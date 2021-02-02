Microsoft bulut bilgisayar hizmeti hakkında yeni detaylar verdi

Windows 10 işletim sisteminin kişisel ve şirketler nezdindeki kullanım şekli değişmek üzere. Çünkü Microsoft bir süredir sessizce yeni bir bulut bilgisayar projesi üzerinde çalışıyor.

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Şimdiye kadar kullanıcılar şirketin sistemlerle hazır gelen işletim sistemini kullanıyorlardı. Ya da bilgisayar topladıktan sonra sistemlerine Windows 10 işletim sistemini kendileri yüklüyorlardı. Ancak atılan adımlara bakacak olursak firma işletim sistemini ve uygulamalarını bulut üzerinden sunmaya hazırlıyor gibi.

Şu anda kaldırılan, Bulut Bilgisayar ekibine program yöneticisi arayışından bahseden bir iş ilanında şirket; bulut bilgisayar projesi hakkında bazı bilgiler verdi. Şirket ilanda, yeni Microsoft Bulut Bilgisayar projesinin Windows Sanal Masaüstü temelli olup; Masaüstünü bir internet hizmeti olarak kullanıcıya sunduğunu söylüyor. Hizmetin iş kullanıcılarına daha esnek bir bulut tabanlı Microsoft deneyimi imkanı verdiği de belirtiliyor.

Bunun yanı sıra bazı Microsoft destek belgelerinde görüldüğü üzere şirket Bulut Bilgisayar’ı denemeye başladı. Aynı zamanda firma müşterilerine bu hizmet için farklı donanımlara farklı hizmet planları da önerecek.

Windows Latest tarafından gelen bilgilere göre ortalama bir donanım iki sanal çekirdekli işlemci, 4GB RAM 96GB SSD sunarken; daha gelişmiş bir kurulum iki sanal çekirdekli işlemcinin yanına 8GB RAM ve 96GB SSD ekliyor. Daha yüksek özellikli bir donanım isteyenler ise sanal çekirdeği üçe çıkartabiliyor.

Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.

Microsoft firmasının Bulut Bilgisayar hizmeti genel kullanım, hız ve performans için de optimize olacak. İş tarafında ise daha çok bilgi işlem odak noktası olacak.

Kullanıcıların Bulut Bilgisayar’larına, Microsoft Remote Desktop sunucusunu çalıştırabilecek herhangi bir cihazı kullanarak ulaşabilecekleri hizmeti firma bu sene içerisinde, muhtemelen ikinci yarısında yayınlamayı planlıyor.