Genel
Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
Apple tüm cihazları için önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1’i yayınladı. İşte iOS 14.4.1 güncellemesi ile gelen düzeltmeler.
Apple yeni yazılım güncellemesi ile akıllı cihazlardaki büyük güvenlik açığını kapatıyor. iOS 14.4 işletim sisteminde yakalanan bir güvenlik açığı, Apple’ı acilen güncelleme yapmaya itti. iOS 14.5 üzerinde çalışan Apple, bu güvenlik açığı ile iOS 14.4.1 güncellemesini yayınlamak zorunda kaldı. Gelin güncellemenin detaylarına göz atalım.
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Apple bugün tüm cihazlara yayınladığı güncellemesi ile büyük bir güvenlik açığını kaldırmış gibi gözüküyor. Apple, başka bir güncelleme üzerinde çalışırken, bir anda böyle beklenmeyen bir ara güncelleme yayınladı. Dolayısıyla küçük bir boyuta sahip olan bu yeni güncelleme, görünüşe göre güvenlik tarafında büyük önem taşıyor. Önemli hata düzeltmeleri içeren iOS 14.4.1 ülkemizde yaklaşık 90MB boyutunda.
Apple bu küçük güncelleme ile Safari‘nin işleme motoru WebKit‘teki güvenlik açıklarını kapatıyor. Apple iOS 14.4.1 ile WebKit üzerinde kötü amaçlarla oluşturulmuş ve rastgele kod çalıştırılmasına yol açan bu hataları düzeltti. Ek olarak WebKit yeni güncelleme ile bellek bozulması sorunundan da kurtulmuş oldu.
Güncelleme nasıl yüklenir?
Apple tarafından yayınlanan bu önemli güncellemeyi güvenlik nedeniyle hemen yüklemek gerekiyor. Güncellemeyi yüklemek için cihazınızın Ayarlar uygulamasına girin. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme sekmelerini takip edin. Burada yer alan en yeni güncellemeyi indirin ve kurulumunu yapın. Bu sayede Apple tarafından yayınlanan ve önemli güvenlik açıkları kapatan iOS 14.4.1 güncellemesine sahip olabilirsiniz. Son olarak güncelleme yapmadan önce pil seviyenizin %50 ve üzeri olması gerektiğini unutmayın.
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Akıllı Ev
Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Samsung markası,geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy SmartTag’ı piyasaya çıkardı. Bu küçük Bluetooth destekli ürünler sayesinde evde kaybolan eşyaların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu cihaz ile birlikte eşyalarınızı koyduğunuz yeri unuttuğunuzda hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, daha güçlü bant özellikleri içeren SmartTag + ‘ı bu yılın sonlarında piyasaya sürecek (SmartTag +, Galaxy S21 Ultra ve Note20 Ultra ile uyumlu olacak). Gelin hep beraber cihazın detaylarına bakalım.
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Samsung SmartTag için detaylar neler?
Samsung Galaxy SmartTag, yalnızca 13 gram ağırlığında ve küçük (39.1×39.1×9.9mm) bir cihaz. Maalesef cihazımız sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve Samsung cihazlarıyla çalışıyor. Çalıştırmak için ise Samsung’un SmartThings uygulaması kullanılıyor. SmartTag cihazımız Bluetooth 5.0 düşük enerji teknolojisiyle destekleniyor. Samsung Galaxy SmartTag, ortada bir düğme ve üstte bir klips, anahtarlık, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takmak için kullanabileceğiniz bir delik bulunan basit bir tasarıma sahip. Ufak olmasına rağmen bombeli yapısından dolayı cüzdanda saklamaya uygun bir ürün değildir.
Samsung’un SmartThings uygulamasıyla Galaxy SmartTag ile birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan ilki ise, SmartTag ile telefonunuzu bulabilirsiniz. Bunun için SmartTag’in düğmesine iki kez basıyorsunuz ve akıllı telefonunuzun zil sesi aktif oluyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’i evinizin etrafındaki IoT cihazlarıyla iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Samsung’un SmartThings uygulaması tarafından desteklenen bir cihazınız varsa, bunları açmak veya kapatmak için etiketin üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
SmartTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak istiyorsanız ve cihaz Bluetooth kapsama alanında ise bu cihaz sizin için yardımcı olacak Uygulama üzerinde SmartTag’e yakınlığınıza göre bir sinyal seviyesine ulaşırsınız ve yaklaştıkça bu sinyal seviyesi artar. Yaklaşınca da SmartTag’i çaldırabilirsiniz. (Bir parkta köpeğinizi izlemek için de kullanılabileceği söyleyen kullanıcılar var. Ancak üstünde bu cihaz varsa bile can dostunuzdan gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim.)
Samsung SmartTag’in pili ve menzili nasıl?
Samsung Galaxy SmartTag’i deneyen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre günlük kullanımda yaklaşık 30 metre uzaktan cihazın çalıştırdıklarını öğrendik. Cihazın amacı evdeki kaybolan eşyalar bulmak ve 30 metre çoğu kullanıcı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz tanıtılırken değerli eşyalar için bir güvenlik takipçisi olarak değil, yakınınızda tuttuğunuz günlük nesnelere bağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, Samsung cihaz için maksimum 118 metrelik bir menzil vaat ediyor. Galaxy SmartTag’in içindeki pil, 220 mAh standart bir düğme pil( CR2032). Bu pille cihaz yaklaşık olarak 300 gün çalışabilir. Ürün Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satılmakta.
Genel
PayPal, Dijital Varlık Şirketi Curv’ü satın aldı
İnternet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, İsrail merkezli kripto para ve dijital varlık cüzdanı Curv’ü satın aldığını duyurdu. Ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı.
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ABD merkezli PayPal; geçtiğim yıl verdiği Bitcoin (BTC) müjdesinden sonra kripto para sektörü ile ilgili atılımlara hız kesmeden devam ediyor. PayPal tarafından yapılan açıklamada, İsrail merkezli kripto para firması Curv’ün satın alındığı resmen doğruladı.
Curv, kripto varlıkları güvenli şekilde saklamaya yardımcı olan bir kripto para birimi güvenlik şirketi olarak tanılıyor. Ayrıca kullanıcıların herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan kripto cüzdanlarına erişmesini sağlayan bulut tabanlı bir hizmeti işletiyor.
Ekim 2020’de kripto para sektörüne giriş yapan PayPal; yapacağı çalışmalar doğrultusunda “daha kapsayıcı bir finans sistemi” kurmak istediğini açıkladı.
PayPal’in kripto para biriminden sorumlu olan Jose Fernandez de Ponte, Curv’ün satın alınmasını; finansal sistem vizyonunu gerçekleştirmek için “yetenek ve teknolojiye yatırım yapma çabalarının” bir parçası olduğunu vurguladı.
Ayrıca Ponte; “Curv ekibiyle yaptığımız görüşmeler sırasında, teknik yeteneklerinden, girişimci ruhlarından ve son birkaç yılda geliştirdikleri teknolojinin arkasındaki düşüncelerden etkilendik. Curv ekibini PayPal’a davet etmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
Son olarak PayPal tarafından satın alınan Curv; kurulduğu 2018 yılından bu yana müşterilerin paralarını korumak için “çok taraflı hesaplama” yöntemini kullanıyor. Bunu yapan öncü şirketlerden biri olan Curv; dijital varlıkların güvenliğini sağlamak adına bulut bilişim teknolojisinden faydalanıyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo F19 Pro ve F19 Pro Plus modelleri tanıtıldı
Çinli teknoloji üreticisi Oppo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini duyurdu. Orta segmentte görmeye alışık olduğumuz özelliklerle sahip olan cihazlar, önümüzdeki günlerde Hindistan’da satışa çıkacak.
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Ülkemizde de yatırım yapan ve test üretimine başlayan Oppo; özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları OPPO F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini tanıttı.
Tasarım anlamında her iki telefon da birbirine benzerken, en büyük fark ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bunun dışında her iki telefonda da FHD+ çözünürlüğü destekleyen Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera ve 4.310 mAh’lik batarya yer alıyor.
Oppo F19 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio P95 (12 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 30 W hızlı şarj, 4.310 mAh kapasite
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Oppo F19 Pro Plus modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 50 W hızlı şarj, 4.310 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Son olarak 8 GB + 128 GB yapılandırma seçeneğine sahip OPPO F19 Pro Plus modelinin fiyatı 25.990 Hindistan rupisi olarak açıklandı. Ayrıca daha uygun fiyatlı F19 Pro modeli; 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 21.490 Hindistan rupisinden raflardaki yerini alacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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