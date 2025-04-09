One UI 7 kamera güncellemesiyle birlikte Samsung, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yeniden yukarı taşıyor. Galaxy S25 ile birlikte gelen bu yenilikler, artık diğer modellerde de kullanıma sunuluyor. Kullanıcıların uzun süredir talep ettiği birçok özellik One UI 7 kamera ile gerçeğe dönüşüyor. Yeni arayüzden gelişmiş video düzenleme araçlarına kadar uzanan bu kapsamlı değişiklikler, mobil cihazları adeta profesyonel ekipmanlara dönüştürüyor.

One UI 7 Kamera Devrimi: Samsung Kullanıcılarını Sevindirecek Güncelleme!

One UI 7 kamera tarafındaki yenilikler, yalnızca birkaç ufak değişiklikten ibaret değil. Samsung’un kamera uygulamasında yaptığı revizyonlar, hem amatör kullanıcıları hem de profesyonel içerik üreticilerini hedef alıyor. Her güncellemede daha sezgisel bir arayüze ve daha gelişmiş fonksiyonlara yönelen marka, bu kez özellikle video düzenleme tarafında ezber bozuyor.

One UI 7 Kamera Yenilikleri Neler?

One UI 7 ile kamera tarafında yapılan en dikkat çekici değişikliklerin başında uygulama arayüzü geliyor. Önceki sürümlerde üst kısımda yer alan megapiksel bilgileri, flaş kontrolleri ve pozlama ayarları artık sağ kısımda, zoom çubuğunun yanında konumlandırılmış. Bu düzenleme sayesinde kullanıcılar tek elle kullanımda bile ayarlara daha kolay erişebiliyor.

Ayrıca yeni açılır menü sayesinde “Daha Fazlasını Gör” özelliği artık çok daha pratik. Kullanıcı dostu bu tasarım, kamera deneyimini hızlandırıyor. Bununla birlikte LOG video formatının desteği, çekim sırasında pozlama seviyelerini anlık olarak görmeyi sağlayan pozlama monitörü özelliğini de beraberinde getiriyor. Üstelik zebra deseni ve sahte renk gibi profesyonel araçlar da artık parmaklarınızın ucunda.

One UI 7 kamera güncellemesinin bir diğer öne çıkan yönü, yapay zeka destekli düzenleme araçları. Auto Trim özelliği ile videolar otomatik olarak kırpılabiliyor. Audio Eraser ise çevresel gürültüyü ortadan kaldırarak daha temiz ses kayıtları oluşturmayı mümkün kılıyor. Hobi olarak video çeken kullanıcılar için bile bu araçların büyük kolaylık sağladığı kesin.

Yüz düzenleme algoritmalarında da ciddi iyileştirmelere gidilmiş. Artık daha doğal ve dengeli sonuçlar veriyor. Özellikle sosyal medya içerikleri üreten kullanıcılar için bu özellikler fark yaratacak türden.

Samsung’un One UI 7 kamera değişikliklerini kademeli olarak sunması bekleniyor. Her cihazda tüm özelliklerin yer almayabileceği belirtiliyor, ancak gelen yenilikler bile başlı başına heyecan yaratıyor.

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