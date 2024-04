One UI 6.1 ekran yanma koruması özelliğini geri getiriyor. Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini Galaxy cihazlarına sunduğunda, kullanıcılar OLED ekranlar için önemli olan ekran yanma koruması önlemlerinin kaldırıldığını fark etti. Yeni gelen bilgilere göre, Samsung bu işlevi One UI 6.1 ile tekrar aktif hale getiriyor gibi görünüyor. One UI 6.1 Galaxy AI dışında başka güzellikler de getirdi.

Samsung, One UI 6.1 Güncellemesiyle OLED Ekranlar İçin Yanma Korumasını Geri Getiriyor

Önceki sürümlerde, yazılım, durum çubuğundaki simgelerin ekranda yanmasını önlemek için simgelerin konumu zaman zaman hafifçe kayıyordu. Ancak, bu özellik One UI 6.0 ile bazı cihazlardan kaldırılmıştı. Reddit gibi platformlarda kullanıcılar yeni ve eski sürümlerde aldıkları ekran görüntüleri ile bunu kanıtlamıştı. Biz de sizlerle bu haberleri paylaşmıştık.

Yapılan gözlemlere göre, One UI 6.1 güncellemesi ile Samsung, durum çubuğu için yanma korumasını geri getiriyor. Artık simgeler, cihazın kullanımı sırasında hafifçe kayıyor, böylece uzun süreli kullanım sonucu ekran yanmasını önleniyor. Zira OLED ekranlar aynı görüntüyü çok uzun süre gösterdikleri taktirde ekran yanması gibi sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

Bu değişiklik ilk olarak Galaxy S23 Ultra modelinde doğrulandı. Galaxy S23 Ultra, bu korumanın kaldırıldığının ilk fark edildiği cihazlardan biriydi. One UI 6.1 güncellemesi, şu anda küresel olarak Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 ve Tab S9 gibi cihazlara sunuluyor.

Güncelleme, OLED ekranlar için yanma korumasının geri dönüşü gibi ince ayarlarla birlikte geliyor. Bununla birlikte, özellikle Galaxy AI özelliklerinde bazı geliştirmeler de getiriliyor. Samsung’un bu güncelleme ile yanma korumasını geri getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklandığı görülüyor.

Bu değişiklik, kullanıcıların uzun süreli kullanım sonucu ekran yanması gibi sorunlarla karşılaşmasını önlemeyi amaçlıyor. Samsung’un yanma korumasını tekrar aktif hale getirme kararı, kullanıcıların beklentilerine ve geri bildirimlerine yanıt olarak yapılmış bir adım gibi görünüyor.

Bizler de bu adımı doğru bulduk. Samsung güncelleme konusunda kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alıyor. Pil istatistikleri bölümünde eski tip istatistiklerin geri gelmesi de bunun bir göstergesi.

