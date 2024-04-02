AnTuTu en iyi fiyat performans telefonlar listesi yayınlandı. Popüler performans testi platformu AnTuTu, her ayın sonunda en iyi performans sergileyen akıllı telefonları belirlemek için değerli bir kaynak olmaya devam ediyor. Mart 2024 için iki önemli liste yayınlandı. Bu listelerden biri sizlerle kısa bir süre önce paylaştığımız amiral gemisi telefonları gösterirken, diğeri fiyat performans telefonlar üzerine. İşte AnTuTu en iyi fiyat performans telefonlar listesi.

AnTuTu En İyi Fiyat Performans Telefonlar Listesi: Bu Sefer Lider Snapdragon 8 Gen 3 Oldu

Bu ay OnePlus Ace 3V, amiral gemisi katili sıralamasında önemli bir atılım yaparak, Kasım 2023’te piyasaya sürülen Dimensity 8300 Ultra işlemcili Redmi K70E’yi geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Redmi K70E şu anda 1.391.125 puanla 2. sırada yer alırken, OnePlus Ace 3V, 1.466.728 puanla liderliği sağlam bir şekilde elinde tutuyor.

OnePlus zaten amiral gemisi katili olarak tabir edilen akıllı telefonlarıyla tanınan bir marka ve şirket Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcili yeni canavarı OnePlus Ace 3V ile de bu konudaki iddiasını sürdürüyor.

İşte Mart 2024 AnTuTu en iyi fiyat performans telefonlar listesi:

1. OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3, 16GB+512GB) – 1.466.728

2. Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra, 16GB+1TB) – 1.391.125

3. realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2, 16GB+1TB) – 1.156.867

4. Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 16GB+1TB) – 1.141.660

5. OPPO Reno11 5G (Dimensity 8200, 12GB+512GB) – 1.001.672

6. iQOO Neo7 SE (Dimensity 8200, 12GB+512GB) – 968.672

7. iQOO Z8 (Dimensity 8200, 12GB+512GB) – 966.356

8. Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200-Ultra, 12GB+512GB) – 891.887

9. OnePlus Ace Racing Edition (Dimensity 8100-Max, 12GB+256GB) – 883.261

10. Honor 100 (Snapdragon 7 Gen 3, 16GB+512GB) – 836.504

OnePlus Ace 3V, amiral gemisi Snapdragon 7 Gen 3 ile aynı CPU mimarisine sahip olan yeni Snapdragon 7+ Gen 3 çip ile geliyor. Qualcomm’un iddiasına göre, bu yeni işlemci yüzde 15 daha iyi CPU ve yüzde 45 daha iyi GPU performansı sunuyor. Bu, OnePlus Ace 3V’nin CPU ve GPU testlerinde sırasıyla 374.329 ve 490.115 puan almasını sağlıyor.

Listenin devamında, Redmi Note 12 Turbo, OPPO Reno 11 5G gibi güçlü modeller yer alıyor. Ancak en dikkat çekici ekleme, Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip Honor 100’ün 10. sıraya yerleşmesi oldu. Honor 100, 836.504 puanla AnTuTu’nun Mart 2024 için en iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon listesini tamamlıyor.

AnTuTu en iyi fiyat performans telefonlar listesinde de bu yıl amiral gemisi segmentinde olduğu gibi Qualcomm liderliğini görüyoruz, ancak Kasım 2023’ten beri MediaTek Dimensity işlemcili Redmi K70E listenin tepesindeydi. Bu nedenle MediaTek en iyi fiyat performans telefonlar listesinde de Qualcomm’un ensesinde diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce listede sürpriz bir cihaz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!