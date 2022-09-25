Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, cihazlarını yazılım tarafında güncellemeye devam ediyor. OnePlus 10 Pro için kararlı Android 13 güncellemesini yayınladı. Bu hafta OnePlus, OnePlus 10 Pro için kararlı Android 13 güncellemesini yayınladı. Böylece şirketin 2022 yılı için en yüksek modeli OxygenOS 13 güncellemesini de almış oldu. Firmanın bir başka önemli cihazı OnePlus 10T de OxgyenOS güncellemesi ile donatıldı.

OnePlus, OnePlus 10T için yeni bir OxygenOS güncellemesi yayınlıyor. Ancak bu güncelleme hâlâ mevcut Android 12 sürümüne dayanıyor. Fakat bu durum telefonun hiç bir Android 13 tabanlı bir güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. Zaten şirket 13 sürümünü cihazlarını aktarmada ön sıralarda yer alıyor. 10T gibi önemli bir model de Andorid 13 güncellemesini almakta gecikmemeli.

OnePlus 10T Cihazının Güncelleme İle Kazandığı Yenilikler

OnePlus 10T yeni bir OxygenOS A.08 güncellemesi aldı. A.08 sürümünün ataları düzeltmeye ve performansı artırmaya odaklanan bir güncelleme olduğunu belirtmekte fayda var. Yeni sürüm telefon adına bir çok sistem, ağ ve kamera gibi unsurlardaki hataları onardı. Öte yandan şirket yeni güncelleme ile alakalı ayrıntılı bir günlük yayınladı. İşte 10T cihazının OxgenOS ile getirdiği hata düzeltmeleri ve yenilikler:

Sistem

Düşük parlaklık senaryolarında Karanlık modun görüntü efektini optimize edidli.

Dokunma deneyimini optimize edildi.

Ağ

Wi-Fi kararlılığını optimize edildi ve OnePlus 10T’de ağ deneyimini iyileştirildi.

İletişim kararlılığını optimize edildi.

Kamera

Arka ışık ortamında OnePlus 10T ön kamerasının pozlama etkisini optimize edildi.

Diğer

Ara sıra ortaya çıkan bildirim gecikmesi sorununu düzeltildi.

Fotoğraf çekerken ara sıra görülen koyu şerit sorununu giderildi.

Ön kamera ile grup fotoğrafı senaryolarında ara sıra ortaya çıkan hayalet efekti sorununu düzeltildi.

Bununla beraber güncelleme, CPH2413_11.A.08 donanım yazılımı sürümüyle birlikte gelir. Öte yandan güncellemenin hala sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştığını belirtelim. Şirket ilerleyen zamanlarda bir aksilik görmezse, güncellemeyi tüm telefonlara aktaracak.

İlginizi çekebilir: OnePlus 11 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı!