OnePlus 9, Sony IMX789 ile Birlikte Gelecek!

Sony IMX789 ile birlikte gelecek olan OnePlus 9 modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 9’un kamera özellikleri.

OnePlus 9 ile ilgilidetaylar gelmeye başladı. Realme bugün gelen bilgilere göre cihazı 23 Mart 2021 tarihinde tanıtacak. Bu tarihe kadar tüm özelliklerini ortaya dökecek olan OnePlus 9, şimdi tüm kamera detayları ile karşımızda. Gelin OnePlus 9‘un kamerasına göz atalım.

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OnePlus daha önceden de açıkladığı gibi yeni modelinde Sony’nin IMX789 sensörünü kullanıyor. Sony IMX789 modeli ile cihaza 120FPS ile 4K video kaydı özelliği getiriyor. Öte yandan IMX789 çift yerel ISO, çok yönlü otomatik odak ve gerçek zamanlı HDR deneyimi sağlıyor.

Ek olarak OnePlus 9 bu sensör ile DOL-HDR özelliğine sahip olacak. Bu sayede aynı anda HDR kalitesiyle birden fazla poz yakalarken, hareketli nesnelerde oluşan gölgeyi gideriyor. Dolayısıyla daha kaliteli ve göze hitap eden fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Yine Sony IMX789 ile 140 derece görüş alanlı ekstra geniş görseller çekebiliyorsunuz. 16:11, 4:3 ve 16:9 oranlarında çekim sunan Sony IMX789, 12 bit RAW fotoğraflar çekebiliyor.

OnePlus 9 tüm bu özelliklere Sony IMX789 sayesinde sahip oluyor. Realme ön kameraya da yeni güncellemeler alarak 5-10 kat daha hızlı ve 15cm daha yakın odak sağlıyor. Öte yandan hareketli nesnelerde dahi odak kilidi bozulmuyor.

OnePlus 9‘un kamera özellikleri bu şekildeydi. Bakalım OnePlus 9’un özellikleri ne zaman kesinleşecek. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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