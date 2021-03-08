Akıllı Telefonlar
OnePlus 9, Sony IMX789 ile Birlikte Gelecek!
Sony IMX789 ile birlikte gelecek olan OnePlus 9 modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 9’un kamera özellikleri.
OnePlus 9 ile ilgilidetaylar gelmeye başladı. Realme bugün gelen bilgilere göre cihazı 23 Mart 2021 tarihinde tanıtacak. Bu tarihe kadar tüm özelliklerini ortaya dökecek olan OnePlus 9, şimdi tüm kamera detayları ile karşımızda. Gelin OnePlus 9‘un kamerasına göz atalım.
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OnePlus daha önceden de açıkladığı gibi yeni modelinde Sony’nin IMX789 sensörünü kullanıyor. Sony IMX789 modeli ile cihaza 120FPS ile 4K video kaydı özelliği getiriyor. Öte yandan IMX789 çift yerel ISO, çok yönlü otomatik odak ve gerçek zamanlı HDR deneyimi sağlıyor.
Ek olarak OnePlus 9 bu sensör ile DOL-HDR özelliğine sahip olacak. Bu sayede aynı anda HDR kalitesiyle birden fazla poz yakalarken, hareketli nesnelerde oluşan gölgeyi gideriyor. Dolayısıyla daha kaliteli ve göze hitap eden fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Yine Sony IMX789 ile 140 derece görüş alanlı ekstra geniş görseller çekebiliyorsunuz. 16:11, 4:3 ve 16:9 oranlarında çekim sunan Sony IMX789, 12 bit RAW fotoğraflar çekebiliyor.
OnePlus 9 tüm bu özelliklere Sony IMX789 sayesinde sahip oluyor. Realme ön kameraya da yeni güncellemeler alarak 5-10 kat daha hızlı ve 15cm daha yakın odak sağlıyor. Öte yandan hareketli nesnelerde dahi odak kilidi bozulmuyor.
OnePlus 9‘un kamera özellikleri bu şekildeydi. Bakalım OnePlus 9’un özellikleri ne zaman kesinleşecek. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo’nun ülkemizde üretim yaparken kullandığı “CKD Üretim Sistemi” nedir?
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo, ülkemizdeki üretimine resmen başladı. Hatta, üretilen ilk model de Oppo A15S oldu. Fakat dikkatleri çeken başka bir durum da söz konusu. Konuyla ilgili tweet atan Sayın Sanayi Bakanı Mustafa Varank, attığı tweette, “Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.” dedi. Durum böyle olunca birçok insan da, CKD’nin ne olduğunu merak etmeye başladı. CKD üretim sistemi nedir gelin kısaca açıklayalım.
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Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor.
Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.
Hoşgeldin! @OPPOmobileTR pic.twitter.com/dLW1zWG3z9
— Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021
CKD (complete knock-down) üretim sistemi nedir?
Üretimde ve sanayide kullanılan birçok terim mevcut. Sektör dışından olan insanların da konuyla ilgili kafa karışıklıkları yaşayabilmesi haliyle çok doğal hale geliyor. Peki, Sayın Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın paylaşımından sonra insanların merak etmeye başladığı CKD üretim sistemi nedir? KD sisteminin alt yöntemi olan CKD, üretilecek olan ürünün bütün parçalarının ayrı olarak başka noktalardan gelerek; tek bir destinasyonda birleştirilmesi mantığına dayanıyor. Bu yöntemin uygulanmasının birçok sebebi var. Montaj için seçilen ülkede, montaj maliyetinin düşük olması; montaj destinasyonunun, hedeflenen pazara yakın olması gibi birçok parametre, CKD üretimi cazip hale getiriyor.
Durumu daha iyi anlayabilmek için gelin üretici gözüyle düşünelim:
Üreticiler, üretecekleri ürünün en düşük maliyetle ortaya çıkabilmesini amaçlar. Bunun için ihtiyaç duyulan her komponenti en uygun fiyata mal etmeye çalışırlar. Ürünle ilgili gerekli parçalar ve malzemeler toplandıktan sonra; elbette ki bir üretim bandının kurulması gerekir. Diyelim üretici olarak; bütün komponentleri hedeflediğiniz maliyetlerde üretmeyi veya satın almayı başardınız. Peki sırada ne var? Tabi ki montaj. Montaj problemini, olabilecek en kaliteli şekilde, en uygun bedellerle çözmeniz gerekiyor. Ürün komponentlerini çok uygun fiyatlara toplasanız bile; üretim aşamasında masraflarınızı artırırsanız komponentleri ucuza alabilmiş olmanızın bir önemi kalmayacak. Bu durumda üreticiler, CKD sistemine yönelmeyi tercih ediyor.
Peki CKD ne gibi faydalar sağlıyor? Diğer üretim sistemlerinden farkı ne?
CKD sistemi, özellikle otomotiv endüstrisinde tercih edilen bir sistem. Çünkü hiçbir üreticinin, üreteceği bütün malzemeyi ve parçaları kendi bünyesinde üretmesi mümkün olmuyor. Örneğin lastikler İtalya’dan alınırken; amortisörler İsveç’ten alınabiliyor (Pirelli lastik ve Öhlins süspansiyonlara sahip bir otomobil hayal edin.). Otomotiv firmaları, özel üretim teknikleriyle üretilmesi gereken parçaları, farklı noktalardaki üreticilerden satın alıyor ve kendi fabrikalarında, nihai ürünlerine monte ediyorlar. Aynı mantık akıllı telefonlar için de geçerli. Örneğin işlemci üretmek çok zor ve zahmetli bir süreç olduğu için birçok akıllı telefon üreticisi Qualcomm veya MediaTek gibi markalardan bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu noktada, diyelim ki bir akıllı telefonun işlemci hariç bütün komponentlerini kendi başınıza üretebiliyorsunuz; bu durumda SKD üretim yöntemine de yönelebilirsiniz. Yani ürünü büyük oranda üretip; ihtiyaç duyduğunuz spesifik parçaları belirli üreticilerden alıp; nihai ürüne ekleyebilirsiniz. Ama günümüz akıllı telefon sektöründe bu durum çok zor.
CKD sisteminde Oppo, ülkemizde akıllı telefonlarını üretebilmek için; birçok farklı destinasyon ve üreticiden sağladığı parçaları ülkemizde bir araya getirecek. Ardından, oluşturulan üretim bandında bütün bu parçalar montajlanacak ve bugün gördüğümüz Oppo A15S gibi nihai ürünler ortaya çıkacak. CKD üretim sitemini bu şekilde özetleyebiliriz. Aklınıza takılan soruları yorumlarda bizlere sorabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 serisi Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak!
Vivo X60 serisinin küresel pazar versiyonları ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi seri, küresel pazarda Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak.
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Vivo X60 serisi küresel pazara Snapdragon 870 ile geliyor!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi, X60 serisi için kollarını sıvadı. Hali hazırda Çin için tanıtılan X60 ve X60 Pro modelleri Exynos 1080 ile piyasaya çıkacak. Ancak firmanın küresel pazarda kullanacağı işlemci Exynos olmayacak. Vivo Malezya resmi internet sitesinde serinin posterlerini paylaşan firma, bu sayede cihazın kullanacağı işlemciyi doğruladı. Vivo X60 serisi küresel pazara Snapdragon 870 işlemcisi ile gelecek.
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Amiral gemisi akıllı telefon rekabetine hazırlanan seri, üç cihazdan oluşmakta. Bunlar X60, X60 Pro ve X60 Pro+. 5G özellikli olacak seri kamera anlamında da önemli işlere imza atmak istiyor. Bildiğiniz üzere firma Zeiss firması ile ortak çalışmakta. Kullandığı işlemci nedeniyle daha uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonlarının, tanıtım tarihi de belli oldu. Merakla beklenen seri, 22 Mart tarihinde kullanıcılarını ve hayranlarını karşılayacak. Ancak satışların ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Bakalım Vivo yeni amiral gemisi serisi ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Türkiye’de üretime resmen başladı!
Oppo, Türkiye’deki kurdukları fabrikada üretime resmen başladı! Daha öncesinde fabrika kuracaklarını ve işe alımlarını duyurmuşlardı. Şimdi ise Gebze’de olan fabrikalarında üretime başladıklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aracılığı ile duyruldu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Oppo’nun Türkiye’de faaliyete geçtiğini paylaştı.
Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor.
Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.
Hoşgeldin! @OPPOmobileTR pic.twitter.com/dLW1zWG3z9
— Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021
Paylaşılan iki fotoğrafa baktığımızda, fabrikadaki çalışanlar ile beraber bakan Varank; ülkemizde üretildiğini düşündüğümüz Oppo A15S gözüküyor. Bakan Mustafa Varank ayrıca ilk üretim cihazlarından olan A15S’in üzerine imza attığı da gözlerden kaçmıyor.
Varank twitini ” Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoşgeldin! OPPOmobileTR” notuyla paylaştı.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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