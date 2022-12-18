Birçok Android akıllı telefon üreticisi, telefon modellerinin özel üretim versiyonlarını da kullanıcılarla buluşturuyor. Bunu daha önce OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition ve Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition gibi modellerde görmüştük.

Daha önce birçok özel üretim cihazı kullanıcılarla buluşturan OnePlus da, yeni bir özel üretim akıllı telefon modeliyle gündeme bomba gibi düştü. Firma, sevilen akıllı telefon modeli olan OnePlus 10T’nin Marvel Edition modelini duyurdu. Demir Adam, Kara Panter ve Kaptan Amerika gibi birçok süper kahramana ev sahipliği yapan Marvel sinematik evreninden fırlamış gibi görünen kutu içeriği dikkat çekiyor!

Akseusarlar Göz Alıyor!

Cihaz, ilk bakışta Aytaşı Siyahı renkli OnePlus 10T’den ayırt edilemese de, kutu içeriğindeki aksesuarlar da cihaza dahil olduğunda cihazın oldukça özgün bir tasarıma kavuştuğunu söyleyebiliriz.

En dikkat çeken aksesuarlardan biri, Demir Adam karakterinden esinlenilmiş kılıf olarak karşımıza çıkıyor. Gri ve kırmızı detaylara sahip olan bu kılıf, Demir Adam 2 filminde gördüğümüz Mark V zırhına oldukça benziyor. Kılıfın üzerinde Demir Adam’a hayat veren Ark Reaktörü desenine de yer verilmiş.

Kılıfın yanında, Kaptan Amerika’nın kalkanına benzeyen telefon tutacağı da kutu içeriğinde yer alıyor. Cihazın kullanıcının elinden düşmesini engelleyen bu akseusarın göze oldukça hoş göründüğünü söylemeliyiz.

Son olarak, kutu içeriğinde Kara Panter karakterine sahip bir telefon standını görmek mümkün. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren “Kara Panter: Yaşasın Wakanda” filmini akıllara getiren bu telefon standının da gerçekten ince düşünülmüş bir detay olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdilik yalnızca özel teklifler ve hediyeler getiren OnePlus Red Cable Club üyeleri için satışa sunulan cihazın, ilerleyen dönemlerde Hindistan’daki Disney Store’larda da yerini alması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 10T Marvel Edition nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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