyleniyor.

Yaklaşan amiral gemisinin 2K çözünürlüğe, 120 hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip 6.7 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. OnePlus 11’deki üçlü arka kamera sistemi, 50 MP Sony IMX890 sensör, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 32 MP telefoto lensten oluşabilir.